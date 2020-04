Pikkukaupunkien asukkaat raivostuivat ”koronakarkulaisista” – rikkaat ja kuuluisat luikkivat lomakoteihinsa

Rikkaat ja kuuluisat ovat eristäytyneet muusta maailmasta omiin lomakoteihinsa, vaikka viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiä välttämään matkustamista.

Rikkaat ja kuuluisat pakenevat nyt koronavirusepidemiaa kaupungeista lomakoteihinsa. Britanniassa ja Yhdysvalloissa on uutisoitu niin sanotuista ”koronakarkulaisista”, eli rikkaista, jotka ovat paenneet virusepidemiaa Lontoon ja New Yorkin kaltaisista metropoleista maaseudulle.

Britanniassa uneliaat pikkukaupungit ovat päätyneet yllättäen otsikoihin, kun naapuriin onkin muuttanut tv:stä ja lehtien sivuilta tuttu julkkis.

Näin kävi esimerkiksi Cornwallissa sijaitsevassa Trebetherickissä, kun julkkiskokki Gordon Ramsay porhalsi Land Rover Defenderillään kaupunkiin.

Ramsay on eristäytynyt puolisonsa Tanan ja parin viiden lapsen kanssa noin 4,5 miljoonan euron arvoiseen merenrantahuvilaan. Hulppeista puitteista huolimatta Lontoosta paennut Ramsay kuvaili koronaeristyksen olevan kammottavaa.

– Se, että olen jumissa talossani näiden viiden ahnaan lapsen kanssa, on kuin elävä painajainen, Ramsay täräytti Capital FM -kanavan radiohaastattelussa.

Gordon Ramsay on joutunut kahnauksiin paikallisten kanssa Cornwallissa, kun heille selvisi, että julkkiskokki oli lukittautunut lomakotiinsa koronaa karkuun.

Cornwallissa kuohahti ja pian brittimedia uutisoikin Ramsayn olevan napit vastakkain paikallisten kanssa. Daily Mailin mukaan julkkiskokille on huudeltu kadulla ja häntä on vaadittu palaamaan takaisin kotiin. Paikalliset ovat perustaneet myös Facebook-ryhmän, jossa he kritisoivat ”koronakarkulaiseksi” leimattua Ramsayta.

– Hän kiertelee täällä kauppoja kuin mikään ei olisi vialla! Facebookissa kummastellaan.

Ramsay on julkaissut Instagramissaan useita videoita majapaikastaan. Paikalliset ovat uhanneet julkkiskokkia jopa väkivallalla, jos hän ei lähde kaupungista.

Poptähti Rita Ora puolestaan odottaa koronaepidemian laantumista maatilalla, jonka tähti vuokrasi itselleen ja ystävilleen. The Sunin mukaan poptähti seurueineen majailee Lounais-Englannissa, jossa tähden turvamiehet ovat väitteiden mukaan haastaneet riitaa paikallisten kanssa.

Poptähti Rita Ora vuokrasi talon maaseudulta ja lähti ystävineen koronakaranteeniin.

Myös David Beckham ja Victoria Beckham ovat joutuneet Britanniassa myrskyn keskelle. Beckhamit pakkasivat kimpsunsa ja kampsunsa ja lukittautuivat koronakaranteeniin Oxfordshiressä sijaitsevaan lomaparatiisiinsa.

Julkkispari David ja Victoria Beckham jättivät Lontoon-kotinsa ja suuntasivat odottamaan koronaepidemian laantumista Oxfordshireen. Parilla on talo Great Tew’n kylässä.

Pienen Great Tew -kylän asukkailta perhe sai nuivan vastaanoton.

– Beckhamit ja muut maalle tulevat hienohelmat ovat itsekkäitä, kyläläiset moittivat Daily Mailin haastattelussa.

David Beckham on julkaissut karanteenimaisemistaan muun muassa lenkkivideon Instagramissa:

Brittimediat ovat huomauttaneet koronan nostaneen esille sen, kuinka eriarvoisessa asemassa ihmiset ovat kriisin keskellä. Esimerkiksi The Times -lehti kirjoittaa, että luokkaerot yhteiskunnassa korostuvat nyt entisestään.

