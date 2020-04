Uusien kiinteistövälittäjien mukaan Sillanpään Helsingissä sijaitsevan arvoasunnon hinta oli aiemmin liian korkea, mutta nyt asunnon uskotaan menevän kaupaksi.

Laulaja Jari Sillanpää laittoi vuonna 2018 myyntiin Helsingin keskustassa sijaitsevan kattohuoneistonsa 2,55 miljoonalla eurolla. Asiasta kertoi tuolloin Seiska.

Sillanpään asuntoa myytiin pitkään, ja remontoitiin välillä, mutta se ei lopulta mennyt kaupaksi.

Perjantaina asunto laitettiin jälleen myyntiin tarjouskaupalla. Vuonna 1898 valmistuneen talon ylimmässä kerroksessa sijaitsevan asunnon tarjouskaupan lähtöhinta on 1,9 miljoonaa euroa eli 650 000 euroa vähemmän kuin aiemmin.

Sillanpään asunnossa on moderni, valkoinen keittiö ja näyttävät lattialaatat.

Myynti-ilmoituksen mukaan asunnossa on 236 neliötä, seitsemän huonetta, kolme wc:tä, kylpyhuone, sauna ja suuri terassi Helsingin kattojen yllä.

Sillanpään asunto on sisustettu vaaleilla sävyillä, ja sen seinissä on esillä tiilipintaa. Keittiön lattiaa koristavat näyttävät, italialaistyyliset laatat. Asunnon erikoisuutena on erillinen yksiö.

Asunnon sisäänkäynti on sen alemmasta kerroksesta.

Asuntoa myyvät nyt kiinteistönvälittäjät Sari Hämäläinen ja Tommy Jannasch. Hämäläinen kertoo, että asunnon hinta oli aiemmin aivan liian korkea, ja nyt sen hinta on päivitetty oikealle tasolle.

– Sanotaanko niin, että välittäjällä, joka otti asunnon aikoinaan myyntiin, oli ihan liian kova hinta. Katsoimme nyt hinnan kohdilleen, Hämäläinen kertoo IS:lle.

– Asunnon myynnissä kaikista tärkeintä on se, että hinta on kohdillaan, ja valitettavasti aiemmin tämä edellinen välittäjä on turhan optimistisesti ajatellut sitä hintaa, hän jatkaa.

Hämäläinen ja Jannasch ovat luottavaisia sen suhteen, että asunnon hintapyyntö on nyt realistinen, ja se menee kaupaksi.

– Eilen tuli heti kyselyitä ulkomaita myöten. Näyttää siis hyvin positiiviselta, he sanovat.

Makuuhuoneessa on esillä yli 120-vuotiaan talon tiiliseinää.

IS kertoi aiemmin, että asuntoa myi viime vuonna Kaisa Liski. Liski myönsi vuosi sitten, ettei hintanäkemys ollut kohdannut kiinnostuneiden ostajien kanssa.

Liski sanoi, että asunnossa tehtiin suurta remonttia, mikä vaikeutti sen myyntiä.

– Se on ollut hankalaa. Se on niin paperoitu remonttipaperilla, että siitä ei näe, miten ihana se on. Siellä on käynyt aika paljon kiinnostuneita, Liski sanoi IS:lle.

– Vähän väliä joku siellä käy, mutta kaikki jäävät odottamaan lopputulosta. Yksi asiakas harkitsi, että voisi tehdä sen remontin loppuun, mutta hintanäkemykset eivät kohdanneet. Ostaja oli sitä mieltä, että oman työn osuus oli hieman arvokkaampi. Niin se usein menee, Liski kertoi.

Jari Sillanpää kertoi vuonna 2016 ilmestyneessä Paljaana-kirjassaan, että hän maksoi asunnosta aikoinaan itse 2,3 miljoonaa euroa.

Asuntoa nyt myyvä Hämäläinen sanoo, että sen remonttia on tehty hiljalleen, ja nyt se on valmis.

– Sillanpää remontoi asuntoa jo asuessaan siinä. Sinne on muun muassa tuotu Ranskasta asti laattaa. Se on uniikki ja kaunis koti, jossa on käytetty laadukasta suunnittelua. Asunto on tällä hetkellä valmis paketti, hän sanoo.

Asuntoon kuuluu myös yksiö.

Kattohuoneistossa on suuri terassi.

Jari Sillanpää omistaa useinta asuntoja ja kiinteistöjä. Hän kertoi Paljaana-kirjassa omistavansa kuusi asuntoa: kaksi kaupunkiasuntoa Helsingissä, omakotitalon Vihdissä, hänen isänsä asuttaman asunnon Haaparannan saaristossa sekä asunnot Espanjan Aurinkorannikolla Benalmadenassa ja Thaimaa Pattayalla.

Laulaja on myynyt osaa asunnoistaan viime vuosina.

Koronavirus muutti kaupankäyntiä

Kiinteistönvälittäjät Hämäläinen ja Jannasch sanovat, että koronavirus on vaikuttanut asuntokauppoihin lähinnä uudenlaisina toimintatapoina.

Tällä hetkellä asunnoissa järjestetään pelkkiä yksityisnäyttöjä, suuri osa kaupoista hoidetaan etänä sähköisen kaupankäyntijärjestelmän avulla, ja moni tilaa asuntonsa arvion niin, että välittäjä vierailee siellä yksin, ja asioista sovitaan videopuhelun välityksellä.

– Yleisesti ottaen kaupankäynti on mennyt ylöspäin. Sitä on kuullut monelta puolelta. Toki myyntiajat voivat joissain kohteissa venyä, kun näytöille ei päästä isommalla porukalla, ja jonkun verran meilläkin asiakkaat on ilmoittaneet, ettei pääse näytölle, kun ovat kipeinä, Hämäläinen sanoo ja jatkaa.

– Ostaja, joka on oikeasti tosissaan yhteyttä, ottaa hän puhelimeen käteen ja tulee katsomaan asuntoa. Niin sanotusti renkaanpotkijat on nyt karsittu pois.

Jannaschin mukaan asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan sen, että kaupat voi hoitaa kotoa käsin.

– Kaikki pystytään tekemään kotisohvalta. Ostajat ja myyjät voivat allekirjoittaa kauppakirjat etänä eikä kenenkään tarvitse kokoontua mihinkään, hän sanoo.

