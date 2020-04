Ally McBeal -sarja alkoi 23 vuotta sitten yhdysvaltalaisella FOX-kanavalla. Monista sen näyttelijöistä on tullut kiintotähtiä elokuva- ja tv-taivaalla.

Muistatteko Ally McBealin tanssivan vauvan? Sen 3D-animoidun vaippaveijarin, joka jorasi Ooga-Chakaa?

Tanssiva vauva oli yksi YouTuben ensimmäisiä meemejä ajalta, jolloin meemejä ei oikeastaan edes tunnettu. Vauva tuli tv:n katsojille tutuksi Ally McBeal -tv-sarjasta. Kyseessä oli samannimisen päähenkilön hallusinaatio, jota pidettiin tämän biologisen kellon vertauskuvana.

Ally McBealin ensimmäinen jakso esitettiin Fox-kanavalla 23 vuotta sitten. David E. Kellyn luomasta draamakomediasta tuli nopeasti ilmiö ja sarja oli jättihitti myös Suomessa.

Sarjassa seurattiin bostonilaisen asianajotoimiston arkea ja sen persoonallisia työntekijöitä. Sarjan pääosassa nähtiin Calista Flockhartin esittämä, minihameistaan tunnettu neuroottinen nuori asianajaja Ally McBeal.

Flockhartista, 55, tuli sarjan ansiosta eräs 1990-luvun tunnetuimmista tv-tähdistä. Näyttelijä on sittemmin nähty tv-sarjoissa Perhesiteet (2006–2011) ja Supergirl (2015–2018).

Flockhart meni vuonna 2010 naimisiin Harrison Fordin kanssa. Hänellä on yksi adoptoitu poika.

Parin ikäero, 22 vuotta, on puhuttanut julkisuudessa, mutta Fordilla ja Flockhartilla on selvät sävelet asian suhteen.

– Totuus on, että tunnen itseni joskus paljon vanhemmaksi kuin Harrison, Flockhart kertoi Closer Weeklyn haastattelussa vuonna 2017.

Flockhart on antanut harvakseltaan haastatteluja, eikä hän viihdy seurapiiritapahtumissa.

Calista Flockhart ja Harrison Ford menivät naimisin 2010. Kuvassa pari vuonna 2018.

Flockhartin laihuus on ollut usein puheenaiheena mediassa ja hänen on epäilty sairastavan anoreksiaa.

Greg Germann nappasi useita palkintoja roolistaan Cage & Fish -lakifirman perustajana Richard Fishinä.

– Sitä ei voi verrata mihinkään – rakastin Ally McBeal -sarjaa. Sellaista ei tule toista, Germann kehaisi IS:lle viime helmikuussa Monte Carlon tv-festivaalilla.

– Se oli todella teatraalinen ja siinä oli hyvin epätyypillistä tarinankerrontaa. Nauroimme ja tanssimme kulisseissa.

Germann, 62, on Ally McBealin päättymisen jälkeen nähty lukuisissa tv-sarjoissa kuten Täydellisissä naisissa ja Once Upon a Timessa.

Greg Germann kuvattuna tammikuussa 2020.

Tällä hetkellä Germann näyttelee neurokirurgi Tom Koracickiä Greyn anatomiassa.

– Olen todella onnekas, että olen päässyt juuri tähän sarjaan mukaan. Minulle soitettiin ja sanottiin, että pyydämme sinut ihan parhaaseen tiimiin. Ja sellainen se todella on. On nöyrryttävää ja jopa pelottavaa näytellä näin hyvässä sarjassa, Greg Germann kertoi IS:lle työstään Greyn anatomiassa.

Peter MacNicolin esittämästä sosiaalisesti hieman kömpelöstä ja änkyttävästä John Cagesta tuli katsojien suosikki. Cage palkittiin roolistaan myös Emmy-palkinnolla.

Peter MacNicol elokuussa 2019.

MacNicolin, 65, ura on jatkunut Ally McBealin jälkeen tv:ssä ja elokuvissa. Esiintyminen Veep-sarjan jaksossa toi MacNicholille toisen Emmy-ehdokkuuden, mutta koska hänen esittämäänsä hahmoa esitettiin sarjan toisessa jaksossa kymmenen sekunnin verran, näyttelijän ehdokkuus peruttiin.

John Cage (Peter MacNicol ja Richard Fish (Greg Germann) olivat bostonilaisen Cage & Fish -asianajotoimiston perustajat.

Moni muistaa MacNicolin myös Rowan Atkinsonin Mr. Bean -hittielokuvasta. Leffassa McNicol esittää Davidia, joka ottaa Mr. Beanin vastaan Los Angelesissa ja joutuu – tietenkin – suuriin vaikeuksiin.

Jane Krakowski, 51, esitti sarjassa hehkeää ja loputtoman uteliasta Elaine-sihteeriä. Krakowskin rooli toi hänelle Golden Globe -ehdokkuuden vuonna 1999.

Jane Krakowski marraskuussa 2019.

Ally McBealin päättymisen jälkeen Krakowski on nähty mm. Everwood- ja 30 Rock -sarjoissa. Hän on mukana myös neljä kautta Netflixissä saaneessa Unbreakable Kimmy Schmidt -sarjassa.

Krakowski on luonut menestyksekkään uran myös Broadwayn puolella, jossa hänet on palkittu arvostetulla Tony-palkinnolla roolistaan Nine-musikaalissa.

Ally McBealin rempseää kämppäkaveria Reneetä näytellyt Lisa Nicole Carson, 50, vetäytyi sarjan päättymisen jälkeen julkisuudesta.

