Joonas Hytönen vetäytyi julkisuudesta yli 10 vuotta sitten, eikä ole katunut päätöstään – kertoo nyt, miksi jätti tv-tähteyden

Masked Singer on yksi Fremantlen uusimmista tuotannoista. Sarjassa julkisuudesta tutut henkilöt esiintyvät maskin takana ja yleisö ja panelistit yrittävät arvata laulajan henkilöllisyyden. – Masked Singer vaatii epäsuomalaista heittäytymistä, sillä ohjelman idea on niin hullu, Joonas Hytönen sanoo.

Joonas Hytönen jätti tv-julkisuuden ja siirtyi kameran taakse. Hän ei ole katunut päätöstä hetkeäkään.

Legendaarisen Jyrki-ohjelman juontajana sekä talk show -isäntänä tutuksi tullut Joonas Hytönen oli 2000-luvun alun tunnetuimpia tv-kasvoja.

Hän päätti vetäytyä julkisuudesta, eikä häntä ole juuri nähty televisiossa sen jälkeen kun hän osallistui Tanssii tähtien kanssa -kilpailuun vuonna 2008.

– TTK oli viimeinen tv-esiintymiseni. Tanssin paljettitrikoissa sambaa. Se oli niin absoluuttisen kaukana siitä, mitä olin alun perin lähtenyt tv-puolelle tekemään, Hytönen muistelee naurahtaen.

Suurelle yleisölle Hytönen, 45, on edelleen tv:stä tuttu mediapersoona, vaikka hän on jo yli 10 vuoden ajan keskittynyt aivan muihin töihin kuin kameran edessä esiintymiseen.

Hytönen on työskennellyt vuodesta 2017 alkaen tuotantoyhtiö Fremantle Media Suomen toimitusjohtajana. Sitä ennen hän toimi Banijay Finlandin toimitusjohtajana.

Hytönen kuvailee siirtymän parrasvaloista tuotantopuolelle tuntuneen luonnolliselta jatkumolta uralle. Palo tv-töitä kohtaan oli hiipunut, ja valtava julkisuus tuntui raskaalta.

– Ei ollut enää juttua, minkä olisi halunnut tehdä tv:ssä. Yhtäkkiä huomasin, ettei ollut mitään kaipuuta ruutuun. Ei ollut aikaa, eikä hinkua enää niihin hommiin, hän sanoo.

Ennen Hytösen nimi komeili jatkuvasti otsikoissa, ja hänen elämänsä käänteitä seurattiin tiiviisti lehtien sivuilla.

Tanssii tähtien kanssa -kisa oli viimeinen tv-ohjelma, jossa Joonas Hytönen oli esillä. Hänen parinaan kisassa nähtiin Kati Koivisto.

Provosoiva haastattelutyyli, kuuluisa isä, Mattiesko Hytönen, sekä silloinen puoliso, Miss Suomi Karita Tykkä, tekivät hänestä julkisuudessa mediapersoonan, jota rakastettiin vihata.

– Julkisuuspuoli tv-työssä alkoi ahdistaa. Niin oli ollut jo monen vuoden ajan.

– Työimagon ja siihen liittyvät otsikot vielä aina ymmärsi, mutta kun oma isä oli lehdissä ja seurustelin julkisuudessa olevan ihmisen kanssa, niin tuntui, että sen mukana tuli kaikkea ylimääräistä, joka ei liittynyt itseeni. Ne tekivät minusta herkullisemman nimen kuin olisin muutoin ollutkaan, Hytönen pohtii.

”Hittiohjelmien tekeminen on parasta”

Tv-kameroiden eteen hän ei enää kaipaa. Julkisuudesta vetäytymisen jälkeen Hytönen on keskittynyt työhönsä viihdemaailman kulisseissa.

Hän pitää silkkana sattumana, että hän alun perinkään päätyi koko kansan tuntemaksi tv-tähdeksi.

– Minusta piti tulla elokuvaohjaaja. Lähdin suorilla Kallion lukiosta Moskovaan opiskelemaan. Se jäi vuoden mittaiseksi kokeiluksi, sillä pääsin sattumalta töihin Radio Cityyn.

