Lääkäri Pippa Laukka hehkutti Instagramissa lähestyvää merkkipäiväänsä – tuore kuva sai seuraajat hieraisemaan silmiään: ”50? En usko hetkeäkään”

Lääkäri Pippa Laukka täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Hän pohdiskeli lähestyvää merkkipäiväänsä Instagram-tilillään.

Pippa Laukka on kuluneen vuoden aikana tullut monille suomalaisille tutuksi Olet mitä syöt -ohjelman juontajana ja kasvona. Todellisuudessa Laukalla on kuitenkin takanaan yli 25-vuotinen ura lääkärinä.

Maanantaina Laukka julkaisi Instagram-tilillään työhuoneellaan napatun kuvan, jossa hän hymyilee kameralle. Kuvansa yhteyteen Laukka liitti myös pitkän kirjoituksen, jossa hän pohdiskelee niin nykyhetkeä kuin tulevaakin. Laukka täyttää tänä vuonna 50 vuotta mikä tarkoittaa, että hänen olisi määrä jäädä eläkkeelle 15 vuoden päästä.

– Tänä aamuna ärsytti kaikki paitsi töihin lähtö. Oli oikeastaan helpotus tulla töihin, koska sairaalassa kaikki on selkeää ja siistiä. Kukaan ei jätä leivänmuruja pöydälle eikä tarvitse imuroida, voi vain keskittyä omaan hommaan. Taidan tarvita lomaa kotitöistä, Laukka kirjoitti.

– Sitäkin mä mietin, että täytän pian 50v ja se tarkoittaa, että mulla olisi 15v jäljellä eläkeikään. Nyt ainakin tuntuu, että jos terveyttä riittää, niin en halua jäädä eläkkeelle vielä silloin. Vastahan mä valmistuin! Ööö, 20 vuotta sitten. Aika menee niin nopeaan, sekin mietityttää, hän jatkoi kirjoitustaan.

Laukan Instagram-kuva on kerännyt lähes 4000 tykkäystä ja lukuisia kommentteja. Muun muassa poptähti Antti Tuisku kiirehti kommentoimaan sydämiä lääkärin päivitykseen. Useat kommentoijat myös huomauttivat, ettei Laukka näytä lainkaan 50-vuotiaalta.

– 50??? En usko hetkeäkään, ihmetteli eräs.

– Ei susta kyllä uskois et täytät 50, komppasi toinen.

– Olet niin nuorekas, kehui kolmas.

– En osaa kuvitella sinua eläkkeellä, totesi yksi lääkärin seuraajista.

Viime aikoina urheilulääkärinä ja yksityisen terveydenhuollon puolella ammattiaan harjoittanut Laukka kertoi hiljattain Twitter-tilillään hyppäävänsä vapaaehtoisesti takaisin lääkärintöihin julkisen terveydenhuollon puolelle taistelemaan koronaepidemiaa vastaan.

– Vapaaehtoinen nakki napsahti! Ensi viikolla kannan korteni kekoon ja lähden lääkäritöihin etulinjalle. Wish me luck. Sitä ennen viikonloppu kotoillaan ja vedetään henkeä. Kyllä me tästä selvitään, yhdessä, Laukka kirjoitti tuolloin twiitissään.

Maaliskuussa Laukka kertoi Ilta-Sanomille, ettei halua tunnettuutensa vuoksi tarkentaa, minne hän oli tarkalleen menossa töihin. Hän kuitenkin kertoi kyseessä olevan julkisen puolen sairaala.

– Kun on tällä tavalla tunnettu, niin en halua sitä roolia tähän sekoittaa. Työ on työtä. Olen menossa Uudenmaan puolella sijaitsevaan sairaalaan julkiselle puolelle, Laukka kertoi Ilta-Sanomille.