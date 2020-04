Batman-elokuvan tiukka ”sukkapuku” oli liikaa – Alicia Silverstone tyrmistyi nähdessään, kuinka hänen vartaloaan pilkattiin

Teini-idolina julkisuuteen ponnahtanut Alicia Silverstone kertoo The Guardianille joutuneensa julman pilkan kohteeksi Batman & Robin -elokuvan jälkeen.

Esiintyminen Batman & Robin -elokuvassa ei ollut kovinkaan mieluisa kokemus Alicia Silverstonelle.

Vuonna 1997 ilmestynyt Batman & Robin ei ollut fanien eikä kriitikoiden suuri suosikki. Elokuva floppasi ja nykyään se muistetaan etenkin Batmanin asusta nousseesta kohusta. Fanit kuohahtivat, kun George Clooneyn esittämän Batmanin puvussa oli nännit.

Puisevaksi moitittu Clooney ei ollut ainoa elokuvan näyttelijöistä, joka sai osakseen ankaraa kritiikkiä. Batgirliä elokuvassa esittänyt Alicia Silverstone lytättiin julkisuudessa täysin ja hänen ulkonäköään pilkattiin.

Silverstone avautuu nyt The Guardian -lehden haastattelussa, kuinka kammottava kokemus Batman & Robin -elokuvasta hänelle tuli.

Silverstone oli tuolloin ponnahtanut suureksi tähdeksi vuonna 1995 julkaistusta Clueless-komediasta ja hän oli kovaa vauhtia nousemassa Hollywoodin tunnetuimpien naisnäyttelijöiden joukkoon. Roolin Joel Schumacherin ohjaaman Batman & Robin -elokuvassa piti olla unelmien täyttymys, mutta elokuva ei saanutkaan yhtä hyvää vastaanottoa kuin edeltäjänsä.

Näyttelijä ei kriittisimpien fanien mielestä sopinut Batgirlin rooliin. Häntä ei pidetty tarpeeksi treenattuna tai kauniina esittämään hahmoa.

– Se ei todellakaan ollut suosikkikokemukseni elokuvanteosta, Silverstone toteaa The Guardianille.

Silverstone nimettiin amerikkalaislehtien sivuilla ”Fatgirliksi”. The Guardianin mukaan valokuvaajat huutelivat kadulla Silvestonelle herjauksia hänen ulkonäöstään. Haastatteluissa toimittajat kyselivät Silverstonelta paljon hän painaa ja mikä on hänen kuppikokonsa.

– Minua pilkattiin vartalostani nuorempana. Se oli loukkaavaa, Silverstone sanoo lehdelle.

Alicia Silverstonea pilkattiin julkisuudessa ”Fatgirliksi”.

Näyttelijä korostaa, että ilkeät kommentit eivät päässeet hänen ihonsa alle, sillä hän oli sinut itsensä kanssa.

– Tiesin, ettei ollut ok pilkata kenenkään vartalonmallia. Niin ei kohdella toista ihmistä.

Silverstone sanoo, että hänen rakkautensa näyttelemistä kohtaan sammui pitkäksi aikaa kiusaamisen takia.

– En sanonut kenellekään, että haista v***u. Minä lähdin ja totesin, että en ryhdy tähän enää, näyttelijä sanoo.

– Lakkasin rakastamasta näyttelemistä.

Silverstone on yksi Hollywoodin tunnetuimmista vegaaneista ja hän on esimerkiksi julkaissut omia keittokirjojaan.

Näyttelijä kertoo lehden haastattelussa tekevänsä nykyään rooleja, jotka todella puhuttelevat häntä. Viime vuosina Silverstone onkin tullut tutummaksi eläinaktivistina.

Silverstone tuli julkisuuteen vain 16-vuotiaana esiinnyttyään Aerosmithin Cryin’-musiikkivideolla. Näyttelijä on kertonut haastatteluissa halunneensa jo tuolloin olla hyvä roolimalli nuorille tytöille. Niinpä hän on on viitannut kintaalla ulkonäköpaineille ja hittidieeteille.

– Toivon, että olin nuorille tytöille esimerkki siitä, että oli ihan ok olla terveennäköinen. Olin niin kyllästynyt juttuihin ihannevartalosta, että ajattelin, että tyttöjen olisi hyvä syödä hampurilaisia ja karkkia vastaiskuksi, näyttelijä on sanonut.

– En enää ajattele niin, koska hampurilaisten ja karkin syöminen ei ole terveellistä.