Pierce Brosnan näyttäytyi lähes tunnistamattomana – James Bond -tähti lähti vaeltamaan karanteenityylissään

James Bondina tunnettu Pierce Brosnan näyttäytyi Havaijilla hyvin erinäköisenä kuin aiemmin.

James Bond -elokuvista tunnettu Pierce Brosnan on eristäytynyt koronapandemian vuoksi Havaijille yhdessä perheensä kanssa. 66-vuotias Brosnan on pysytellyt enimmäkseen sisätiloissa, mutta uskaltautunut silloin tällöin nauttimaan saarten upeasta luonnosta.

Huhtikuun alussa Brosnan kuvattiin meditoimassa kauniilla hiekkarannalla. Maanantaina näyttelijä puolestaan näyttäytyi ulkosalla lähes tunnistamattomana, kun hän lähti vaeltamaan yksin.

Brosnan on vitsaillut somessa heittäytyneensä karanteenielämään täysillä, ja antanut hiustensa kasvaa. Maanantaina hän nautti luonnosta rennoissa vaatteissa ja silmiinpistävän vaaleanharmaassa tukassa.

Brosnan oli pukeutunut vaellukselleen valkoiseen t-paitaan ja shortseihin.

Aiemmin tummatukkaisena tunnettu tähti on viihtynyt viime ajat harmaissa hiuksissa ja niihin sointuvassa parrassa. Vaellukselle lähtenyt Brosnan oli kuitenkin ajanut partansa pois, ja antoi aiempaa hopeisempien hiuksiensa hulmuta rennosti.

Brosnan oli ottanut ulkoretkelleen mukaan beigen repun ja vaelluskepin sekä puhelimensa, jolla hän räpsi kuvia.

Entinen James Bond -tähti julkaisi aiemmin Instagramissa kuvan, jossa hän vitsaili karanteenista ja sen vaikutuksista ulkonäköönsä. Kuvassa Brosnan poseerasi tummemmassa, takkuisessa tukassa ja muhkeassa parrassa.

Näyttelijän fanit hämmästelivät kuvan kommenteissa tämän muuttunutta ja rajua ulkonäköä, ja myöhemmin kuva katosi Brosnanin tililtä.

Daily Mailin mukaan Brosnan on viettänyt eristystään yhdessä poikiensa kanssa. Näyttelijällä on kaksi poikaa yhdessä nykyisen puolisonsa Keely Shaye Smithin kanssa: 23-vuotias Dylan ja 19-vuotias Paris. Lisäksi hänellä on 36-vuotias Sean-poika liitostaan Cassandra Harrisin kanssa.

Pierce Brsonan on totuttu näkemään parrakkaana ja huoliteltuna.

Brosnanin ensimmäinen vaimo kuoli munasarjasyöpään vuonna 1991. Hän oli kuollessaan vain 42-vuotias ja ehti sairastaa syöpää noin neljän vuoden ajan. Brosnan ja Harris ehtivät olla yhdessä vuosia ennen Harrisin kuolemaa.