Hytösen ja luokkakaveri Jarkko Tammisen tekemän radio-ohjelman tallenne päätyi Radio Cityn päätoimittajalle. Kun Hytöstä pyydettiin töihin, ei häntä tarvinnut kauan maanitella lähtemään Moskovasta.

– Asiat seurasivat tosi nopeasti toisiaan. Tuli Jyrki, sitten omat ohjelmat. Jo Joonas Hytönen show’ta tehdessä minulla oli ajatus, että tätä hommaa pitäisi tehdä omalla firmalla. Tuotantopuoli oli mielessäni jo tosi nuorena.

Joonas Hytönen nousi suuren yleisön tietoisuuteen nuortenohjelma Jyrkistä. Jyrkiä esitettiin vuosina 1995–2001.

Hytönen on päässyt aitiopaikalta seuraamaan, kuinka kymmenen viime vuoden aikana kotimainen tv-viihde on kokenut todellisen muodonmuutoksen.

– Suomi on muuttunut oikeaksi länsimäisen tv-viihteen markkinaksi. Kaikki kansainväliset toimijat ovat Suomessa, ja tv ei täyty pelkästään Speden keksimistä ohjelmaideoista. Suomalainen tv-viihde on korkealla tasolla siihen nähden, miten pieni maa Suomi on.

Työssään toimitusjohtajana Hytönen myy ohjelmia eri tv-kanaville ja häärää monien suosikkiohjelmien taustalla.

– Olen meillä se henkilö, joka myy ohjelmat ja joka käy asiakkaille pitchaamassa ohjelman ja kertomassa, miksi juuri nyt kannattaa tilata joku ohjelma.

Yksi Joonas Hytösen viimeisistä tv-esiintymisistä oli Ruben Stillerin kanssa tehty Ruben & Joonas -ohjelma.

Hän laskee, että on kymmenen viime vuoden aikana ollut tekemässä noin 50:tä tv-ohjelmaa. Vuosiin on mahtunut hillittömiä hittejä ja karvaita pettymyksiä.

– On tunnustettava, että minulla on vieläkin salarakkaus raflaavaan realityyn. Esimerkiksi Viidakon tähtöset, Temptation Island ja Kuppilat kuntoon, Jyrki Sukula ovat olleet minulle sydämen projekteja, hän naurahtaa.

– Hittiohjelman tekeminen on parasta. Se, kun jokin ohjelma yllättää positiivisesti, sillä pettymyksiä tulee niin paljon. Esimerkiksi kun Talent Suomi alkoi Maikkarilla, niin hirveästi jännitti aamulla seitsemältä odottaa katsojalukuja. Sitten tärähtää, että melkein 800 000 katsojaa. Silloin tulee tunne, että on onnistunut. Se on edelleen se isoin rush.

Mikä sitten tekee ohjelmasta jättihitin?

– Sen kun tietäisikin! On Saturday Night Liveja ja X Factoreita, jotka pitäisi olla itsestään selviä menestyksiä, mutta ne eivät silti menestyneet. Paratiisihotelli on muissa pohjoismaissa valtava ilmiö, ja täällä se ei kahden yrityksen jälkeen oikein lähtenyt liitoon, Hytönen kuvailee.

– Ohjelman menestys on osittain mystiikkaa, osittain markkinatilanteen sanelemaa. Jos on olemassa jo Idols ja The Voice of Finland, niin X Factor ei mahdu enää markkinoille, vaikka se olisi kuinka iso juttu maailmalla.

Fremantlen suuria menestysformaatteja ovat muun muassa kestosuosikit Salatut elämät ja Maajussille morsian. Hytönen huomauttaa, että kilpailu kansainvälisiä suoratoistopalveluja vastaan on kovaa, mutta molemmat sarjat ovat vakiinnuttaneet paikkansa suomalaisten tv-katsojien sydämissä.

– Salkkarit on suosittu kaikissa ikäryhmissä. Maajusseissa jokin vetoaa suomalaiseen luonteeseen ja maaseuturomantiikkaan. Suomalainen vähäpuheinen tapa olla ja esiintyä sopii ohjelmaan todella hyvin. Tunteet ovat vähäisiä, mutta totisia, hän virnistää.

”Musta oli nähty kaikki tarpeellinen”

Alan haastavuus pitää työn mielenkiintoisena. Koskaan ei voi olla aivan sata varma, löytääkö ohjelma yleisönsä.

