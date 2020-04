Megatähti Billie Eilishin, 18, bikinikuvista nousi valtava metakka – laulaja avautuu nyt järkyttävistä kommenteista

Billie Eilish on tottunut piilottelemaan vartaloaan suurien vaatteiden alla. Ne harvat kerrat, kun näin ei ole ollut, on netissä alkanut hurja myrsky.

18-vuotias Billie Eilish on yksi tämän hetken suosituimmista laulajista. Eilish on singahtanut parissa vuodessa musiikkimaailman huipulle, ja on nykyään miljoonien teinien idoli.

Eilish tunnetaan omaleimaisesta tyylistään ja löysistä vaatteistaan. Hän on pyristellyt vallitsevia kauneusihanteita vastaan, ja noussut sen ansiosta myös palvotuksi tyyli-ikoniksi.

Laulajaa ei juuri nähdä julkisuudessa vartalonmyötäisissä vaatteissa saati vähäpukeisissa kuvissa. Hän on kertonut käyttävänsä korostetun löysiä vaatteita siksi, ettei halua paljastaa ihmisille kaikkea itsestään.

– En halua maailman tietävän kaikkea minusta. Siksi käytän suuria, löysiä vaatteita. Kellään ei voi olla mielipidettä, koska he eivät ole nähneet, mitä alla on. Kukaan ei voi sanoa, että ”Ai, hän on laihaläski, hän ei ole laihaläski, hänellä on litteä takamus, hänellä on läski takamus”. Kukaan ei voi sanoa mitään noista, sillä he eivät tiedä, Eilish perusteli Teen Voguen artikkelissa viime vuonna.

Ne muutamat kerrat, kun Eilish on julkaissut sometileillään kuvia itsestään esimerkiksi uima-asussa, on siitä noussut valtava myrsky. Eilish kertoi hiljattain Dazed-lehdelle, että joka ikinen kerta, kun hän julkaisee bikinikuvia, tulvii hänelle järkyttäviä kommentteja.

Kun Eilish tammikuussa julkaisi lomakuvia Havaijilta, alkoi somessa valtava kuohunta, jossa laulajan vartaloa ruodittiin. Eilishin mukaan häntä huoriteltiin, ja hänen valintaansa poseerata bikineissä sosiaalisessa mediassa kritisoitiin.

Voit katsoa kuvat alta klikkaamalla oikealla olevaa nuolta!

Kuvat ja videot näyttivät normaalia lomailua uima-asuissa ja shortseissa, mutta osalle ne olivat liikaa.

– Näin kommentteja, että ”Miten kehtaat sanoa, ettet halua, että sinua seksualisoidaan, kun pukeudut noin?!”, Eilish kertoi Dazedille julkaistuaan kuvia lomamatkalta Havaijilta.

– Minä trendasin. Siellä oli kommentteja, että ”Minä en enää pidä hänestä, koska heti kun hän täytti 18, tuli hänestä huora, hän jatkoi.

Eilish myöntää, että välillä negatiiviset kommentit uppoavat liian syvälle. Hän on kokenut niiden vuoksi epävarmuutta, ja välillä oma vartalo on myös alkanut tuntua täysin vieraalta.

– Viime vuonna oli hetki, jolloin olin alasti enkä tunnistanut omaa vartaloani, koska en ollut nähnyt sitä pitkään aikaan. Ajattelin välillä, että ”kenen vartalo tuo on?”.

Eilishin mukaan hän kokee mahdottomaksi onnistua somekansan silmissä. Hän kokee, ”ettei voi voittaa”, vaikka tekisi mitä.

Vuonna 2001 syntynyt Billie Eilish palkittiin tänä vuonna viidellä Grammy-palkinnolla, muun muassa vuoden parhaasta albumista, levytyksestä sekä laulusta. Hän aloitti uransa vuonna 2015 lataamalla kappaleitaan SoundCloud-palveluun yhdessä veljensä kanssa.

Eilishin Ocean Eyes -kappaleesta tuli nettihitti, ja siihen kuvattiin video, kun Eilish oli vasta 14-vuotias.

Seuraavina vuosina Eilish julkaisi lukuisia singlejä, ja vuonna 2019 debyyttialbuminsa When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Eilish esittää myös tulevan saavan James Bond -elokuvasarjaan kuuluvan 007 No Time to Die -elokuvan tunnuskappaleen No Time to Die.

Billie Eilish Oscar-gaalassa helmikuussa.