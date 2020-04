Vielä muutama vuosi sitten Veronica Verho, 23, haki ruoka-apulappuja sosiaalitoimistosta – nyt hän on yksi Suomen suosituimmista sometähdistä

Veronica Verho aloitti YouTube-videoiden tekemisen 16-vuotiaana. Tuhannet silmäparit seuraavat hänen elämäänsä sosiaalisessa mediassa herkeämättä.

Helsingissä on tuulinen ja kolea sää, ja maaliskuinen ilma on pari astetta plussan puolella. Suurin osa ihmisistä on eristäytynyt koteihinsa koronaviruksen vuoksi, ja vain harva on ollut liikkeellä heti aamutuimaan.

Veronica Verho, 23, on kuitenkin ollut. Hän on herännyt aikaisin, pukeutunut pelkkään uimapukuun ja kylpytakkiin, ja hurauttanut autollaan Uunisaareen. Siellä hän on pulahtanut hyiseen meriveteen aamu-uinnille, kipittänyt sitten nopeasti takaisin autonsa suojiin ja ajanut kotiin. Sama toistuu lähes joka aamu.

– Se vesi on aivan järkyttävän kylmää. Tänään tuuli niin kovaa, että tuntui, että jäädyn pystyyn, Verho kertoo nauraen.

– Siellä ei ole ruuhkaa eikä tarvitse väistellä ihmisiä. Kauhean moni ei käy uimassa tähän aikaan vuodesta, mutta minä käyn, koska se tuo arkeen kivaa sisältöä.

Verhon arki on ollut viime kuukaudet myllerryksessä. Ei vain koronaviruksen takia, vaan myös siksi, että lähes kaikki hänen elämässään muuttui rytinällä muutama kuukausi sitten.

Tuolloin Verho erosi pitkästä parisuhteesta, muutti spontaanisti uuteen kotiin, ja aloitti uuden työn suositun Posse-ohjelman juontajana. Muutosten keskellä hän matkusti Aasiaan jouluksi ja uudeksivuodeksi, veti happea, ja mietti, mitä seuraavaksi tapahtuisi.

– Vuodenvaihteessa tapahtui niin paljon kerralla, että koko elämäni meni ryminällä uusiksi. Hetkittäin se tuntui tosi hurjalta, mutta ajattelen nyt, että ehkä oli helpompaa, kun pääsi aloittamaan kerralla täysin puhtaalta pöydältä.

Nyt takana on muutama kuukausi sinkkuelämää, ja ensimmäinen kausi Possen riveissä. Uusi työ on ollut jännittävä kokemus, jonka Verho kokee kasvattaneen häntä ihmisenä ja esiintyjänä.

Myös sinkkuna eläminen on tuntunut hyvältä, kun päätöksiä saa tehdä vain itselleen.

– Tällä hetkellä olen tosi onnellinen. Se on ehkä se päällimmäinen tunne. Olen onnellinen kodistani, arjestani ja työstäni. Kaikki on tosi hyvin.

Vaikka tv-juontajan työ on Verholle uusi aluevaltaus, on hän ollut nuorille tuttu media-alan monitoiminainen jo vuosia.

Viime vuonna Verho valittiin Suomen neljänneksi merkittävimmäksi somevaikuttajaksi ja vuoden radiojuontajaksi. Hänellä on oma Verho Show -ohjelma Radio NRJ:llä, Instagramissa yli 236 000 seuraajaa ja yli viisi miljoonaa kertaa kuunneltu Poks-podcast yhdessä Sita Salmisen kanssa.

–Jos on joskus ollut sellainen ilta, mistä ei muista mitään, niin Possen ensimmäinen suora lähetys oli minulle sellainen ilta. Katsoin sen jälkikäteen, että mitähän siellä tuli tehtyä. Olin niin täynnä adrenaliinia, että kaikki vain hujahti ohi enkä muistanut mitään, Verho kertoo uudesta työpestistään.

YouTubessa Verho tunnetaan Mariieveronicana, ja hän on vuosien ajan ammentanut elämäänsä videoihin, joita katsottu lähes 60 miljoonaa kertaa. Hänet on lisäksi nähty Selviytyjissä ja Tanssii tähtien kanssa -kisassa.

