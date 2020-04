Kirsti Paakkasen elämäkertaan tehtiin selkeä linjaus rautarouvan miessuhteista – kirjailija kertoo nyt, miksi

Ulla-Maija Paavilainen oppi kirjaa tehdessään, että missä iässä tahansa voi aloittaa ja oppia uusia asioita.

Kun kirjailija-toimittaja Ulla-Maija Paavilainen haastatteli Kirsti Paakkasta kirjaa varten, tunnelma oli aina lämmin. Paakkanen tarjoili yleensä vieraalleen saman kattauksen: ranskalaista murukahvia ja ”herkkuviinereitä”.

Paavilaisen hoikassa olemuksessa syödyt herkkuviinerit eivät näy, mutta hän on nyt yhtä merkittävää kokemusta rikkaampi. Kirsti Paakkasen elämäkerran kirjoittaminen oli iso työ, mutta se oli myös henkisesti palkitsevaa.

– En tuntenut häntä aikaisemmin. Olimme tavanneet vain jossakin muotinäytöksessä ja kerran olin haastatellut häntä puhelimessa.

– Minut yllätti erityisesti kaksi asiaa: Kirstin sydämellisyys ja hänen huumorintajunsa, jotka eivät ole tulleet esille julkisuudessa. Kirstin huumori on tilannekomiikkaa, ei mitään vitsejä, Paavilainen kertoo.

Ulla-Maija Paavilainen yllättyi Kirsti Paakkaseen tutustuessaan, miten sydämellinen ja huumorintajuinen Marimekon rautarouvana tunnettu nainen on.

Kirjassa tulee esille, että Kirsti Paakkanen ei suinkaan seurustele vain hienomman väen kanssa. Hän on tasa-arvoinen kaikin tavoin, eikä erottele ihmisiä varallisuuden tai aseman mukaan.

– Kirsti osaa olla muidenkin kuin herrojen kanssa, Paavilainen naurahtaa.

Muistelmia varten Paavilainen joutui myös kaivamaan tietoa monelta suunnalta. Paakkanen ei itse tietenkään voinut muistaa tarkkaan kaikkia työelämänsä tapahtumia, joita todella on riittänyt. On myös hyvä, että kirjassa kuuluu muidenkin ääni. Esimerkiksi Kirsti Paakkasen entisten alaisten muistot ovat herkullisia.

– Yhtä asiaa elämässäni voin harmitella: en ole koskaan saanut olla Kirstin alaisena, Paavilainen toteaa.

Kirsti Paakkasen alaisena työelämä olisi ollut ainakin yllätyksellistä. Paakkanen antoi aina myös suoraa palautetta. Kaksi hänen käytetyimpiä sanojaan olivat: mahtavaa ja mieletöntä.

Mistä asioista Kirsti Paakkanen ei halunnut puhua?

– Hänen oli vaikea nimetä elämänsä huippuhetkiä, koska niitä on ollut niin paljon ja ne ovat erilaisia.

Paakkanen arveli, että huikein aika oli, kun hän sai Marimekon menestymään. Se olikin temppu, joka ei olisi keneltä tahansa onnistunut.

Kirsti Paakkanen ei nimeä kirjassa miehiä, joiden kanssa hänellä on mahdollisesti ollut läheinen suhde. Vain ex-aviomies ja ranskalainen miesystävä mainitaan nimeltä. Se on oikeastaan reilua.

– Pysyn hiljaa, Ulla-Maija Paavilainen nauraa, kun häneltä yrittää udella Paakkasen miesasioista.

Reilua sekin, sillä varmasti Paakkanen kertoi muistelmiensa kirjoittajalle sellaistakin, mitä hän ei halua kaikkien tietoon. Kukapa haluaisi.

Sen kirja kertoo, että jonoksi asti on ollut miehiä, jotka olisivat halunneet Kirsti Paakkasen rinnalle. Varmasti, sillä Paakkanen on hauska, sydämellinen ja karismaattinen – ja varallisuuttakin on.

Paakkanen ja Paavilainen naureskelivat usein, että ”tässä kirjassa ei ryypätä eikä rällätä”. Paakkanen ei juo lainkaan, joten hänen elämästään ei löytyisikään humalassa tehtyjä mokia.

Hienosti Paavilainen kuvaa kirjassa myös Kirsti Paakkasen hulppean kodin, joka on hyvä osoitus siitä, että köyhistä oloistakin lähtenyt voi saavuttaa elämässään vaikka mitä.

– Oli ihana nähdä, että jollakin on niin hyvä maku. Kirstin valtava ja tinkimätön tyylitaju herätti minussa vain ihailua, Paavilainen kertoo.

Ulla-Maija Paavilainen on kirjoittanut seitsemän romaania ja neljä tietokirjaa. Hän työskentelee myös toimittajana. Aiemmin hän on ollut myös päätoimittajana. Työuransa aikana hän on tavannut valtavasti ihmisiä, mutta Kirsti Paakkanen on kaikista hänen tapaamistaan henkilöistä maagisin. Niin sanovat monet muutkin.

Opitko jotakin häneltä?

– Opin ihan valtavasti. Ennen kaikkea sen, että tämän ikäisenäkin (64-vuotiaana) voi vielä oppia ja saada toiselta ihmiseltä vaikka mitä. Ison vaikutukseen minuun teki Kirstin asenne, ettei saa koskaan luovuttaa.

– Kirsti oli yli 60-vuotias, kun hän osti Marimekon. Mikään ikä ei ole liian myöhäistä aloittaa uutta. Kun muut miettivät eläkepäiviään ja golfin pelaamista, Kirsti laittoi vain lisää pökköä pesään.

Kirsti Paakkanen on nyt 91-vuotias. Enää hän ei johda pörssiyritystä, mutta hänellä on edelleen suunnitelmia esimerkiksi kotinsa remontoinnissa.

– Kirstillä on aina jotakin uutta vireillä, se on hänen jaksamisensa salaisuus, Ulla-Maija Paavilainen uskoo.