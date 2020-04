Arto Nyberg täräytti laulaja Almalle suoran kysymyksen menestyksestä – laulaja paljasti, mitä aikoo tehdä, jos hänestä ei tulekaan maailmantähteä

Arto Nybergin talk show’ssa vieraillut Alma kertoi, kuinka paljon menestys on muuttanut hänen elämäänsä.

Harvan suomalaisartistin levyä on odotettu yhtä kuumeisesti kuin maailmalla menestystä niittäneen Alman debyyttilevyä. Have You Seen Her julkaistaan toukokuussa pitkän odotuksen jälkeen.

Sunnuntaina poptähti vieraili Arto Nybergin talk show’ssa Ylellä ja kertoi kuulumisiaan.

24-vuotias Alma on tehnyt musiikkia maailman huippunimien kanssa, ja singlet Karma, Chasing Highs ja Phases kipusivat ilmestyessään soitto- ja latauslistojen kärkipäähän muuallakin kuin Suomessa.

Laulaja on kiertänyt maailmaa vuodesta 2016 lähtien, jolloin hänen esikoissinglensä Karma julkaistiin.

– Miksi albumia on venattu niin pitkään, niin mun piti kasvaa. Mun piti ymmärtää mitä teen. Lähdin suorilla maailmalle, ei mulla ollut suunnitelmaa. Jossain vaiheessa tuli se, että nää biisit ei ole sellaisia, joita haluan antaa. Piti kasvaa, Alma kertoi ohjelmassa.

– Pitää tehdä asioita, jotka tekee onnelliseksi, eikä tehdä vaan sitä, mitä odotetaan ja mistä saa rahaa.

Alma on saavuttanut nuoresta iästään huolimatta paljon ja hän on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä tähdistä.

– Millaista on olla stara? Arto Nyberg tiedusteli laulajalta.

– Kukaan ei ole koskaan kysynyt multa tätä… Tai en ole uskaltanut vastata, Alma naurahti kysymykselle.

Hän kuvailee saaneensa ainutlaatuisen tilaisuuden tehdä musiikkia maailman huippujen kanssa. Hän oli 17-vuotias osallistuessaan Idolsiin, eikä hän tuolloin olisi ikimaailmassa uskonut, mihin musiikin tekeminen hänet veisi.

– Mulla on hirveä tsäänssi, olen saanut sellaista, mitä en olisi ikinä uskonut. Se on muokannut mua, hyvässä ja pahassa, Alma luonnehti.

– 17-vuotiaana hain Idolsiin, mutta en silloin tiennyt mitä haluan. Nyt ei ole muuta kuin musa ja menestyminen. Olen nyt 24-vuotias ja olen ruvennut miettimään, että elämässä on muutakin kuin menestyminen ja musa, hän sanoi.

Nyberg nosti talk show’ssa esille, kuinka Alma on päässyt tekemään töitä maailmantähtien kanssa. Hän on toiminut laulajatähti Christina Aguileran lämppärinä, kirjoittanut kappaleita poptähti Miley Cyrusille ja viime syksynä uutisoitiin, että Alma oli mukana kirjoittamassa uuden Charlien enkelit -elokuvan tunnuskappaletta.

– Mitä sitten teet, jos tähteys hiipuu tai alkaa kyllästyttää? Onko kakkossuunnitelmaa? Arto Nyberg kysyi.

Alma totesi, että hän jatkaisi kappaleiden kirjoittamista entiseen malliin.

– Kirjoitan biisejä. Tänään tulee Lindsay Lohanin kanssa tehty comeback biisi. Jos ei tule maailmansuosiota ja se lopahtaa joskus, niin ei se ole mulle elämän ja kuoleman juttu. That’s life. Kaupan kassalle sitten vaikka, hän naurahti.

Arto Nyberg Yle TV1-kanavalla sunnuntaisin klo 18.45.