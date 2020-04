Top Gun -tähdellä oli romanssi Angelina Jolien kanssa, kunnes Brad Pitt astui kuvioihin – kertoo nyt suhteestaan Hollywood-kaunottareen

Näyttelijä Val Kilmer kertoo uutuuskirjassaan, millaiset muistot hänellä on suhteestaan Angelina Jolieen.

Kun Angelina Jolie ja Brad Pitt erosivat vuonna 2016, päättyi yksi Hollywoodin seuratuimmista avioliitoista. Näyttelijäpariskunta ehti olla naimisissa 12 vuoden ajan, kunnes Jolie jätti avioerohakemuksen syyskuussa 2016.

Jolien ja Pittin avioliitosta puhuttaessa esiin nousee lähes poikkeuksetta Pittin edellinen liitto näyttelijä Jennifer Anistonin kanssa. Julkisuudessa on usein kerrottu, että Anistonin ja Pittin unelmaliitto olisi kariutunut Jolien tultua mukaan kuvioihin. Myös Jolie oli kuitenkin tahollaan suhteessa, kun hän tapasi Pittin Mr. & Mrs. Smitsh -elokuvan kuvauksissa vuonna 2004.

Angelina Jolie ja Val Kilmer tähdittivät yhdessä elokuvaa Alexander vuonna 2004.

Hiljattain julkaistussa elämäkerrassaan näyttelijä Val Kilmer kertoo suhteestaan Angelina Jolieen. He tapasivat toisensa kuvatessaan Alexander-elokuvaa ja alkoivat tapailla vuonna 2004. Brittilehti Mirrorin mukaan Kilmerilla on uutuuskirjassaan Joliesta pelkästään positiivista sanottavaa. Kilmer jopa hehkuttaa Hollywood-kaunottaren ”pelastaneen” hänet.

– Enkeli pelasti minut jäisestä yksinäisyydestä. Ehkä sielukkain ja vakavin heistä kaikista: Angelina, Kilmer runoilee kirjassaan.

– Kun ihmiset kysyvät minulta, millainen Angelina on sanon aina, että hän on kuin muut naiset ja muut supertähdet, mutta enemmän. Hän on upeampi, viisaampi, traagisempi ja taijanomaisempi. Maanläheisempi. Onko se sen arvoista, oppia tuntemaan ihminen jonka ymmärtäminen vaatii viikkoja? On, hän selittää.

Angelina Jolien ja Brad Pittin unelmaliitto päättyi eroon vuonna 2017.

Vain hieman sen jälkeen, kun Jolien ja Kilmerin suhde syveni, alkoi Jolie kuvata elokuvaa yhdessä Brad Pittin kanssa. Pariskunta ihastui toisiinsa välittömästi ja vuonna 2005 Pitt erosi silloisesta vaimostaan Anistonista. Jolie ja Pitt menivät kuitenkin naimisiin vasta vuonna 2014.

Kilmer puolestaan on tapaillut Jolien jälkeen lukuisia Hollywood-tähtiä, kuten Cheria, Carly Simonia, Cindy Crawfordia sekä Daryl Hannahia. Kirjassaan Kilmer tunnustaa, että ero Hannahista särki hänen sydämensä täysin.

Val Kilmer nousi suuren yleisön tietoisuuteen jo 80-luvulla, kun hän tähditti muun muassa elokuvia Top Secret, Real Genius sekä Top Gun. Sittemmin hänet on nähty muun muassa elokuvissa Batman Forever, The Saint, Kiss Kiss Bang Bang sekä MacGruber. Vuonna 2017 Kilmerin kerrottiin taistelleen kahden vuoden ajan kurkkusyöpää vastaan. Nyt näyttelijä on kuitenkin tiettävästi terve.