Jussi Heikelä avautuu karskista kohtaamisestaan Madonnan kanssa – haukkuu poptähden: ”Suurin m*lkku”

Jussi Heikelä muistelee nettisivuillaan, kuinka Madonna ja tämän turvamiehet kohtelivat ammattitoimittajia.

Juontaja Jussi Heikelä on avannut uudet nettisivut, joilla kertoo pitkässä tekstissä itsestään. Hän kertoo tekstissä laajasti työhistoriastaan, mutta myös henkilökohtaisista asioistaan. Kirjoituksessaan Heikelä muistelee uraansa nuorena viihdetoimittajana muun muassa Jyrki-tv-ohjelmassa. Hän muistelee, kuinka pääsi matkustamaan ympäri maailmaa haastattelemaan maailmantähtiä, kuten Jennifer Lopezia ja Jim Carreyta.

Hän kertoo etenkin edesmenneen näyttelijälegenda Robin Williamsin tehneen itseensä vaikutuksen. Sen sijaan kohtaaminen poptähti Madonnan kanssa ei tehnyt Heikelään vaikutusta.

– Jos pitää mainita vastapainona suurin mulkku, se voisi olla Madonna, Heikelä kirjoittaa tekstissään.

Hän kertoo olleensa vuonna 2000 Tukholmassa ohjaaja Niko Nykäsen kanssa viikon ajan kuvaamassa haastatteluja MTV Europe Music Awardseista Jyrki-ohjelmaan.

– Tapahtuman esiintyjälista oli komea: U2, Kylie Minogue, Robbie Williams, Red Hot Chili Peppers. Kaikki sujui hienosti, paitsi että Madonna liikkui hallin käytävillä arviolta 10 ihmisen ryhmällä, johon kuului muutama iso turvamies. Nuo lihaskimput painelivat ammattitoimittajia vasten seiniä Madonnan kävellessä ohi, kuin nämä olisivat olleet jotain väkivaltaisia häirikköjä, vaikka harva teki elettäkään lähestyäkseen tähteä, Heikelä muistelee kirjoituksessaan ja lisää:

– Tästä käytiin yleisesti aika kuumana, eikä ihme. Mielestäni ego ja jopa ylimielisyys on joillekin tähdille ihan ok, mutta tuollainen käytös on vaan liikaa. Hän kuitenkin itse näki ja kuuli mitä gorillat ympärillä tekivät ja miten siihen reagoitiin.

Madonnan turvamiehet käyttäytyivät Jussi Heikelän mukaan idioottimaisesti.

Sen sijaan kohtaamista Robin Williamsin kanssa Heikelä muistelee lämmöllä.

– Etenkin Robin Williams teki vaikutuksen olemuksellaan. Odotimme Beverly Hillsin Four Seasons -hotellin huoneessa viiden muun toimittajan kanssa häntä saapuvaksi. Hän oli ainakin tunnin myöhässä ja ihmiset alkoivat olla nuutuneita. Äkkiä ovi pamahti auki ja sisään astui Robin Williams huutaen kurkku suorana jotain vokaalia. Kaikki säpsähtivät kohmeesta hereille. Hollwood-tähti asteli häntä lähinnä seisovan aasialaistoimittajan eteen ja kaappasi tuon kevytrakenteisen naisen syliinsä, nosti hänet olkapäälleen ja käveli ulos huoneesta. Kaikki repesivät nauramaan, Heikelä muistelee kirjoituksessaan.

Robin Williamsin ilmiömäisyys teki Heikelään vaikutuksen.

Hän muistelee, että hetkeä myöhemmin Williams palasi huoneeseen nainen edelleen olallaan.

– Tarpeetonta sanoa, jää oli murrettu. Seuraavaksi tähti säntäsi ikkunan luo, tirkistelleen sälekaihdinten välistä ulos kuin vainoharhainen. Sitten hän kätteli kaikki ja kyseli mistä kukin on, kommentoiden vastauksia kuplivalla tyylillään. Robin Williams on yksi vaikuttavimmista viihdetaiteilijoista, joita olen koskaan tavannut. Hän oli jopa Amerikan mittakaavassa yliluonnollinen, Heikelä kirjoittaa.