Seksinukkebordellin isäntänä kohauttanut Antti Kurhinen vaihtoi täysin alaa – kiusallinen ilmiö piinaa miestä parisuhdemarkkinoilla

Monitoimimies Antti Kurhinen alkoi ajaa taksia Suomen ensimmäisen seksinukkebordellin suljettua ovensa. Koronaviruspandemia pisti suunnitelmat uusiksi, mutta idearikkaalla miehellä on paljon ajatuksia tulevaisuuden varalle. Ainoastaan tosirakkaus puuttuu enää kuvioista.

Big Brother -ohjelmasta aikoinaan julkisuuteen noussutta tosi-tv-tähteä ja viihteen monitoimimiestä Antti Kurhista ei voi syyttää yrittämisen puutteesta. Viime vuonna Suomen ensimmäinen seksinukkebordelli sulki ovensa alle vuoden jälkeen – ja samalla bordelli-isäntänä ja yrityksen ”kasvoina” toiminut Kurhinen menetti työnsä.

Kurhinen ei jäänyt kuitenkaan toimettomaksi, vaan alkoi ajaa väliaikaisratkaisuna taksia. Kurhisen isä on taksikuski, ja kun taksilaki uudistui, päätti Kurhinen itsekin kokeilla auton ratissa tienaamista.

Pahentunut koronavirustilanne on nyt pakottanut Kurhisen luopumaan ajohommista toistaiseksi, mutta miehen mielestä taksin ajaminen oli ennen pandemian puhkeamista pääsääntöisesti mukavaa puuhaa.

– Ajoittain taksin ajaminen oli tosi kivaa, kun pääsi juttelemaan ihmisten kanssa. Baari-iltojen jälkeen se tosi oli aika raskasta, kun jengi on aivan naamat ja suurin osa tunnisti minut julkisuudesta, Kurhinen myöntää.

Koronavirus sekoitti monien muiden tapaan myös Kurhisen arkea. Taksihommat oli lopetettava, sillä ajaminen ei ollut hänen mukaansa enää kannattavaa asiakkaiden vähyyden takia.

– Minulla ei ole varaa asentaa kallista suojausta taksiini, enkä muutenkaan halua ottaa riskiä siitä, että saan asiakkaalta koronatartunnan. Varsinkaan, kun ajamisella ei tienaa nyt juuri mitään, Kurhinen harmittelee.

Antti Kurhinen on ollut julkisuudessa jo yli 10 vuotta.

Suomen ensimmäinen nukkebordellibisnes herätti kansan syvissä riveissä hämmennystä ja kiinnostusta.

– Kun ajoin taksia, nukkebordellibisneksestä kyseltiin paljon ja heiteltiin niitä vitsejä, että siivositko sinä niitä nukkeja käytön jälkeen. Sitä jaksaa kuunnella kerran tai kaksi, mutta alkoi ärsyttää, kun sitä kuuli lähes päivittäin, Kurhinen huokaisee.

Nukkebordellibisnekseen mukaan lähteminen ei kuitenkaan kaduta miestä yhtään, sillä askareet bordellissa olivat tietyllä tapaa jopa Kurhisen unelmatyötä.

– Mulla oli tosi kivaa ja pääsin toteuttamaan omia villejä fantasioitani nukkien suhteen. Olen aina ollut avoin erotiikan suhteen ja tehnyt monenlaista tällä saralla. Tämä oli uusi aluevaltaus ja tykkäsin siitä. Olisin mieluusti jatkanutkin.

Kurhinen julkaisi lukuisia kuvia Miamin-lomaltaan.

Koronavirus pisti kertaheitolla uusiksi monta asiaa. Sen Kurhinen sai omakohtaisesti kokea, sillä hän lähti 13. maaliskuuta Miamiin Yhdysvaltoihin kauan odotetulle lomamatkalle, vaikka hallitus oli linjannut, ettei matkustamista ulkomaille suositella.

Miamissa Kurhisen oli tarkoitus osallistua Ultra Music -festivaaleille. Liput ostettiin jo viime kesänä, mutta tapahtuma peruttiin muiden joukossa koronaviruksen takia. Kurhinen päätti silti ottaa riskin ja lähteä matkaan.

– Varsinaista kaaosta Miamissa ei ollut, mutta Yhdysvallat on sellainen maa, ettei sinne mielellään jää jumiin. Siellähän ihmiset osti jo aseita ja kaikkea, Kurhinen naurahtaa.

– Tunnelma oli ihan rauhallinen, mutta päivä päivältä siellä näkyi enemmän maskeja ihmisillä ja poliiseja, jotka ajoivat ihmisiä pois julkisilta paikoilta.

Paluulennon oli tarkoitus olla 24. maaliskuuta, mutta Finnair ei enää tuolloin lentänyt. Niinpä Kurhinen joutui maksamaan muutaman satasen ylimääräistä ja siirtämään lentonsa British Airwaysille pari päivää aiottua aikaisemmin.

– Olin todella helpottunut päästyäni Suomeen, mies myöntää.

Kotona Kurhinen linnoittautui heti omaehtoiseen karanteeniin.

– Olin pari viikkoa kotona, ruoka toimitettiin oven ulkopuolelle ja kävin ainoastaan lenkillä. Kahden viikon jälkeen olin edelleen ihan oireeton, Kurhinen kertoo.

