Antti Holmalta roisia kuittailua Business Finlandin korona-avustuksista – poseeraa pakarat paljaina

Antti Holma vitsailee Instagramissaan saaneensa korona-avustusta omalle konsulttiyritykselleen.

Yksi viikon suurimmista puheenaiheista on ollut valtion rahoitusyhtiö Business Finlandin myöntämät korona-avustukset. Uusi rahoitus on tarkoitettu yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. Edellytyksenä rahoituksen saamiselle on myös, että yhtiöt itse kattavat 20 prosenttia kehityshankkeiden kustannuksista.

Maksimirahoituksen, eli 100 000 euroa, ovat saaneet muun muassa Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki, Jounin kaupan Sampo Kaulanen, Huono Äiti -someyhteisöä pyörittävä osakeyhtiö ja SM-liigaseuroista muun muassa Pelicans.

Näyttelijä Antti Holma ottaa kantaa aiheeseen omassa Instagramissaan. Holma julkaisi somessa kuvan, jossa hän poseeraa selin kameraan. Holmalla ei ole jalassaan housuja ja hän vitsaileekin tekevänsä bisnestä paljailla pakaroillaan.

– Olen kiitollinen 100 000 euron yritystuesta, jonka sain Pyllyensser Oy -konsulttiyritykselleni, joka auttaa peppu- ja pyllypainotteisia instagramvaikuttajia näinä vaikeina aikoina, Holma leukailee.

– Moni unohtaa että meilläkin on hankalaa, emme saa ilmaisia hotelleja tai joogatrikoita enää entiseen malliin. Tämäkään peppukuva ei ole kaupallinen yhteistyö vaikka kuinka myin mainospaikkaa pakaraan. Lisäksi poltin sekä paidan että muita asioita kun lavastin tätä kuvaa. Voit tukea paikallisia pyllyvaikuttajia lähettämällä rahaa yritykselleni. Jaan varat sitten eteenpäin. Pysykää turvassa!

Holman päivitys on riemastuttanut sosiaalisessa mediassa, jossa kuva on kerännyt kymmeniä tuhansia tykkäyksiä. Kommenteissa virnuillaan, että Holman olisi todellakin kannattanut hakea tukea kuvitteelliselle konsulttiyritykselleen.

– Maailman paras pyllyvaikuttaja! Instagramissa nauretaan.

– Kiitos viikon parhaista nauruista Antti.

– Voin tulla konsultoimaan pyllyasioissa, eikös niit rahoja pitäny jaella sidosryhmille ja muuhun tuotekehittelytoimintaan, Instagramissa ehdotetaan.

”Raha ei tule meidän taskuun”

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty, mihin maksimirahoituksen saaneet liikeyritykset aikovat käyttää saamansa korona-avustuksen. Muun muassa Heli Palsanmäki ja Huono Äiti Oy:n omistaja Sari Helin ovat kommentoineet asiaa sosiaalisessa mediassa.

Heli Palsanmäki kirjoitti Facebookissa, että tuki myönnettiin heidän pyörittämälle kauppahuoneelle liiketoiminnan kehittämiseen muuttuneessa tilanteessa.

– Raha on tarkoitettu yrityksen kehittämiseen. Ei tule meidän taskuun. Vaan menee palveluntuottajien taskuun, toisin sanoen firmalle joka tekee meille nettiin sivuston, jossa pystymme pitämään entistä paremmin huutokauppoja. Eli tämäkin projekti työllistää monta henkilöä, Heli kertoi.

Hän painotti, että saatu tuki on valtava ja jokainen euro, joka ei mene projektiin, palautetaan Business Finlandille, joka vaatii myös tarkkaa raportointia.

Sari Helin puolestaan kertoi kotisivuillaan, että Huono Äiti Oy haki Business Finlandin tukea 19.3., jolloin tukea saivat hakea muutkin kuin yli kuuden hengen yritykset. Tämä kriteeri muuttui myöhemmin.

– Tuen saamisen edellytyksenä oli hyväkuntoinen yrityksen kassa ja kehityshanke. Huono Äiti aloitti viime vuoden lokakuussa varovaisen liiketoiminnan laajentamisen elintarvikkeiden puolelle ja lanseerasi kolme suklaatuotetta, Helin kirjoitti.

Viime vuoden lokakuussa Huono Äiti aloitti Helinin mukaan kehityshankkeen, jossa on tavoitteena laajentaa tekemistä elintarvikepuolella.

– Tuki on myönnetty tähän hankkeeseen. Tukisummaa tullaan käyttämään tuotekehityksen ja suunnittelutyön ostamiseen palveluina muilta yrityksiltä. Ravintola-alan ja sen ammattilaisten työllistäminen on tässä kehitysvaiheessa keskiössä. Kehityshanke ulottuu maakunnallisesti alueille, joissa työllistyminen ei ole ihan helppoa.