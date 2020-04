Suomalaisbloggaajan vartalossa tapahtui vaivihkaa huomattava muutos – alkoi pian saada karuja viestejä, joiden sisältö järkytti pahemman kerran

Bloggaaja Alexa Dagmar avautui Nonsense-podcastissaan ikävistä kommenteista, joita hän on saanut osakseen kevään aikana.

Suomen suosituimpiin bloggaajiin lukeutuvat Alexa Dagmar, 27, ja Linda Juhola, 31, ovat ylläpitäneet omaa Nonsense-podcastiaan jo pitkään. Viime viikolla kaksikko keskustelu podcastissaan ulkonäköpaineista ja siitä, millaisia negatiivisia kommentteja he ovat itse saaneet ulkonäköönsä liittyen.

Alexa, oikealta nimeltään Alexa Mac Donald-Thomé, kertoi kyseisessä ulkonäköä käsittelevässä jaksossa saaneensa kevään aikana lukuisia viestejä, joissa seuraajat kyselevät vinkkejä painonpudotukseen. Bloggaajan seuraajat olivat nimittäin pistäneet merkille, että hän oli hoikistunut.

– Tähän liittyen tuli monta kommenttia, että miten Alexa on laihtunut ja mitä olen tehnyt eri tavalla. Mä en ole tehnyt mitään elämäntapamuutosta. Jos olisin, niin olisin varmasti siitä kertonut, Alexa kertoi podcastissa.

– Mä olen todella kovan stressin takia alkuvuodesta jonkun verran laihtunut, enkä ole tehnyt sitä mitenkään tarkoituksella. Mä vaan toimin itse sillä tavalla että jos mä olen tosi stressaantunut, niin saatan helposti menettää ruokahalun, hän selitti.

Alexa kertoi saaneensa aiheeseen liittyen paitsi paljon kysymyksiä, myös paljon todella negatiivisia ja passiivisagressiivisia kommentteja. Osa seuraajista on viesteissään syyttänyt suosikkibloggaajaa jopa valehtelusta.

– Kun en mä valehtele. Ihmisten kropat reagoi eri tavalla erilaisiin tilanteisiin ja muutenkin naisen vartalo on muuttuvainen ja ihmeellinen asia ja välillä se saattaa muuttua tahtomattakin, Alexa puolustautui.

– Pakko sanoa, että mua ei ole ikinä nettikiusattu niin paljon kuin tämän laihtumisen takia. Yhdeksän vuoden someuran aikana en ole saanut näin paljon ikäviä kommentteja. Mä olen ollut todella järkyttynyt siitä, millaisia kommentteja olen saanut osakseni tästä asiasta. Se, että haukutaan sitä, miltä olen aikaisemmin näyttänyt ja ihannoidaan sitä, että olen laihtunut, hän avautui.

Alexan mukaan osa kommentoijista oli todennut bloggaajan näyttäneen aikaisemmin ”turvonneelta”. Muutama oli myös huomauttanut, että heitä oli aiemmin häirinnyt jokin asia Alexan ulkonäössä, mutta laihtumisen myötä samaista ongelmaa ei enää ole. Nämä kommentit järkyttivät myös Alexan kollegaa Lindaa.

– Mun mielestä toi on aika vaarallista kommentointia. Ihan jo siitä syystä, että sä et voi ikinä tietää, mitä toisella ihmisellä on siellä kulissien takana päällä. Se voi olla tosi vaarallista ja triggeröivää, että joku tulee ihannoimaan sulle ihan hulluna laihuutta, Linda päivitteli.

Kaksikko myös muistutti, että ulkonäön kommentointia kannattaa aina miettiä kahteen kertaan – oli kyse sitten positiivisesta tai negatiivisesta kommentista, sillä asioilla on aina kaksi puolta.

– Mun mielestä ulkonäön kommentointi ylipäätään on vähän ikävää, koska ihmisessä on niin paljon muutakin kuin se ulkonäkö. Helposti, jos sä sanot, että oi ootpa sä laihtunut tolleen positiivisessa mielessä, niin sille kommentin vastaanottajalle voi tulla sellainen olo, että ai olinko mä sitten jotenkin liian lihava ennen, Alexa muistutti.

– Jos sä vaikka sanot, että ootpa sä nyt laihempi kuin ennen tai näytätpä sä nyt freesimmältä, niin sä samalla annat kehun mutta samalla myös haukut sitä ihmistä ja sitä, miltä se on aikaisemmin näyttänyt. Sitä ei välttämättä tule ajatelleeksi, mutta ei se välttämättä tunnu kivalta kommentin vastaanottajasta, hän jatkoi.

Alexa, 27, on kirjoittanut suosittua lifestyle-blogiaan jo vuosien ajan. Lisäksi hän tuottaa työkseen sisältöä myös erilaisiin sosiaalisen median kanaviin, kuten Youtubeen ja Instagramiin, jossa naisella on yli 44 000 seuraajaa.

Ruotsissa asuva Linda Juhola, 31, on niin ikään pitänyt suosittua muotiblogiaan pystyssä jo pitkään. Myös Lindan Instagram-tilillä on lähes 45 000 seuraajaa. Kaksikon yhteiselle Nonsense-podcastille on puolestaan kertynyt jo miljoonia kuuntelukertoja.