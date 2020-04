Eino Grön palasi Floridasta Suomeen – ei ole päässyt tapaamaan hoivakodissa asuvaa vaimoaan koronan takia

Kaikki konsertit ja tapahtumat on toistaiseksi peruttu koronaepidemian takia. 81-vuotias laulaja Eino Grön on sanonut keikkailevansa niin kauan kuin energiaa riittää ja hän toivoo pääsevänsä takaisin lavoille kesällä.

Eino Grönin oma karanteeni on ohi, mutta hoivakodissa asuvaa Marjatta-vaimoaan hän ei voi tavata.

Eino Grön, 81, on viettänyt perinteisesti talvikuukaudet Floridassa sijaitsevalla loma-asunnollaan ja palannut keväällä takaisin Suomeen. Koronaepidemia ja rajojen sulkeminen pistivät kuitenkin laulajalegendan suunnitelmat uusiksi.

Grönillä oli hankittuna paluulippu Suomeen huhtikuulle, mutta hän joutui aikaistamaan kotiinpaluutaan.

– Aikaistin tuloani Suomeen ja olin kuukauden ajan karanteenissa kesäasunnolla länsirannikolla. Nyt olen siirtynyt kaupunkiin, Grön kertoo.

Hallitus on linjannut, että yli 70-vuotiaiden tulisi välttää kontakteja muihin ihmisiin ja heitä on kehotettu pysymään kotona. Vierailut vanhainkoteihin ja esimeriksi hoivakoteihin on toistaiseksi kielletty.

Tämän takia Eino Grön ei ole päässyt tapaamaan vaimoaan Marjatta Gröniä, joka kärsii vakavasta muistisairaudesta.

Hän on asunut vuodesta 2015 lähtien espoolaisessa hoivakodissa. Naimisissa pariskunta on ollut vuodesta 1962.

– Tilanne on ikävä, sillä hoivakotiin ei nyt pääse, Grön sanoo.

Grön on Suomessa ollessaan yleensä vieraillut vaimonsa luona lähes päivittäin. Normaalisti he ovat käyneet pitkillä kävelylenkeillä, kahvitelleet ja jutelleet niitä näitä. Nyt tilanne on toinen.

– Olemme olleet puhelimen varassa. Tämmöinen on nyt tilanteemme, Grön harmittelee.

Grön on aikaisemmin kertonut Ilta-Sanomille, että vaimon muutto hoivakotiin mullisti hänen elämänsä. Vaikka he eivät enää voi jatkaa yhteistä arkea, ovat esimerkiksi juhlapyhät, kuten joulu, edelleen yhteinen kokemus. Grön esiintyi hoivakodissa jouluna ja vietti jouluaaton Marjatan kanssa. Grön on todennut tilanteen olevan haikea, mutta kaikkeen ei ihminen voi vaikuttaa.

– Kaikkeen tottuu. On otettava vastaan se, mitä annetaan, Grön sanoi IS:lle joulukuussa.

Jos koronavirus ei pistä kesän suunnitelmia aivan uusiksi, niin Grönin mittavaa uraa on tarkoitus juhlistaa Sappeen kesäteatterin Tango D’Amore -musikaalissa. Grönien rakkaustarinalla on musikaalissa keskeinen rooli, sillä musikaalin kertojaksi on kirjoitettu laulajan Marjatta-vaimo.

Eino Grönin vaimo Marjatta on asunut hoivakodissa jo useamman vuoden ajan. Vierailut hoivakotiin on nyt kielletty koronan takia ja Grön on pitänyt yhteyttä vaimoonsa puhelimitse.

Kevät on Grönille poikkeuksellinen, sillä hänen, kuten monien muidenkin iskelmätaivaan tähtien keikkakalenteri ammottaa tyhjyyttään poikkeusoloista johtuen.

– Kaikilla on sama juttu. Kalenteri on pyyhkiytynyt tyhjäksi. Keikkoja oli sovittuna keväälle useita, mutta minkäs tälle voi, Grön sanoo ja jatkaa.

– Tietysti tämä vaikuttaa myös taloudellisesti kaikkiin esiintyjiin. Toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. Luulen, että nuoret taiteilijat ovat enemmän ahdingossa tästä tilanteesta johtuen.

Laulajalla on takanaan seitsemän vuosikymmenen pituinen ura kotimaisen iskelmätaivaan huipulla. Studioalbumeita laulajalegendalta on ilmestynyt liki 40 kappaletta, levytettyjä lauluja yli 600.

Koronaepidemian keskellä keikkakatoa on paikattu erilaisilla nettitempauksilla. Monet muusikot ovat siirtyneet soittamaan livenä nettiin. Myös Eino Grönillä on edessään hänen elämänsä ensimmäinen nettikeikka.

– Toukokuun puolessa välissä minulla on virtuaalikeikka musiikkimuseo Fameen. En ole ikinä aikaisemmin tehnyt tällaista, hän naurahtaa.

Muutoin muuttunut maailmantilanne ei ole vaikuttanut valtavasti 81-vuotiaan laulajan elämään. Grön kertoo saaneensa ajan kulumaan poikkeusoloissa esimerkiksi urheilemalla.

Grön harrastaa aktiivisesti liikuntaa ja hän suosii terveellisiä elämäntapoja. Korkin hän laittoi kiinni jo monta vuosikymmentä sitten, eikä hän myöskään tupakoi.

– Pakko on käydä vähän ulkona kävelyretkillä. Olen yhdistänyt kävelyihin välttämättömät käynnit esimerkiksi apteekissa ja kaupassa, hän kertoo.