– Alimmassa sosiaaliekonomisessa asemassa olevat ihmiset kärsivät eniten. Ne, jotka taistelevat virusta vastaan etujoukoissa, ovat eräitä yhteiskunnan alipalkkaisimpia, lehti kirjoittaa.

The Guardian puolestaan nostaa esille sen, että julkkikset viettävät miljoonakodeissaan hyvin erilaista koronakaranteenia, eikä heillä ole samanlaista huolta toimeentulostaan kuin ”tavallisilla” ihmisillä.

– Koronakriisi on paljastanut ruman totuuden julkkiksista ja kapitalismista, The Guardianin toimittaja Arwa Mahdawi kirjoittaa.

Miljardööri seilaa luksusjahdillaan

Yhdysvalloissa on oltu erityisen huolissaan siitä, kuinka useat vauraan väen suosimat lomasaaret, kuten Martha’s Vineyard ja Nantucket ovat täyttyneet koronaa pakenevista rikkaista.

Viranomaiset ovat korostaneet, ettei lomakohteiden terveydenhoidon kapasiteetti riitä suurelle joukolle. Pelkoa on herättänyt myös se, että lomakoteihinsa matkustavat rikkaat voivat tietämättään levittää virusta.

Varoitukset eivät ole estäneet kaikkia tähtiä ja superrikkaita matkustamasta. Poptähti Justin Timberlake paljasti radiohaastattelussa, että hän ja näyttelijävaimo Jessica Biel odottavat koronaepidemian laantumista Montanassa sijaitsevassa lomakodissaan.

– Mietimme, mikä olisi paras ratkaisu. Meillä on talo Montanassa, joten matkustimme sinne, Timberlake totesi Sirius XM -radiokanavalle.

Justin Timberlakella ja Jessica Bielilla on koti Yellowstone Clubissa, Montanassa. Yksityisalue on rikkaiden suosiossa ja siellä on muun muassa oma laskettelukeskus ja golfkenttä.

Miljardööri David Geffen nousi otsikoihin ympäri maailmaa julkaisemalla kuvan 540 miljoonaa euroa maksaneelta Rising Sun -jahdiltaan, jossa hän on koronakaranteenissa. Elokuva- ja musiikkituottajana yli 7 miljardin euron omaisuutensa ansainnut Geffen seilaa parhaillaan Karibianmerellä.

Geffenin Rising Sun -jahdilla on tilaa temmeltää. Lehtitietojen mukaan miljardööriä palvelee jahdilla 43 miehistön jäsentä.

– Eristyksissä Grenadiineilla virusta välttelemässä, Geffen kirjoitti sosiaalisessa mediassa kuohuttaneessa Instagram-päivityksessään.

Kuva postikorttimaisemissa lipuvasta jahdista nostatti niin kiivaan somemyrskyn, että Geffen poisti kuvan nopeasti sivuiltaan. Vahinko oli kuitenkin jo ehtinyt tapahtua ja esimeriksi Business Insider ja The Guardian ovat kuvailleet kuvan olleet ”tökerö ja harkitsematon”. Geffenin sanotaan osoittaneen kuvallaan, kuinka omassa kuplassaan rikkaat koronakriisin keskellä elävät.

– Kaikki meistä eivät pysty olemaan karanteenissa huvijahdilla, The Guardian näpäytti.

Miljardööri David Geffen pakeni koronaa vesille. Hän seilaa valtavalla jahdillaan Karbianmerellä.

Jotkut julkkikset ovat lehtiväitteiden mukaan turvautuneet vielä järeimpiin keinoihin eristäytyäkseen muusta maailmasta. Los Angeles Times kertoo, että bunkkerivalmistajien puhelin on soinut taukoamatta viime kuukaudet. Luksussuojien kauppa käy vilkkaana ja tarjolla on esimerkiksi omalla uima-altaalla ja ampumaradalla varustettuja bunkkereita.

