Palsanmäkien huutokauppa sai 100 000 euron koronatuen – nyt Heli Palsanmäki kertoo mihin rahat käytetään

Tuella on tarkoitus kehittää liiketoimintaa.

Suomen Kuvalehti kertoi perjantaina, että Business Finland on myöntänyt kehitysrahoitusta pienille ja keskisuurille yhtiöille.

Lehti oli pyytänyt tiedot rahoituspäätöksistä, jotka oli tehty 16. huhtikuuta mennessä

Lehden artikkelista käy ilmi, että tukea saaneiden joukossa on myös julkisuudesta tuttuja yrityksiä.

– 100 000 euron tukipotteja saivat muun muassa Huutokauppakeisari-tv-ohjelmasta tutun pariskunnan Hirvaskankaan Kauppahuone ja Kolarin Ylläksellä toimiva Jounin Kauppa, lehti kirjoittaa.

100 000 euron avustuspotin saivat myös Finlayson, tuotantoyhtiö Yellow Film & TV, konsulttitalo Miltton Group ja Huono Äiti -someyhteisöä pyörittävä osakeyhtiö.

Heli Palsanmäki kirjoittaa Facebookissa, että tuki myönnettiin heidän pyörittämälle kauppahuoneelle liiketoiminnan kehittämiseen muuttuneessa tilanteessa.

– Raha on tarkoitettu yrityksen kehittämiseen. Ei tule meidän taskuun. Vaan menee palveluntuottajien taskuun, toisin sanoen firmalle joka tekee meille nettiin sivuston, jossa pystymme pitämään entistä paremmin huutokauppoja. Eli tämäkin projekti työllistää monta henkilöä, Heli kertoo.

Hän painottaa, että saatu tuki on valtava ja jokainen euro, joka ei mene projektiin, palautetaan Business Finlandille, joka vaatii myös tarkkaa raportointia.

Huutokauppakeisari on puhunut julkisuudessa haaveestaan jäädä eläkkeelle, kun hän täyttää 55 vuotta.

Se haave meni koronakriisin mukana.

– Mutta näin ne haaveet kaatuu, Heli harmittelee.

Korona on vaikuttanut kauppahuoneella tehtävään työhön monella tavalla. Live-huutokaupat on peruttu, keikat on peruttu ja tv-ohjelman tekeminen on peruttu.

– Meidän ainut tulonlähde on tällä hetkellä ennakkotarjouksilla pidettävä huutokauppa ja voin kertoa että sillä maksetaan nippa nappa yrityksen kiinteät kuukauden menot, Heli avaa tilannetta.

– Tämä koronatilanne ei ole kenellekään mukava tilanne. Mutta miksi pitää luovuttaa? Minä en ainakaan halua että olemme puolen vuoden tai vuoden päästä konkurssissa, jos vaan pyöritämme kotona sormia.

Heli myös huomauttaa, että samaa tukea on saanut 5 200 muutakin vakavaraista yritystä, jotka kehittävät toimintaansa epidemian aikana.

– Tsemppiä jokaiselle nyt ja aina, Heli päättää kirjoituksensa.