Jussi Heikelä muistelee suhdettaan Jenni Alexandrovaan: rakkaus roihahti, vaikka molemmat olivat vielä naimisissa – tapahtuneella karut seuraukset

Jussi Heikelä ja Jenni Alexandrova kertoivat suhteestaan vuonna 2015. He erosivat vuonna 2019.

Juontaja Jussi Heikelä muistelee elämänsä käännekohtia pitkässä kirjoituksessa, jonka hän julkaisi perjantaina avatuilla nettisivuillaan.

Juontaja Jussi Heikelä avasi perjantaina uudet nettisivut. Sivuilta löytyvässä pitkässä kirjoituksessa Heikelä, 43, kertoo paitsi urastaan viihdemaailmassa, myös yksityiselämänsä käänteistä. Yksi näistä käänteistä on yli neljä vuotta kestänyt suhde Jenni Alexandrovan kanssa, joka päättyi eroon vuonna 2019.

Heikelä ja Alexandrova kertoivat seurustelustaan julkisuudessa ensimmäistä kertaa syksyllä 2015. He tutustuivat toisiinsa juontaessaan yhdessä Radio Rockin aamuohjelmaa. Näitä aikoja Heikelä muistelee tuoreessa kirjoituksessaan.

– Olimme olleet Jennin kanssa kollegoita vuosia ilman mitään ihmeellistä, mutta jäätyämme kaksin studioon meidän välillemme alkoi kehittyä jotain, joka kasvoi lopulta romanssiksi, Heikelä kirjoittaa.

Jenni Alexandrova ja Jussi Heikelä olivat kumpikin vielä naimisissa, kun heidän suhteensa alkoi syventyä.

Kun pariskunnan suhde alkoi syventyä ystävyydestä rakkaudeksi, oli tilanne Heikelän mukaan erikoinen, sillä heistä kumpikin oli tahollaan naimisissa. Paria odotti myös uusperhearki, sillä molemmilla oli myös lapsia aiemmista liitoistaan.

– Tilanne oli lievästi sanottuna huono, olimme naimisissa molemmat tahoillamme. Siitä koitui pitkän piinan jälkeen kaksi avioeroa. Lainatakseni Timo Koivusaloa: En suosittele kenellekään. Sen jälkeen olimme Jennin kanssa pari syksyyn 2019 asti, Heikelä muistelee nettisivuillaan.

Heikelän ja Alexandrovan yhteiselo alkoi, kun Alexandrova siirtyi myöhemmin Radio Rockilta muihin tehtäviin. Vuosien varrella pariskunta edusti verrattain harvoin yhdessä julkisuudessa. Alexandrova kommentoi parin suhdetta Ilta-Sanomille vuonna 2018.

– Olemme tulleet aina hyvin toimeen ja siitä se ehkä lähti. Mutta ei se ollut rakkautta ensisilmäyksellä, Alexandrova kertoi tuolloin.

– Haluan sen pitää itselläni. Tiedän, että se ehkä kiinnostaa, mutta toisaalta se ei kuulu muille, hän kertoi viime vuonna, hän selitti päätöstään pitää suhteestaan matalaa profiilia.

Alexandrova ja Heikelä erosivat marraskuussa 2019. Alexandrova kertoi tuolloin muuttaneensa pois parin yhteisestä kodista.

Alexandrova kertoi pariskunnan eropäätöksestä Anna-lehdelle antamassaan haastattelussa marraskuussa 2019. Tuolloin Alexandrova kertoi myös muuttaneensa pois pariskunnan yhteisestä kodista, jossa oli asunut yhdessä poikansa kanssa.

– Elämäni on nyt monin tavoin uuteen totuttelua. Ero on tapahtunut, ja minä ja poikani olemme muuttaneet uuteen kotiin. Löysimme ihanan asunnon, jossa aloittelemme uutta arkea, Alexandrova kertoi Annalle.

– Elämänmuutos on totta kai iso ja jännittävä asia, mutta olen hyvällä fiiliksellä. Aika on nyt paras kaverini.

Jussi Heikelä on tehnyt pitkän uran televisiossa ja radiossa. Vuodesta 2017 alkaen hän on työskennellyt Ylellä. Hänet on palkittu vuonna 2006 Vuoden radiojuontajan palkinnolla.