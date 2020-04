Sharon Osbournen mukaan on outoa, miksi kauneusleikkauksista tehdään niin iso numero.

Black Sabbath -legenda Ozzy Osbournen pitkäaikainen puoliso Sharon Osbourne on puhunut julkisuudessa avoimesti lukuisista kauneusleikkauksistaan.

The Mirrorin mukaan 67-vuotias Osbourne on turvautunut kauneuskirurgiaan jo 20 vuoden ajan. Hän on kertonut, että hänelle on tehty muun muassa yhteensä neljä kasvojenkohotusta, josta viimeisimmässä hän kävi viime syksynä.

Nyt Osbourne on kommentoinut kauneusleikkauksia, ja ulkonäön muokkaamista niiden avulla. Hänen mukaansa kauneuskirurgiaan turvautumisessa ei ole mitään väärää.

– Ihmiset kysyvät minulta kauneuskirurgiasta, ja tiedättekö mitä? Jos et ole tyytyväinen siihen, miltä näytät ja sinulla on rahaa, muuta se! Miksi se on niin iso juttu? Sharon totesi The Mirrorin mukaan.

– Niin kauan kuin et näytä siltä, että olet imenyt jotain tehdäksesi huulistasi suuret, ei siinä ole mitään vikaa, hän jatkoi.

The Mirrorin mukaan Osbournelle on tehty muun muassa vatsalaukun ohitusleikkaus, hänen vatsaansa on kiristelty, hän on hankkinut rintaimplantit ja myöhemmin poistattanut ne vuodon takia. Lisäksi Osbournelle on tehty rintojen poisto ja uudelleen rakennus.

Osbourne onkin myöntänyt, ettei hänessä juuri ole kohtia, joita ei olisi muokattu jotenkin. Operaatioihin on kulunut vuosien varrella satojatuhansia euroja.

– Jäljellä ei ole enää paljon, mitä en olisi nykinyt, venyttänyt, kuorinut, laseroinut, nostattanut tai poistattanut, Osbourne sanoi jo vuonna 2013.

Viime joulukuussa Osbourne kertoi, että kauneusleikkaukset ovat aina hyvin kivuliaita. Hänen viimeisin kasvojenkohotuksensa kesti peräti 13 tuntia ja aiheutti valtavat kivut. Hän vannoi, että leikkaus olisi viimeinen, johon hän menee.

– Se sattuu! Vaikka ihmiset sanoisivat, ettei se satu, niin uskokaa minua kun sanon, että se kyllä sattuu, Osbourne totesi.

Hänen tukenaan kasvojenkohotuksen jälkeen oli tytär Kelly Osbourne.

– Kelly kertoi minulle, että kun se operaatiosirkus oli tehty, huusin ääneen apua.

Vaikka Osbourne on hyvin kriittinen oman ulkonäkönsä suhteen, ei hän ajattele samalla tavoin muista ihmisistä. Hän totesi Watch-lehden haastattelussa, että Ozzy Osbrounen vanheneminen ei haittaa häntä lainkaan.

– Jokainen ryppy hänen kasvoissaan kertoo tarinan, Sharon totesi.

Tältä Sharon ja Ozzy näyttivät vuonna 2000.

Viime vuosi oli Osbourneille äärimmäisen vaikea. Ozzy sairasteli paljon, ja toipuu yhä hyvin hankalasta vuodesta. Ozzy kertoi tammikuussa Good Morning America -ohjelmassa, että hänen terveysongelmansa eskaloituivat, ja hän sai lopulta Parkinsonin taudin diagnoosin.

Rocktähti joutui viime kesänä perumaan kaikki keikkansa terveydentilansa vuoksi. Syyksi kerrottiin keuhkokuume ja leikkauksesta toipuminen. Myöhemmin selvisi, että Osbourne joutui leikkaukseen kaaduttuaan pahasti kotonaan.

– Kun kaaduin, kaikki oli sysimustaa. Menin kylpyhuoneeseen ja kaaduin, Osbourne sanoi Good Morning American haastattelussa CNN:n mukaan.

Osbourne muisteli, kuinka Sharon soitti hänelle ambulanssin, ja miten hän mietti, oliko hänen elämänsä tullut päätökseensä.

– Sen jälkeen kaikki meni alamäkeen, Ozzy totesi.

Kelly, Ozzy ja Sharon Osbourne edustivat yhdessä tammikuussa Grammy-gaalassa.

Sharon oli miehensä tukena tämän toipuessa kaatumisesta, sen jälkeisistä leikkauksista ja vammoista.

– Sharon sanoi, että minun on noustava ylös sängystä. Oli hetkiä, jolloin ajattelin olevani loppu. Minua pelotti, luulin, että olin tullut tieni päähän, Ozzy sanoi tammikuussa.

Helmikuussa rocklegenda joutui jälleen perumaan lisää keikkoja terveysongelmiensa vuoksi.

– Olen todella kiitollinen, että te kaikki olette olleet niin kärsivällisiä. Valitettavasti en pääse Sveitsiin hoitoihin ennen huhtikuuta ja hoito kestää kuudesta kahdeksaan viikkoa, Ozzy sanoi tuolloin.