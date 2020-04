Julkkiskaunotar Suvi Pitkänen osallistui suosittuun somehaasteeseen: poseeraa ulkona ilman rihman kiertämää

Tv-tähti Suvi Pitkänen ei tyytynyt tekemään sosiaalisessa mediassa leviävää haastetta samaan tapaan kuin muut.

Koronakaranteeniin sulkeutuneet ihmiset ovat kekseliäitä, sen todistaa uusi Instagramissa levinnyt pillow challenge -niminen haaste, jossa nimensä mukaisesti poseerataan kameralle pelkkään tyynyyn pukeutuneena. Haasteeseen on lähtenyt mukaan myös joukko suomalaisia julkkiksia.

Yksi heistä on kauneusalan yrittäjä, tosi-tv-tähti ja DJ Suvi Pitkänen. Pitkänen ei kuitenkaan tyytynyt tekemään haastetta useiden muiden tapaan tyynyn kanssa sisätiloissa, vaan pisti luovuutensa peliin ja julkaisi oman versionsa haasteesta.

Kuvassa Pitkänen poseeraa ulkona ilman rihman kiertämää kitaran kanssa.

– Minun versioni haasteesta, Pitkänen naureskelee englanniksi kuvatekstissä.

Kuvan on ottanut Alisa Ranta-aho.

Luova ratkaisu kirvoitti kommentoijilta peukkuja ja nauruhymiöitä.

– Olipa hieno kuva. Kitara on hyödyllinen muussakin käytössä kuten näkyy.

– Hyvin luova kuva musiikki-ihmiseltä.

– Herrajumala Suvi!

Haasteeseen ovat ottaneet osaa tähän mennessä useat suomalaisjulkkikset. Yksi haasteesta innostuneista suomalaiskaunottarista on ex-jalkapalloilija Mikael Forssellin puoliso Metti Forssell.

Oman tyylinäytteensä Instagramissa jakoi myös kiinteistövälittäjä Kaisa Liski.

Sen sijaan näyttelijä Kiti Kokkonen otti myös haasteeseen hieman erilaisen lähestymistavan.

Kitarat ja musiikki ovat lähellä Suvi Pitkäsen sydäntä, ja hän paljastikin helmikuussa Instagramissaan tehneensä kansainvälisen levytyssopimuksen. Hän on viime vuosina keskittynyt musiikintekoon, ja keväällä häneltä ilmestyy ensimmäinen single Bang Records -levy-yhtiön toimesta.

– Osa teistä tietää / on huomannut, että oon syventynyt viime vuosina myös musan tuotantoon joka alkoi tuottaa hedelmää viime vuoden lopulla. Tää vuosi starttasi sillä, että biisi jota nyt on työstetty, poiki mulle levytyssopimuksen Italialaiselle labelille, Pitkänen hehkuttaa kuvan yhteydessä.

– En ikinä olis uskonut mutta joo, totta se on. Ja pakko sanoo et biisi on timantti. Nöyräks vetää et näin hienosti lähti mun musaura uuteen alkuun, hän jatkaa.

Kauneusalan yrittäjänä tunnetun Pitkäsen yksi pitkäaikaisista haaveista toteutui, kun hän sai oman musiikkiohjelman HitMix-radiokanavalle. DJ:nä työskentelevä Pitkänen on opiskellut media-alaa Laajasalon opistossa.