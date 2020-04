Ismo Leikola sai häkellyttävää huomiota: maailmankuulut Hollywood-tähdet hehkuttavat suomalaiskoomikkoa miljoonille faneilleen

Hollywood-tähdet Jamie Lee Curtis (vas.) ja Jake Gyllenhaal (oik.) huomioivat Ismo Leikolan stand up -esityksen Instagramissa.

Ismo Leikolan vitsit ovat hurmanneet amerikkalaiset. Nyt hänestä innostuivat näyttelijät Jake Gyllenhaal ja Jamie Lee Curtis.

Koomikko Ismo Leikola on kerännyt nimeä Yhdysvalloissa, jossa hän on asunut jo pitkään ja keikkaillut ahkerasti. Leikola on saanut maassa huomiota muun muassa esiintymällä Conan O’Brienin talk show’ssa.

Videoita Leikolan esiintymisestä on katsottu netissä miljoonia kertoja, ja erityisesti hänen ass- ja shit-sanoja käsittelevät heittonsa ovat olleet suosittuja. Leikola hyödyntää vitseissään ulkomaalaisuuttaan ja sitä, millaista on tulla muualta maailmasta Amerikkaan ja opetella sen yhteiskunnan tapoja ja sääntöjä.

Leikolan vitsien keskiössä ovat englannin kielen erikoisuudet, ja hän kertoo tarinansa korostetun suomalaisesti.

Nyt Leikola on saanut huomiota yllättävältä taholta, sillä Hollywood-tähti Jake Gyllenhaal noteerasi suomalaiskoomikon vitsit erittäin suositulla Instagram-tilillään.

Muun muassa Brokeback Mountain -elokuvasta tunnettu Gyllenhaal julkaisi lauantaina yli 5,8 miljoonan seuraajansa iloksi Leikolan shit-sanaa käsittelevän stand up- esityksen tilinsä Tarina-osiossa.

Maailmankuulu tähtinäyttelijä laittoi videoihin aihetunnisteen #ismoleikola ja julkaisi itkunauravia hymiöitä.

Leikolan omasta Instagram-tarinasta käy ilmi, että myös näyttelijä Jamie Lee Curtis innostui aiemmin hänen esityksestään, ja jakoi sen reilulle 2,5 miljoona Instagram-seuraajalleen

– Kiitos Jake Gyllenhaal ja Jamie Lee Curtis, Leikola toteaa julkaisemansa kuvakaappauksen yhteydessä.

Hollywood-tähdet lumonneessa vitsissä Leikola käy läpi shit-sanan käyttöä englannin kielessä, ja ihmettelee, miten moninaisilla tavoilla sitä voi hyödyntää.

– Minusta vaikein sana Yhdysvalloissa on shit (paska). Luulin, että se on helppo, ja että tiedän mitä paska tarkoittaa. Kävi ilmi, etten tiedä paskaakaan, Leikola aloittaa.

– En olisi koskaan arvannut sitä. Minun piti opiskella sitä paskaa, hän jatkaa.

Leikola on julkaissut shit-vitsinsä Youtube-tilillään alun perin vuonna 2018. Videota on siellä katsottu reilut 1,6 miljoonaa kertaa.

Voit katsoa vitsin alla olevalta videolta!

Sekä Jake Gyllenhaal että Jamie Lee Curtis ovat palkittuja Hollywood-näyttelijöitä. He ovat tähdittäneet lukuisia menestyselokuvia ja tv-sarjoja, ja napanneet muun muassa BAFTA- ja Golden Globe -palkintoja.

Jake Gyllenhaaliin upposi Leikolan shit-vitsi.