Verhon ura alkoi, kun hän sai vuonna 2012 joululahjaksi hartaasti toivomansa videokameran. Hän oli haaveillut pienestä pitäen radiojuontajan ammatista, ja halusi aloittaa media-alan harrastuksen. YouTube-videoiden tekeminen tuntui sopivalta puuhalta.

– En osannut editoida yhtään, ja minulla oli tosi huono ja vanha läppäri. Laitoin kameran päälle ja pois päältä, ja se oli siinä. Olin ihan surkea, Verho nauraa.

Kun Verho aloitti 16-vuotiaana videoidensa julkaisun, oli suomalaisia tubettajia vain kourallinen. Hän nousi nopeasti heidän joukkoonsa, ja nuoret kiinnostuivat hänen arkisesta sisällöstään.

– Muistan, kun sain täyteen 800 tilaajaa. Se oli minulle sellainen hetki, että MITÄ!? Kuvittelin seuraajat parvekkeemme alapuolelle ja mietin, että piha olisi ihan täynnä ihmisiä.

Rahat eivät riittäneet ruokiaan

17-vuotiaana Verho muutti kotikaupungistaan Turusta yksin Helsinkiin 14-neliöiseen yksiöön trendikkääseen Kallion kaupunginosaan.

Hän lähti ammattikouluun opiskelemaan media-assistentiksi, ja videoharrastus alkoi muuttua ammattimaisemmaksi. Pari vuotta myöhemmin Verholle avautui mahdollisuus työskennellä lapsuutensa unelma-ammatissa, kun hän pääsi juontajaksi ensin Radio Helsingille ja sitten radio NRJ:lle.

Hyppy köyhästä opiskelijasta menestyneeksi some- ja radiotähdeksi oli valtava ja toi mukanaan rahaa, jota Verholla ei ollut koskaan aiemmin ollut.

– Kun muutin Helsinkiin, hain joka ikinen päivä töitä. Hain Mäkkäriin, Heseen, Subiin ja siivousfirmoihin, mutten ikinä päässyt mihinkään. Työn saaminen oli vaikeaa, koska kokemusta ei juurikaan ollut. Olin aloittanut työelämässä jo 13-vuotiaana, kun työskentelin kesäisin Turun torilla, ravintoloissa ja lastenhoitajana, mutta se ei riittänyt.

– Jouduin välillä hakemaan ruoka-apulappuja sossulta, koska rahani eivät riittäneet ruokaan. Ilman niitä olisin varmaan nähnyt nälkää, Verho kertoo.

Kun rahaa sitten alkoi tulla, meni sitä myös. Verho rohmusi hienoja lenkkareita, söi ulkona ja nautti elämästä. Tuloista ei jäänyt juuri mitään säästöön.

– Se oli valtava juttu, kun 18-vuotiaana yhtäkkiä tilille tuli 4 000 euroa. Ajattelin, että voin tehdä ihan mitä vaan. Voin ostaa koko maailman tai mennä Kamppiin, ja ostaa koko kauppakeskuksen.

– Olin ihan todella tyhmä sen rahan kanssa. Olen aina ollut sellainen ihminen, että ensin upotaan paskaan, ja sitten noustaan sieltä ylös ja katsotaan miten toimitaan seuraavaksi.

Verho on tottunut siihen, että hänen koko elämänsä on esillä somessa. Nykyään hän kokee, ettei ole enää asiaa, josta hän ei voisi puhua julkisesti.

Viime vuosina Verho on tienannut kuusinumeroisia summia. Hän on perustanut osakeyhtiön, laittanut törsäilynsä kuriin ja opetellut rahankäyttöä.

– Olen onneksi oppinut tuhlailustani, ja harkitsen nyt sijoittamista ja asunnon ostoa.

– Haluan kuitenkin etsiä sopivan asunnon rauhassa. Tykkään vaihtaa maisemaa aika usein, ja kun on vuokra-asunto, on se helpompaa.

