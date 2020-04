Dwayne ”The Rock” Johnson avautui karanteenin vaikutuksista avioelämäänsä – kipakka hetki kylpyhuoneessa johti ”vauvantekoon”

Hollywood-tähti kertoo, että riidat ovat ymmärrettäviä, mutta niiden jälkeen on tärkeä sopia ja puhua asiat läpi. Hän itse tekee niin.

Näyttelijä Dwayne ”The Rock” Johnson on viihdyttänyt fanejaan Instagramissa koronapandemian aikana vastailemalla heidän kysymyksiinsä. Johnson on julkaissut tilillään videoita, joissa hän puhuu eri aiheista, jotka hänen seuraajiaan ovat kiinnostaneet.

Lauantaina The Rock julkaisi uuden videon, jolla hän puhuu avioliitostaan ja siitä, miten karanteeni ja koronapandemia ovat vaikuttaneet siihen.

Johnson on naimisissa Lauren Hashianin kanssa. Pari avioitui salaisessa seremoniassa Havaijilla viime syyskuussa. Heillä on kaksi lasta: 2-vuotias Tiana ja 4-vuotias Jasmine. Johnsonilla on lisäksi täysi-ikäinen Simone-tytär liitostaan Dany Garcian kanssa.

Johnson myöntää lauantaina julkaisemallaan videolla, että karanteenielämä ei ole aina helppoa. Kun perhe viettää kaiken ajan yhdessä neljän seinän sisällä, voivat hermot kiristyä. Samaan aikaan läheisyys voi kuitenkin myös lisääntyä, ja näyttelijällä on myös siitä omakohtaista kokemusta.

Johnson myöntää, että hänen ja hänen vaimonsa hermot ovat hetkittäin hyvin kireällä, kun kaikki aika vietetään kotona.

– Meistä tulee pisteliäitä toisillemme, me riitelemme... Kun tämä alkoi, ensimmäiset kaksi viikkoa olivat minulle todella epävakaata aikaa. Yritin saada asiani järjestykseen, ja ymmärtää kaikkea. Ajattelin kymmenen askelta eteen päin: miltä tulevaisuus näyttää? Entä miltä uusi normaali näyttää, kun palaamme töihin ja kouluun?

– Se luo paljon paineita. Huomasin, että pyysin Laurenilta anteeksi joka toinen päivä. Anteeksi, tämä ei ole paras viikkoni, tämä ei ole paras päiväni. Kiitos, että olet kärsivällinen kanssani, Johnson kertoo.

Tähtinäyttelijän mukaan parin riidat syttyvät nopeasti, mutta he yrittävät ymmärtää, että tuntematon tilanne luo heille paineita.

Johnson kertoo seuraajilleen perjantaina sattuneesta tilanteesta, joka havainnollistaa hänen mielestään hyvin riitoja. Kun pari söi kaikessa rauhassa aamiaista makuuhuoneessaan ennen lasten heräämistä, syttyi heille muhkea riita aivan pienistä ja turhista kommenteista.

Pari alkoi kuittailla toisilleen, ja lopulta Johnsonin vaimo päätti kävellä pois tilanteesta rauhoittaakseen sen. Lauren meni kylpyhuoneeseen ja ryhtyi syömään aamiaista siellä. Rauhoituttuaan Johnson seurasi perässä, ja alkoi ajaa partaansa.

Pian hänen vaimonsa esitti hyvin pisteliään kommentin naama täysin peruslukemilla.

– Otan partateräni, alan ajella kasvojani ja näen hänet peilistä. Hän toteaa: ”Minä muuten käytin sitä terää ajellakseni koiran pallit eilisiltana”, Johnson toteaa.

– Minä jatkoin ajelua, ja totesin: ”Sepä hauskaa, sillä annoin koiran paskoa aamiaiseesi tänään”.

– Me nauroimme niin hiton kovaa. Saman tien se rikkoi sen kireyden, ja totesimme, mistä me oikein riitelemme?

Pari sopi ja kävi läpi tuntemuksensa. Johnsonin mukaan nyt, jos koskaan, on aika olla avoin ja puhua tunteistaan.

– Minä olin joskus aivan paska kommunikoida, mutta minusta tuli siinä paljon parempi.

Johnsonin mukaan karanteeni on kuitenkin ollut hänen avioliitolleen ja perheelleen myös lähentävä kokemus. Hän kertoo, kuinka riidan jälkeen hän ja Lauren nauttivat toistensa seurasta, ja ilta johti ”vauvantekoon”.

– Eilen illalla kaadoimme toisillemme pari lasia viiniä, kilistimme kiitollisuudelle ja aloimme harjoitella taas lasten tekoa.

Johnson kehottaa videollaan seuraajiaan olemaan armollisia itselleen ja toisilleen, ja pitämään huolta parisuhteistaan. Pienillä asioilla on hänen mukaansa suuri merkitys.

– Tiedän, ettei se ole helppoa, mutta me pääsemme tämän yli ja toivottavasti minun avioliittoni, teidän liittoonne ja suhteenne ovat kunnossa.

Dwayne Johnson tunnetaan entisenä show-painijana ja nykyisenä näyttelijänä. Hän on tähdittänyt lukuisia Hollywood-tuotantoja, muun muassa Fast & Furious -elokuvasarjaa.