Koronavirus sotki myös Kurhisen opiskelusuunnitelmat. Hänen olisi pitänyt hypätä tänä keväänä takaisin koulun penkille opiskelemaan Perhon Liiketalousopiston matkailualan perustutkintoa. Koronaviruksen takia opetus olisi järjestetty etänä, mutta Kurhinen toivoi pääsevänsä nauttimaan nimenomaan lähiopetuksesta. Kurhinen päättikin siirtää opintojensa alkua syksymmälle, jolloin koronavirustilanne on toivottavasti rauhoittunut ja lähiopetuskin taas mahdollista.

Kurhisella on jo merkonomin paperit, ja kunhan matkailualan tutkintokin on suoritettu, olisi miehen unelmana luoda uraa matkailubisneksellä.

– Haaveilen, että voisin järjestää omalla bussilla erikoismatkoja Suomesta Venäjälle erilaisiin urheilutapahtumiin tai vaikka baarikierrokselle Pietariin. Tällaisia nuoremmille suunnattuja mielenkiintoisia pakettimatkoja ei ole, Kurhinen sanoo.

Antti Kurhinen tuli tunnetuksi vuoden 2008 Big Brotherista. Hän meni talossa naimisiin Henna Kalinaisen kanssa.

Etuna Kurhisella on se, että äiti ja osa suvusta asuvat Venäjällä.

– Puhun venäjää ja äitini suku asuu siellä. Olen kaksoiskansalainen ja minulla on maasta paljon kokemusta ja kulttuuritietämystä, myös suhteita. Monella on kynnys lähteä Venäjälle, joten tässä olisi minulle hyvä markkinarako, Kurhinen näkee.

– Myös media-ala kiinnostaa. Reissuthan voisi vaikka kuvata tv-ohjelmaksi. Se olisi unelma, että ne saisi yhdistettyä. Keisari Kurhisen keihäsmatkat, Kurhinen kaavailee nauraen.

”Seksi ei enää riitä”

Värikkäästä julkisuuskuvastaan tunnettu Kurhinen elää mukavaa elämänvaihetta, mutta hän myöntää painivansa jatkuvasti yhden kurjan ongelman parissa: tosirakkautta ei tunnu löytyvän mistään. Mies arvioi, että suurin syy sille on hänen poikkeuksellinen julkisuuskuvansa.

– Se on ollut aina este ja hidaste. Heillä kenestä olen itse pitänyt, on ollut suuri kynnys virallistaa suhdetta kanssani julkisuuskuvani takia. Se on suurin miinus julkisuudessani, Kurhinen paljastaa.

Samaan hengenvetoon mies myöntää, että hän pääsee heiluttamaan peittoa riittävästi, mutta siinäkin tulee jossain vaiheessa raja vastaan.

– Seksiä on paljon, mutta ei se enää riitä. Haluaisin olla yhden ihmisen kanssa, mutta aina käy niin, että kun haluaisin olla jonkun kanssa, niin hän pelkää sitä suhdetta. Sitten taas jotkut naiset luulee, että olen sellainen oikein villi tapaus, enkä minä taas ole kiinnostunut heistä. Siinä on aina sellainen ristiriita.

Kurhinen osallistui vuonna 2018 Temptation Island Suomeen viettelijäsinkkuna.

Suhde-elämä on kärsinyt paljon sen jälkeen, kun Kurhinen on ollut julkisuuden vakiokasvoja. Suurin osa ihmisistä tunnistaa miehen, ja Kurhisen mukaan siitä vaikeudet aina alkavat.

– Minun on tosi vaikeaa löytää sellaista ihmistä rinnalleni, kenellä ei olisi ennakkoluuloja minusta ja joka heittäytyisi suhteeseen. Kaikki vaan miettii, että mitä muut ajattelevat. Se on todella harmillista.

Kurhinen arvelee, että rankka imagomuutos voisi auttaa asiaa, mutta itsensä muuttaminen täysin erilaiseksi ei olisi todennäköisesti sen arvoista.

– Pitäisi varmaan lopettaa kaikki seksisävytteiset jutut ja alkaa elää niin sanottua normaalia elämää, mutta se olisi ristiriidassa omien tunteideni kanssa. Tykkään räväyttää ja hullutella. Minulla ei ole perhettä tai niin paljon sukulaisia Suomessa, jotka häpeäisivät minua. Ja itse en itseäni häpeä, Kurhinen toteaa.

Hän myös huomauttaa, ettei todellakaan ole arkena samanlainen kuin tempauksissa, joihin hän lähtee mukaan.

– Normaalielämässä en todellakaan puhu pelkästään jostain seksinukeista tai sukupuolielimistä. Se on se taiteellinen minä. Sitä on vaikeaa vakuuttaa sellaiselle, jolla on ennakkoluuloja minusta.

– En tiedä, haluaisinko muuttua vain siksi, että joku toinen hyväksyisi minut. Jos kohtaloni on olla yksin, niin sitten se on niin. En halua tukahduttaa omia ideoitani ja tunteitani vain sen takia, että saisin jonkun rinnalleni.

Kurhinen kuitenkin myöntää aina välillä haaveilevansa perheestä ja perinteisistä arvoista. Varsinkin, kun hän on päässyt harjoittelemaan sedän roolia siskonsa lasten kanssa.

– Setänä oleminen on sulattanut sydämeni ja pidän nykyään lapsista, mutta ei niiden hankkiminen mikään ehdoton asia ole. Ensin olisi kiva löytää edes se oikea ihminen rinnalle, Kurhinen toivoo.