Vastineena menestyneestä someurasta ja sen tuomista tuloista on ollut yksityisyyden menetys. Verhon lähes koko elämä on ollut tuhansien silmäparien tarkkailussa jo kuuden vuoden ajan. Hän kokee, että julkisuus on muokannut hänestä sen ihmisen, joka hän tänä päivänä on.

– Olisi hauskaa nähdä, millainen se Veronica olisi, joka olisi lähtenyt opiskelemaan kokiksi, koska ravintola-ala oli toinen vaihtoehtoni. Mutta valitsin tämän uran eikä minua stressaa se, että ihmiset tietää niin paljon elämästäni.

– En usko, että enää on mitään, mitä en kertoisi somessa ja pitäisin vain itselläni. Ei ole enää parisuhdetta, jossa kyse on myös toisen ihmisen asioista, ja olen jakanut jo yksityisimmätkin ajatukseni.

”Haluaisin olla se ihminen, johon voi tukeutua”

Verho on pyrkinyt olemaan somessa sitä, mitä hän oikeastikin on: tavallinen nuori nainen, joka kokee iloja ja suruja ja epäonnistuu välillä. Hän on puhunut avoimesti muun muassa terapiassa käymisestä, siitä, millaista oli, kun vanhemmat erosivat ja miltä tuntui saada vain 20-vuotiaana tietää, ettei voi saada ehkä koskaan lasta.

Välillä aiheet ovat olleet niin kipeitä, että videoilla ja podcastissa on itketty vuolaasti.

– Poks-podcastissa teimme Erolapset-nimisen jakson ja mua pelotti ihan helvetisti jakaa se. Se oli silloin niin henkilökohtaista ja arkaa. Silti koin, että haluan kertoa siitä ja olla rehellinen.

Jaksossa Verho kuvaili, miten hän alkoi tuntea olevansa ikään kuin vankilassa isänsä luona, kuinka hän syytti kaikesta itseään ja koki, että vanhemmat olivat eronneet, koska hän oli kiukutellut liikaa ja ollut vaikea lapsi.

Ennen podcastin julkaisua Verho lähetti jakson vanhempiensa kuultavaksi, ja he hyväksyivät sen. Kaikki kuulijat eivät kuitenkaan ymmärtäneet, miksi joku halusi kertoa julkisesti niin arkoja asioita.

– Sain siitä tosi paljon paskaa niskaani ja ihmiset säälivät vanhempiani. He sanoivat, että olisipa hirveää olla somettajan vanhempi. Välillä ihmiset ovat niin saatanan tyhmiä. Minä mukaan lukien tietysti, Verho huokaa.

– Nämä asiat ovat oikeaa elämää, vanhemmat eroavat ja rakastuvat, ja se vaikuttaa aina lapsiin. Joskus se saattaa muutta jopa koko maailmankuvan lapselta. Näistä asioista on mielestäni tärkeä puhua avoimesti. Onneksi minäkin puhuin, koska tällä hetkellä en voisi olla paremmissa väleissä vanhempieni kanssa, ja he ovat minulle rakkaimpia ihmisiä koko maailmassa.

Veronica Verhon ihoa koristavat lukuisat tatuoinnit, jotka ovat hänelle tapa ilmaista itseä.

Vaikka sisimpänsä avaaminen koko kansalle ottaa paljon, antaa se Verhon mukaan vielä enemmän. Hänelle arvokkaimpia hetkiä ovat ne, kun hänen kertomansa asiat koskettavat jotakuta. Jopa omasta seksielämästä, syvimmistä peloista ja piinaavista epävarmuuksista kertominen tuntuu perustellulta, kun sillä voi auttaa muita.

– Välillä mietin, että oliko nyt järkevää sanoa noin ja puhua niin avoimesti tai annoinko itsestäni ihan liikaa. Ajattelen kuitenkin, että joko teen tätä täysillä tai en ollenkaan. Olen mieluummin ihan super nolo kuin vain vähän nolo.

– Haluaisin olla se ihminen, johon voi tukeutua ja joka voi olla vähän kuin virtuaalinen ystävä. Tyyppi, joka on tukena ja auttaa niillä elämän vaikeimmilla hetkillä. Siksi teen tätä ja annan niin paljon itsestäni.