Carson kertoi, että sarjan suosion kulta-aikana hän taisteli kaksisuuntaista mielialahäiriötä vastaan.

Sairaus liki tuhosi tähden uran ja elämän.

– Siitä asti, kun vetäydyin julkisuudesta vuonna 2001, olen tehnyt pitkää ja haastavaa matkaa, Carson kertoi People-lehdelle.

– Haluaisin pitää sairauteni piilossa, mutta oikeastaan se ei ole mahdollista, koska minulla on ollut julkisia romahduksia.

Lisa Nicole Carson vuonna 2016.

Carson koki ensimmäisen romahduksensa 1997, juuri ennen Ally McBealin käynnistymistä. Seuraavan seitsemän vuoden aikana, hän sai sanojensa mukaan useampia romahduksia kuin pystyi laskemaan.

Carson sai lehtien otsikoihinkin yltäneen romahduksen hotellissa Manhattanilla vuonna 2000. Hän oli kohtauksen jälkeen hämmentynyt ja kauhuissaan.

– Muistan lasin rikkoutumisen, huudon, kirkumisen ja kauhun. Puhtaan kauhun, hän kuvailee.

Hän meni useaksi viikoksi hoidettavaksi psykiatriselle osastolle ennen paluutaan takaisin sarjaan.

Carsonin tie sarjassa päättyi 2001.

– Tein töitä todella paljon seuraavan vuoden ajan. Ja vuonna 2001 sain sen puhelun: ”Emme uusi sopimustasi.” Itkin kokonaisen viikon sen jälkeen, hän kertoo.

Ally McBealin nuoruudenrakkautta Billya sarjassa esittäneellä Gil Bellowsilla, 52, on riittänyt kiireitä Hollywoodissa. Bellows on tahkonnut rooleja niin tv:ssä kuin elokuvissakin kiivaaseen tahtiin.

Gil Bellows kuvattuna lokakuussa 2019.

Bellows on kertonut haastatteluissa, että lukuisista rooleistaan huolimatta Ally McBeal -sarja on edelleen se, josta hänet parhaiten tunnistetaan.

– Ally McBeal näyttää olevan sellainen sarja, josta ihmiset ovat vielä tänäkin päivänä innoissaan. Ihmiset tulevat usein kertomaan minulle, kuinka paljon he sarjasta pitävät, Bellows on kertonut.

– Calistan kanssa sarjassa työskentelyssä parasta oli kuvauksissa nauraminen. Joskus saimme hillittömiä naurukohtauksia ja naurusta ei tullut millään loppua. Se oli upeaa. Katsojat eivät päässeet sarjassa näkemään tätä puolta.

Vuonna 2016 Bellows debytoi 10-osaisessa poliisidraamassa Eyewitness. Viime vuonna mies nähtiin supersuositun Handmaid’s Talen kolmannella kaudella, jossa hän näytteli synnytyslääkäriä.

Gil Bellows on naimisissa näyttelijä Rya Kihlstedtin kanssa. Heillä on kaksi lasta.

Lucy Liu esitti sarjassa sähäkkää Ling Woota, joka murahteli suuttuessaan. Sarjan luoja David E. Kelly on kertonut Liun esittämän Lingin olleen sarjan pahis, täysi vastakohta Flockhartin Ally McBealille.

Näyttävän uran tv:n ja elokuvien parissa tehnyt Liu, 51, nähtiin 2000-luvun alussa lukuisissa hittielokuvissa, kuten Charlien enkeleissä ja Kill Billissä. Hän on myös vieraillut televisiosarjoissa Futurama, Simpsonit, Sinkkuelämää, Ruma Betty, Joey ja Teho-osasto.

Liu oli kihloissa newyorkilaisen käsikirjoittaja Zach Helmin kanssa, mutta kihlaus purkaantui vuonna 2005. Liun lapsi syntyi sijaissynnytyksellä vuonna 2015.

Lucy Liu kuvattuna lokakuussa 2019.

Liu on myös kuvataiteilija. Hän tekee puuveistoksia, silkkipainotöitä ja installaatioita. Näyttelijän teoksia on ollut nähtävillä Suomessakin, Mäntän kuvataideviikoilla kesällä 2016.

Portia de Rossi, 47, muutti Los Angelesiin 1990-luvun puolivälissä. Eipä aikaakaan, kun hän sai asianajaja Nelle Porterin roolin Ally McBealista. De Rossi on ollut mukana myös menestyskomediassa Sukuvika.

De Rossi on yksi Ally McBeal -tähdistä, joiden langanlaiha olemus herätti sarjan faneissa ja mediassa runsaasti keskustelua. De Rossi onkin myöntänyt kamppailleensa sarjan aikaan anoreksian ja bulimian kanssa.

Portia de Rossi vaimonsa Ellen DeGene resin kanssa tammikuussa 2020.

Saatuaan roolin Ally McBealissa De Rossi oli ryhtynyt punnitsemaan itseään useita kertoja päivässä, eikä hän kokenut olevansa tarpeeksi viehättävä Nellen rooliin.

– Kokeilin caprihousuja, jotka olivat kokoa 34 ja housut olivat liian pienet. Minun mielessäni isompaa kokoa ei ollut olemassakaan. Asetin itselleni tavoitteen, että jonakin päivänä housut mahtuisivat minulle, De Rossi kertoi It Got Better -dokumentissa 2015 ja sanoi jo nuoruudessa sairastetun syömishäiriön nostaneen jälleen päätään.

De Rossin puoliso on näyttelijä, koomikko ja talk show -juontaja Ellen DeGeneres. Vuodesta 2004 seurustellut pari meni naimisiin 2008.