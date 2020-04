Nyt puhuu 100 000 euroa hätäapua valtiolta saanut Aki Palsanmäki – korona murskasi haaveet tulevasta

Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki kommentoi IS:lle Business Finlandin myöntämää tukea. Hän painottaa, ettei tuki ole ilmaista rahaa yrityksen kassaan.

Suomen Kuvalehti uutisoi perjantaina, että valtion rahoitusyhtiö Business Finland on myöntänyt kehitysrahoitusta pienille ja keskisuurille yhtiöille. Uusi rahoitus on tarkoitettu yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi, kerrotaan Business Finlandin verkkosivuilla.

Yksi tukea saaneista yrityksistä oli huutokauppakeisari Aki Palsanmäen ja hänen vaimonsa Heli Palsanmäen pyörittämä Hirvaskankaan Kauppahuone, jolle myönnettiin 100 000 euron tuki.

Suomen Kuvalehdessä kerrotaan, että 100 000 euron summa on tarkoitettu yrityksille niiden kehittämiseen. Edellytyksenä on myös, että yhtiöt itse kattavat 20 prosenttia kehityshankkeiden kustannuksista.

Aki Palsanmäki kommentoi nyt IS:lle, miksi he Helin kanssa päättivät hakea tukea ja mihin pariskunta aikoo rahat käyttää.

– Tukihan ei ole ilmaista rahaa yrityksen kassaan. Tuen saamiseksi on pitänyt määritellä erittäin tarkkaan, mihin rahat käytetään, Palsanmäki kommentoi IS:lle puhelimitse.

Hän kertoo saaneensa Helin kanssa idean tuen hakemisesta, kun heidän yrittäjäystävänsä Keski-Suomesta vinkkasivat asiasta.

– Olimme aluksi vähän epävarmoja asiasta. Perehdyimme asiaan kunnolla, teimme kunnon taustatyön ja näin kävi sitten.

Palsanmäki paljastaa, että pariskunta aikoo käyttää rahat kehittääkseen nettihuutokaupan käyntiään. Idea syntyi koronakriisin myötä.

– Kehitämme nettihuutokaupan käyntiämme, mutta en kerro siitä enempää, sillä se on bisnesajatuksemme ja joku voisi viedä idean, jos siitä julkisesti kerron. Kerromme asiasta sitten, kun se on valmis. Se tulee näkymään sitten liiketoiminnassamme, miten nettihuutokauppaamme on kehitetty ja rakennettu.

– Pidän ideaa erittäin hyvänä. Kehittelemämme liikeidea tulee palvelemaan myös koko Suomen kansaa, jos vaan haluaa käyttää sitä. Kaikki suomalaiset ovat kohderyhmäämme.

Koronakriisin myötä tulleet rajoitukset iskivät Palsanmäkien tv:stä tuttuun huutokauppaan toden teolla.

– On ihan taivaan tosi, että yhden viikon aikana meiltä peruutettiin 23 meklauskeikkaa, ohjelmamme kuvaaminen loppui, livehuutokaupat loppuivat ja kahvilan pyörittäminen, jota livehuutokaupan aikaan pyöritetään, loppui.

Aki ja Heli Palsanmäki ovat kehitelleet uuden nettikauppaidean, jota työstävät parhaillaan.

Keskustelupalstoilla kummastusta on herättänyt se, mihin Palsanmäet tukea tarvitsevat. Eikö heidän yrityksellään ollut jo valmiiksi rahaa kehityshankkeeseen?

– Sehän on Business Finlandin ehto, että yrityksen, jolle rahaa myönnetään, tulee olla vakavarainen. Eivät he varmasti ole antaneet rahaa millekään firmalle, joka menee konkurssiin, jos se on päivän kiinni. Se kuulostaa raa’alta, mutta heillä on tällaiset perusteet, Palsanmäki sanoo ja jatkaa:

– Haluan korostaa sitä, että tämä raha ei missään nimessä tule meidän taskuumme, vaan niille yrityksille, jotka työn tekevät meille. He saavat siitä palkan ja me työllistämme myös muita yrittäjiä tämän tukirahan kautta.