Euroopassa tilanne on kärjistynyt New York Timesin mukaan erityisesti Ranskassa, jossa monien Pariisin lähellä sijaitsevien pikkukaupunkien pormestarit ovat pyytäneet, että ulkopaikkakuntalaisten pääsy kaupunkeihin estettäisi.

– Olemme voimattomia, koska ihmiset eivät pysy kodeissaan. Tämä on invaasio, Noirmoutierin pormestari Noël Facher parkaisi lehden haastattelussa.

Ranskalaiskirjailijaa verrattiin Marie Antoinetteen

Ranskalaiskirjailijat Leïla Slimani ja Marie Darrieussecq ovat saaneet ankaraa kritiikkiä päätöksestään lähteä Pariisista. Slimani on pitänyt Le Monde -lehdessä karanteenipäiväkirjaa, jossa hän paljasti lähteensä lastensa kanssa maalle. Slimani kuvailee päiväkirjassaan vehreitä niittyjä ja kirjoittaa olevansa kuin ”prinsessa Ruusunen, joka mietiskelee maailman tapahtumia omassa rauhassaan”.

Ranskalais-marokkolainen kirjailija Leïla Slimani on pitänyt koronapäiväkirjaa, joka on raivostuttanut ranskalaiset. Slimani tunnetaan jättisuosion saavuttaneesta Kehtolaulu-romaanistaan.

Darrieussecq puolestaan Le Point -lehdelle peittäneensä autonsa pariisilaiset rekisterikilvet, etteivät ihmiset Baskimaalla hoksaisi hänen olevan ulkopaikkakuntalainen.

– Ranta on autio ja minulla on visio maailmasta ilman ihmisiä, Darrieussecq runoilee Le Pointissa tunnelmiaan koronakaranteenista.

Marie Darrieussecq myönsi Le Point -lehdessä, että piilotti autonsa, etteivät ihmiset hoksaisi hänen olevan ulkopaikkakuntalainen.

Kuten arvata saattaa, menestyskirjailijoiden kuvaukset koronakaranteenista ovat saaneet aikaan valtavan kohun Ranskassa. Monet kollegat ja ranskalaistoimittajat ovat syyttäneet Slimania ja Darrieussecqia elitismistä.

– Hei köyhät, miten teillä menee 15 neliön asunnoissanne? Voitte ajankuluksi lukea kirjailijan päiväkirjaa maaseudulta, toimittaja Nicolas Quenel sivaltaa Twitterissä.

Kirjailija Diane Ducret julkaisi Marianne-lehdessä kirjoituksen, jossa hän syytti Slimanin elävän satumaailmassa ja olevan täysin vieraantunut todellisuudesta.

– Kuin maajussia leikkivä Marie Antoinette, joka majaili Versaillesissa täysin välinpitämättömänä kansan ahdistuksesta, Ducret jyrähti.

Julkkisten valitus raivostuttaa

Brittikoomikko Ricky Gervais puhuu suunsa puhtaaksi The Sunin haastattelussa koronakaranteenin raskaudesta valittavista julkkiksista. Gervais toteaa brittilehdelle, ettei häneltä heru tippaakaan sympatiaa kartanoissa tai lomaparatiiseissa majaileville julkkiksille.

– Hoitoalalla ihmiset tekevät 14-tuntisia työvuoroja valittamatta. He vaarantavat oman ja perheensä terveyden. Sitten joku valittaa olevansa kartanossa, jossa on uima-allas. Ei kiinnosta kuunnella, Gervais puhisee.

Ricky Gervais.

Myös tv-tähti Piers Morgan on sanonut olevansa pöyristynyt videoista, joissa julkkikset valittavat kotikaranteenista. Morgan otti hampaisiinsa etenkin laulaja Sam Smithin, joka julkaisi Instagramissa itkuisen videon, jossa hän kertoi olevansa tylsistynyt.

Smith valitti olleensa niin pitkään kotona, että seinät tuntuvat kaatuvan päälle. Smith asuu brittimedian mukaan noin 13 miljoonan euron talossa Lontoossa.

– En voi enää sietää julkkisten huomionhakuisia paskapuheita. Ryhdistäytykää! Morgan jyrisi Twitterissä.