Gordon Ramsayn 20-vuotias tytär osallistui suosittuun somehaasteeseen – riisui vaatteensa ja poseeraa pelkkä tyyny yllään

Holly Ramsay poseraa koronakaranteenissa perheen lomakodissa pelkkään tyynyyn pukeutuneena.

Julkkiskokki Gordon Ramsayn mallina työskentelevä tytär Holly Ramsay on osallistunut Instagramissa suosittuun pillow challenge -somehaasteeseen, jossa nimensä mukaisesti poseerataan kameralle pelkkään tyynyyn pukeutuneena.

– Puhtaat vaatteet loppuivat, 20-vuotias Holly vitsailee Instagramissaan.

Ramsayn perhe on ollut viime viikot otsikoissa suututettuaan paikalliset Cornwallissa. Gordon Ramsay, hänen vaimonsa Tara ja parin viisi lasta matkustivat Lontoosta Cornwallissa sijaitsevaan lomakotiinsa koronakaranteeniin. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiä pysymään kodeissansa ja välttämään matkustamista esimerkiksi kesämökeille.

Ramsayn perhe on ollut jo useita viikkoja noin 4,5 miljoonan euron arvoisessa merenrantahuvilassaan. Hulppeista puitteista huolimatta Lontoosta paennut Ramsay kuvaili koronaeristyksen olevan kammottavaa.

– Se, että olen jumissa talossani näiden viiden ahnaan lapsen kanssa, on kuin elävä painajainen, Ramsay täräytti Capital FM -kanavan radiohaastattelussa.

Gordon Ramsay kuvattuna tyttärensä Hollyn kanssa GQ-lehden tilaisuudessa.

Cornwallissa kuohahti ja brittimedia on uutisoinut Ramsayn olevan napit vastakkain paikallisten kanssa. Daily Mailin mukaan julkkiskokille on huudeltu kadulla ja häntä on vaadittu palaamaan takaisin kotiin. Paikalliset ovat perustaneet myös Facebook-ryhmän, jossa he kritisoivat ”koronakarkulaiseksi” leimattua Ramsayta.

– Hän kiertelee täällä kauppoja kuin mikään ei olisi vialla! Facebookissa kummastellaan.

Perheen osakseen saama kritiikki on ilmeisesti kantautunut myös Holly Ramsayn korviin, sillä nuori nainen on sulkenut kommentoinnin Instagramistaan.

Gordon Ramsay on kertonut haastatteluissa, ettei hän aio jättää miljoonaomaisuuttaan lapsilleen. Ramsay totesi hiljattain Telegraph-lehden haastattelussa yrittäneensä kasvattaa lapsensa siten, että he ymmärtävät rahan arvon.

– Raha ei ole ikinä kiinnostanut minua. Se ei ole tavoitteeni ja se on vaikuttanut myös tapaan, jolla kasvatan lapseni. En jätä omaisuuttani heille, mutta en tee sitä ilkeyttäni. En halua hemmotella heitä pilalle. Olen sopinut vaimoni kanssa, että tuemme heitä maksamalla 25 % prosenttia asunnon hinnasta. Emme maksa koko asuntoa, Ramsay on todennut.

Ramsay on myös korostanut, ettei hän aio ottaa lapsiaan töihin yhteenkään ravintolaansa.

– En halua työntekijöiden ajattelevan, että nuo ovat Ramsayn penskoja, heitä ei voi komentaa. Jos he haluavat työskennellä tällä alalla, niin menköön v***uilemaan toiselle kokille ja oppimaan uutta. Tulkaa sitten takaisin, kun teillä on jotain, millä kehittää bisneksiäni, hän jyrisi.