Palsanmäki toteaa, että toki heidän yrityksellään on myös puskuria, mutta se ei riitä loputtomiin.

– Olemme käyttäneet jo omaa puskuria, mutta kyllä jossain kohtaa loppuvat meidänkin rahat. Emme me ole miljonäärejä. Ja tässä hankkeessa piti käyttää yrityksemme omaa rahaa 20 prosenttia.

– Vaikka firman tilillä onkin nyt pieni puskuri rahaa, kyllä se loppuu jossain vaiheessa, jos ei ole tuloja. En halua Helin kanssa ajaa firmaamme siihen tilaan, että käytämme kaikki rahat ja vasta sitten alamme ihmetellä, että mitäs nyt tehdään.

Aki Palsanmäki kehottaa myös muita yrittäjiä hakemaan tukea.

– Yrittäjät, hakekaa nyt tätä tukea ja miettikää ne perusteet, että täyttyvätkö ne. Veikkaan, että jokaiselle Suomen kunnalle ovat kaikki veroeurot erittäin tervetulleita.

Aki Palsanmäki kertoo, että hän ja Heli suhtautuvat koronan tuomiin rajoitteisiin vakavavasti.

Tällä hetkellä Palsanmäet tekevät ennakkohuutokauppaa internetin välityksellä.

– Aika paljon on sellaista tavaraa, josta ei tule tarjouksia ollenkaan, ne kannetaan takaisin varastoon. Sitten jos tulee jostain tuotteesta ainoastaan yksi tarjous, se myydään silloin viidellä eurolla maailmalle eli osa tavarasta jaetaan lähes ilmaiseksi maailmalle.

Palsanmäki toteaa, että hyvät tuotteet saavuttavat aina hyvän hinnan myyntipaikasta huolimatta. Ongelma on se, että tällä hetkellä hän ja Heli eivät uskalla lähteä koronan vuoksi autoreissuille tavaroita hakemaan. Huolenaiheena on se, mikäli koronaviruksen vuoksi tehdyt rajoitukset jatkuvat pitkän aikaa, Palsanmäiltä loppuu tavara, mitä myydä.

– Tämänhetkisellä nettihuutokaupalla saamme tällä hetkellä katettua nippa nappa firman kulut. Jos tämä korona-arki jatkuu puoli vuotta, vuoden eteenpäin ja nämä rajoitukset ovat voimassa, voi olla, että tämä toiminta loppuu.

Palsanmäki on jo pidemmän aikaa haaveillut siitä, että kun hän täyttää 55 vuotta, hän ja Heli voisivat siirtyä osa-aikaeläkkeelle ja asua osan vuodesta Espanjan auringon alla.

– Haaveilin siitä, että voisin hillitä työtahtia ja olla talvet lämpöisessä. Nythän ne haaveet kaatuivat täysin koronan myötä. Nyt ei sitten jäädäkään 55-vuotiaana eläkkeelle, vaan nyt tehdään töitä vielä monta, monta vuotta.

Palsanmäki toteaa, että hän ja Heli ovat jaksaneet hyvin olosuhteista huolimatta. He ottavat koronaviruksen vakavasti ja noudattavat hallituksen ohjeistuksia täsmällisesti. Palsanmäet ovat kahdestaan kotona ja kerran viikossa jompikumpi heistä käy ruokakaupassa. Kun töitä ei tehdä, aika kuluu muun muassa liikunnan ja luonnon parissa.

– Helihän osti minulle hetki sitten nimipäivälahjaksi juoksumaton. Siinä tulee tehtyä kolme kertaa viikossa 45 minuutin ajan niin reipasta kävelyä, että hiki lentää.

– Omakotitalossa kun maaseudulla asuu, niin tässä pääsee pihalle haistelemaan ja ihastelemaan kevättä ja voi lähteä metsään kävelylle.

Ihmiskohtaamiset Palsanmäet ovat jättäneet mahdollisimman vähälle. Aki kertoo viettävänsä aikaa runsaasti puhelimessa ystävien kanssa puhuen.

– Soittelemme kavereiden kanssa kuulumisia. Minulla on aika laaja kaveriporukka ja puhelimestani löytyy 700–800 puhelinnumeroa.