Koronavirus tyhjensi Panu Rajalan työkalenterin kokonaan – nauttii kotoilusta ja kirjoitusrauhasta: ”Minulla on kissanpäivät”

–On ainutlaatuista, että kalenteri loistaa puhtautta. Kirjoittavalle tämä on ihanteellista aikaa, kun ei ole myöskään sosiaalista elämää, Panu Rajala sanoo.

– Täällä ollaan kuin kaksi vanhaa varista. On haudanhiljaista, eikä ihmisiä näy missään, Panu Rajala kuvaa elämää Hämeenkyrössä.

Rajala on puolisonsa Marja Norhan kanssa Hämeenkyrön-kodissa usein pitkiä aikoja. He eivät ole käyneet edes kotonaan Helsingissä, sen on keskiviikkoon asti estänyt Uudenmaan läänin sulku.

– Hämeenkyrössä on tartuntoja nolla, täällä ollaan niin kovapäisiä, Rajala kertoo seudun hyvästä tilanteesta koronaviruksen suhteen, mutta toki tilanne voi muuttua.

Kirjailijana, filosofian tohtorina ja professorina tunnetuksi tulleella Panu Rajalalla on nyt tavallista leppoisampi aika, sillä hänen tuorein kirjansa Kansallisrunoilija – J.L. Runebergin elämä (Minerva) on jo myynnissä.

Kyseessä on hänen yhdestoista merkkihenkilön elämäkerta. Elämäkertojen tekijänä Rajala on ollut pettämättömän hyvä. Hän kirjoittaa koukuttavasti, mutta tosiasiat huomioon ottaen.

– Mutta nyt saavat elämäkerrat vähäksi aikaa riittää, Rajala naurahtaa, sillä hänellä on työn alla jotakin aivan muuta. Mitä, sitä hän ei kerro.

Johan Ludvig Runebergista (1804–1877) kertova kirja ei ollut Rajalan suunnitelmissa, mutta kustantajan ehdottaessa eri vaihtoehtoja elämäkerroiksi, hän päätti tarttua kansallisrunoilijaamme.

– Runebergista ei ole aikoihin tehty yleistajuista teosta. Ja hän oli äitini lempirunoilija, Rajala mainitsee pari hyvää syytä kirjan tekemiselle.

Runebergin salarakkaus yllätti

Kansallisrunoilijastamme tulevat ensimmäisenä mieleen Maamme-laulu ja Vänrikki Stoolin tarinat. Runeberg ei kuitenkaan aina kirjoittanut tai tehnyt opetustyötään.

Rajala jopa yllättyi, miten pitkä ja kiihkeä suhde J.L. Runebergilla oli neiti Emilie Björksténin kanssa. Monet ovat mieltäneet Runebergin salarakkauden nopeaksi lehahdukseksi.

– Se kesti 20 vuotta dramaattisine vaiheineen. Kun Emilie pani suhteen poikki, Runeberg suorastaan halvaantui, Rajala sanoo viitaten Runebergin aivoverenvuodon aiheuttamaan halvaukseen.

Panu Rajalan tuorein kirja on hänen yhdestoista merkkihenkilön elämäkerta.

Rajalan tulkinta on, että Emilie oli tärkeä innoittaja Runebergille.

– Siihen aikaan suhteen huippu oli, kun vaihdettiin suudelmia. Emilie uskalsi jopa sinutella Runebergia. Mutta eivät he voineet harrastaa minkäänlaista seksiä, Rajala tietää.

Fredrika Runeberg oli tietoinen miehensä kiihkeistä tunteista toista naista kohtaan. Hän jopa ystävystyi Emilien kanssa. Kun Emilie sanoi haluavansa Runebergilta saamansa kirjeet mukaansa hautaan, Fredrika Runeberg kysyi, uskooko Emilie nukkuvansa makoisasti sellaisella pieluksella.

Fredrika Runeberg on todennut, että hän nyt vain kerta kaikkiaan sai miehen, joka pitää nuorista tytöistä, joten hänen on vaimona vain autettava miestä pitämään heistä ja kaipaamaan heitä.

Tuo kuulostaa kyllä siltä, että Fredrika halusi olla rauhassa mieheltään. Ehkä hän halusi keskittyä kirjailijan työhönsä, eikä aviomieheensä.

– Se on sun tulkinta, Rajala naureskelee.

Runeberg oli ihastunut myös Maria Prytziin, joka oli hänen oppilaansa Paraisilla. Prytziä on pidetty Hanna-teoksen nimihenkilön esikuvana. Hän kuitenkin ilmeisesti torjui runoilijan liehakoinnit.

– Maria olisi ollut kova kilpailija Emilielle, jos hän ei olisi kuollut jo kolmekymppisenä, Rajala arvioi.

Rajalan mielestä on selvää, että Runeberg suuntasi miehiset viettinsä vaimoonsa, vaikka tämä ei ollut hänen suuri rakkautensa. Fredrika Runeberg synnytti kahdeksan lasta, joten ei heidän makuuhuoneessaan pelkästään nukuttu.

Panu Rajala toteaa olevansa tällä hetkellä onnekas.

Runkoviemärin kaivuutyön takia Rajala pääsee nyt kokeilemaan myös metsätöitä. Marja-vaimo huikkaa vierestä keskittyvänsä tarkkailemaan lintuja. Elämä Hämeenkyrössä on nyt rauhallista ja onnellista.

– Minulla on kissanpäivät, Panu Rajala myhäilee.

Kaksistaan kotoilu ei tunnu Rajalasta lainkaan tylsältä, vaikka he yleensä käyvät aktiivisesti kulttuuritapahtumissa.

– Parisuhdekin kukoistaa, mutta pieniä tuiskauksia joskus syntyy – kuten siivoamisesta, Rajala naurahtaa.