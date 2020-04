Apumies-Markun suunnitelmat muuttuivat kertaheitolla, kun korona sulki Palsanmäkien huutokaupan – kotona odotti vuosia lykätty projekti

Palsanmäkien huutokauppa sulki ovensa ja siirtyi nettiin, kun koronapandemia vyöryi Suomeen. Se on vaikuttanut myös apumies-Markun elämään.

Suomen huutokauppakeisarin apumiehenä tunnetun Markku Saukon piti tänä keväänä häärätä jälleen mukana Hirvaskankaan suositussa huutokaupassa. Hän oli sopinut huutokauppakeikkoja sekä omia esiintymisiä, joissa piti vierähtää iso osa ajasta.

Sitten tuli koronavirus, ja Aki ja Heli Palsanmäen huutokauppa sulki ovensa, ja siirtyi nettiin. Tv-sarjan kuvaukset peruttiin, ja Markun keikkakalenteri tyhjeni hujauksessa.

– Kun ne kaikki on jäissä, niin kyllähän se heti tuntuu. Viikonloppujen huutokauppakeikat ja kaikki omat keikat on peruttu, Markku kertoo puhelimitse IS:lle.

– On tosi outoa, ettei huutokauppaa yhtäkkiä olekaan. Siihen on ehtinyt rutinoitua, kun sitä on tehnyt viimeiset vuodet. Toisaalta nyt on saanut ladata akkuja tulevaa varten. Ei auta muuta kuin olla kotona ja rauhoittua.

Töiden katoaminen on tuntunut nopeasti myös kukkarossa. Markku myöntää, että koronaviruksella on ollut vaikutuksia monien muiden suomalaisten tapaan myös hänen perheensä talouteen.

– Kyllähän se näkyy taloudellisesti heti, sillä jokainen peruttu keikka tarkoittaa menetettyjä euroja. Kaikki se on rahapussista pois. Onneksi minulla on päivätyö, joka on nyt ainakin toistaiseksi pysynyt ja pelastanut tilannetta.

Markku Saukko työskentelee huutokauppahommien ohella kaivinkoneenkuljettajana. Töitä on onneksi riittänyt vielä koronaviruksesta huolimatta.

Markku tekee huutokauppa- ja tv-töiden ohella töitä kaivinkonekuljettajana Äänekoskella. Hänen mukaansa kaivuuhommia on ollut normaalia vähemmän, mutta toistaiseksi kuitenkin tarpeeksi, että töitä on riittänyt.

– Maaliskuussa pidin puolitoista viikkoa vanhoja kesälomia pois, mutta muuten olen ollut koko ajan hommissa, hän sanoo.

Kun huutokauppahommat on pyyhitty pois kalenterista, on aikaa jäänyt projekteille, jotka ovat odottaneet tekijäänsä jo kauan. Taitavana nikkaroijana tunnettu Markku on puuhaillut kotona, ja kunnostanut muun muassa puutalonsa vinttiä.

– Vinttihuoneita on saatu laitettua kuntoon ja järjestettyä tavarat paikoilleen. Nyt on vihdoinkin viimeisetkin muuttolaatikot purettu, mitä on vuonna 2013 kannettu tuonne ylös, Markku nauraa.

Kotona olo on tullut Markun lisäksi tutuksi myös hänen Anne-vaimolleen. Markku on käynyt viime viikkoina ainoastaan töissä ja ruokakaupassa, ja Anne on pysytellyt pääasiassa kotona. Pari on vältellyt ylimääräisiä kontakteja ja eristäytynyt omiin oloihinsa.

– Olemme käyttäneet puhelinta senkin edestä, ja myös lapsiin olen ollut yhteydessä puhelimitse. Olemme vapaaehtoisesti eristäytyneet tänne, jotta pysyisimme terveinä. Toistaiseksi olemme onnistuneet siinä.

Markku ja hänen Anne-puolisonsa ovat eristäytyneet vapaaehtoisesti kotiinsa.

Markku on soitellut myös Palsanmäkien kanssa, vaikka työt ovat nyt pakon edessä heidän kanssaan jäissä. Hän toivoo, että tilanne Suomen tilanne normalisoituisi mahdollisimman nopeasti, ja Palsanmäkien huutokauppa pääsisi jatkamaan myös perinteisessä muodossaan nettihuutokaupan lisäksi.

– Kyllä minä odotan, että pääsee taas sen homman pariin. Tykkään siitä kovasti, hän sanoo.

Markku on kiitollinen siitä, että ainakin toistaiseksi hänen oma taloutensa on kestänyt koronan tuomat kolhut.

– Oma tilanne näyttää onneksi vielä ihan valoisalta, ja siitä saa olla kiitollinen. Jos tilanne jatkuu pidempään, en tiedä, mitä tapahtuu.

– Mutta kyllä tämä kaikki tuntuu aika hurjalta. Haluaisin toivottaa kaikille paljon tsemppiä. Kyllä tämä tästä vielä paremmaksi ja iloksi muuttuu.