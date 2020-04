Julkkiskokki Sami Garam ja Nina-rakas viettävät 1-vuotishääpäiväänsä – korona varjostaa tunnelmaa: ”Tästä selvitään, yhdessä ja rakastamalla”

IS tavoitti hääpäiväänsä viettävän pariskunnan.

– Ollaan Stadissa Radisson Blu Plaza hotellissa nyt, vähän kuin turistina kotikaupungissa, Sami Garam kertoo IS:lle.

– Hienoa, kun matka hotelliin kesti vain vartin ja maksoi 20€. Silloin voi törsätä muuhun. Kohta tilataan ruoka Groteskista Woltin kautta ja varmaan joku laadukas viini alakerran baarista.

Juhlapäivää on vietetty ulkoilemalla...

Sami kertoo vuoden olleen mahtava. Kunnes.

– Rooman häämatka, Budapestin ja Egerin retki, parit Tallinnan retket ja lopuksi Gran Canaria, joka päättyi koronakriisiin ja karanteeniin. Ollaan nautittu toistemme seurasta aina vaan.

– Töiden kannalta korona on ollut hankala, kun bisnes kyykkää ja joutuu olemaan huolissaan työntekijöiden pärjäämisestä, toisaalta Ninalla työnkuva on muuttunut uusien haasteiden myötä. Ajatus on että tästä selvitään, yhdessä ja rakastamalla.

... ja saunomalla.

Ravintoloitsija Sami Garam avioitui Nina-puolisonsa kanssa torstaina, 18. huhtikuuta 2019 maistraatissa kello 15.

Hääjuhlaa lähdettiin vihkimisen jälkeen viettämään ravintola Pompieriin vain läheisten läsnä ollessa.

Aviopari tutustui toisiinsa syksyllä 2017 ja viihtyi heti yhdessä. Pariskuntaa yhdistävät monet asiat, joista yksi on intohimo maratoneihin.