– Kovaa peliä tämä on. Vähän kuin amerikkalaisen elokuvan ensi-illassakin, kaupallisessa televisiossa ensimmäisen lähetyksen luvut kertovat suoraan sen, onko peli pelattu.

– Se on julmaa. Yhden jakson jälkeen tilanne voi olla se, että tämä oli nyt tässä. Painetaan nämä loput jaksot kasaan, mutta kaikki tietävät, että huonosti meni ja jatkoa ei tule.

Hytönen huomauttaa, ettei hänen työnsä ole kuitenkaan pelkkää tv-tuotantojen ytimessä sykkimistä.

– Työssä raskainta on hallinnolliset hommat. Aikaa menee paljon erilaisiin sopimusasioihin ja Lontoon pääkonttorille raportointiin.

– Välillä on huono mieli lennellä yhteen palaveriin ja takaisin. Ehkä koronavirus opettaa meidät uusiin käytäntöihin ja etätyöt tulevat osaksi arkea.

– Ennen formaattiviihdettä viikonlopun isoin viihde oli lauantaitansseja ja Lasse Lehtisen löysää lätinää. Nyt kunnianhimon ja kilpailun taso on aivan toinen, Joonas Hytönen huomauttaa.

Joonas Hytönen ei usko, että palaisi enää koskaan kameran eteen.

– Muutama vuosi sitten olisin ollut vielä puhuttavissa tekemään The Daily Show With Jon Stewart -tyylistä ohjelmaa, jossa olisi päässyt tekemään politiikasta viihdettä. Aika nopeasti päätyisin silti siihen, että joku muu ihminen olisi minua parempi juontamaan ohjelmaa. Mieluummin olisin siinäkin tuottajana.

– En usko, että se olisi ollut edes vaihtoehto, että olisin jäänyt telkkariin. Telkkari vaatii paljon uusiutumista myös esiintyjältä. Kyllä musta oli nähty kaikki tarpeellinen.

– Tuntuu kliseiseltä marmattaa siitä, kuinka raskasta julkisuus oli, kun on ensin elättänyt sillä itsensä. Toisaalta siitä täytyy olla oikeus irtautua ja olen suojellut paljon yksityisyyttäni lähtöni jälkeen.

Talk show kohahdutti

Omaa tv-uraansa Hytönen katsoo nykyään kriittisin silmin. Jotkut hänen talk show -vieraistaan saattoivat suutahtaa isännän räiskyvästä tyylistä.

– Esiintymisajat tuntuu nykyään ihan karmeilta. Oli siellä varmaan hyviäkin haastatteluja seassa. Itselle tärkeitä hetkiä on ollut esimerkiksi se, kun Dire Straitsin Mark Knopfler oli vieraana Joonas Hytönen Show’ssa.

Studiomuusikot Marzi Nyman ja Lenni-Kalle Taipale esittivät tuolloin Knopflerille heviversion Sultans of Swing -kappaleesta.

Monille on jäänyt mieleen vuonna 2002 esitetty jakso, jossa Hytönen demonstroi missikisoihin osallistuneen Maria Lundin rintojen kokoa rintaliiveihin asetetuilla ilmapalloilla.

– Suuttujien määrä oli aika vähäinen. Olen varmaan nyt suututtanut enemmän julkkiksia, kun olen joutunut valitsemaan heitä ohjelmiin. Kukaan ei koskaan kirjoittanut siitä, kuinka Antero Mertaranta piti haastattelua hauskana ja laittoi seuraavana päivänä tekstarin, että olipa kivaa.

Joonas Hytönen Show’ta esitettiin vuosina 1999-2003.

– Tuollainen ohjelma tarvitsee aina vähän kohua. Sitä ei pistetty pahaksi, että syntyi vähän hässäkkää ja se piti varmaan katsojaluvut isoina monta vuotta.

Joonas Hytösen haastattelu on osa Ilta-Sanomien ”Viihteen takapirut” -juttusarjaa. Juttusarjassa tavataan suomalaisen kulttuurielämän vaikuttajia ja tekijöitä, jotka eivät itse paistattele julkisuuden valokeilassa, mutta joita ilman viihdemaailma ei toimisi.