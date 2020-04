Aki Palsanmäki puhuu suunsa puhtaaksi 100 000 euron tuen palauttamisesta – pelkäävät Helin kanssa henkensä edestä

Aki Palsanmäki kertoo IS:lle, että hän ja Heli-vaimo ovat joutuneet pelkäämään henkensä edestä. Yrittäjäpariskunta ei myöskään tiedä, milloin voi mahdollisesti kehittää bisnesideaansa.

Suomen huutokauppakeisari -tv-ohjelmasta tutut Aki ja Heli Palsanmäki kertoivat keskiviikkona Facebookissa palauttaneensa valtion rahoitusyhtiöltä Business Finlandilta saamansa 100 000 euron koronatuen. Palsanmäkien saama koronatuki nousi otsikoihin viikonloppuna, kun Suomen Kuvalehti uutisoi Palsanmäkien yrityksen Hirvaskankaan Kauppahuoneen saaneen pienille ja keskisuurille yhtiöille tarkoitetun kehitysrahoituksen.

100 000 euron summa on tarkoitettu yrityksille niiden kehittämiseen. Edellytyksenä on myös, että yhtiöt itse kattavat 20 prosenttia kehityshankkeiden kustannuksista. Tuolloin Aki Palsanmäki kommentoi IS:lle, että pari oli hakenut tukea kehittääkseen nettihuutokaupan käyntiään.

Keskiviikkona julkaisemassa Facebook-päivityksessä Palsanmäet kertoivat palauttaneensa summan, koska heidän mittansa tuli täyteen tappouhkausten vuoksi. He kertoivat myös tehneensä uhkauksista rikosilmoituksen. IS tavoitti Aki Palsanmäen, joka kommentoi pariskunnan päätöstä puhelimitse.

– Rahat on jo palautettu, Aki Palsanmäki toteaa ja jatkaa:

– Meille on tullut nyt neljä päivää yhtä kyytiä tappouhkauksia. Muun muassa sähköpostiin tuli kirjoituksia, joissa kerrottiin, että aiotaan kerätä iso miesporukka yhteen ja tullaan polttamaan talomme. Meille on tullut satoja uhkaavia puheluita, sähköposteja ja Facebook-kirjoitteluja. Tänä aamuna ensimmäiset tappouhkaukset tulivat kello kuusi aamulla.

Palsanmäki kertoo, että tästä kaikesta seurasi parille niin kova henkinen paine, että he päättivät palauttaa koko 100 000 euron summan.

– Näiden asioiden myötä liikeideamme on jäissä ja katsotaan, pääsemmekö sitä koskaan toteuttamaan ja kehittämään. Mittamme tuli täyteen, kun henkeämme ruvetaan uhkaamaan ja päätimme, että tämä on nyt tässä.

Palsanmäki sanoo, että toistaiseksi he eivät ole onneksi joutuneet kohtaamaan uhkailijoita fyysisesti.

– Kyllä tuossa illalla, kun katselemme uutisia ja jossain nurkassa pikkaisen rasahtaa ja tuuli heiluttaa puunoksaa, niin kyllä sitä säpsähtää, että mikä siellä rapisee. Kyllä tässä ihan oikeita pelkotiloja on tullut. Meillä on onneksi hyvät hälytinjärjestelmät, joista menee suoraan virkavallalle hälytys, jos joku oikeasti meinaa tulla sisälle minua tappamaan.

Aki ja Heli Palsanmäki ovat aiemmin saaneet pääosin myönteistä palautetta.

Palsanmäki toteaa, että he ovat Helin kanssa aiemminkin saaneet uhkailuja, mutta eivät näin paljon ja tämänkaltaisia, mitä Business Finlandin myöntämän rahoituksen ja siitä uutisoinnin myötä on seurannut.

– Tähän asti tuntuu, että päinvastoin: Suomen kansa on ollut mahtava meitä kohtaan. Ohjelmaamme on kehuttu viihdyttäväksi ja ihmiset ovat sanoneet, että heistä on ollut mukavaa käydä huutokaupassamme katsomassa meitä livenä.

– Toisaalta vähän ymmärränkin tämän koronavirustilanteen myötä ihmisiä. Ihmiset ovat nyt peloissaan ja epätietoisia siitä, mitä nyt tapahtuu Suomessa ja maailmassa ylipäänsä. Mutta, jos meidän henkeämme aletaan uhkaamaan, niin tulee mitta täyteen.

Palsanmäki kertoo vaimonsa Heli Palsanmäen tehneen uhkailuista sähköisen rikosilmoituksen.

– Aiemmin jos on tullut silloin tällöin vihapostia, emme ole reagoineet, vaan olemme vain poistaneet viestit tai sulkeneet puhelimen. Nyt elämme koronavirusaikaa ja ihmisillä on pelkotiloja sekä kaikkia muita lieveoireita. Tämä on vakava tilanne ja nyt se kohdistui meihin aika ikävällä tavalla.