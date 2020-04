Milana Misic selätti vaikeudet ja löysi uuden onnen: ”Minun oli vaikea elää äidin varjossa”

Syksyllä 50 vuotta täyttävä laulaja Milana Misic sanoo, että äidin, legendaarisen Laila Kinnusen, varjossa on ollut vaikea elää.

Laulaja Milana Misic, kuten niin monet muutkin suomalaiset, viettää aikaansa kotona koronaviruksen ja sen myötä mukana tulleiden rajoitusten takia.

– Nyt on hyvä katsoa elämää taaksepäin. Minun elämäni on mielestäni ollut vaiherikas, Milana sanoo puhelimessa.

Syksyllä 50 vuotta täyttävä Milana painottaa saaneensa elää juuri kuten hän on halunnut.

– Olen monista kokemuksista rikas, uuden levyn juuri julkaissut laulaja kiittelee.

Milana myöntää kasvaneensa ihmisenä niin paljon, että elämän vaikeat ajatkin ovat vuosien myötä muuttuneet positiivisiksi kokemuksiksi.

Milanan äiti, legendaarinen laulaja Laila Kinnunen, kannusti tytärtään tämän ryhtyessä tavoittelemaan omaa uraa laulajana. Milana myöntää kolmisenkymmentä vuotta sitten omalle uralle lähdön olleen haastava rasti.

– Äiti oli niin iso tähti, että totta kai minulla oli alussa vaikeuksia. Toki äiti kannusti ja kertoi alasta sen hyvine ja huonoine puolineen, mutta en ehkä sittenkään uskonut itseeni tarpeeksi. Päätin opiskella optikoksi, Milana muistelee.

–Jouduin tekemään paljon töitä omassa päässäni, jotta lopulta ymmärsin olevani laulajana hyvä, Milana Misic sanoo.

Optikoksi valmistuminen oli ollut Milanan haaveena jo pikkutytöstä. Hän myöntääkin tunteneensa itsensä ylpeäksi ja onnelliseksi saadessaan valmistumispaperit käteensä. Opinnot hän rahoitti satunnaisilla laulukeikoilla.

– Minun oli vaikea elää äidin varjossa. Hänen elämänsä seuraaminen oli henkisesti raskasta. Usko omaan musiikilliseen kykyyni,ei ollut siksikään vahva, Milana muistelee.

– Jouduin tekemään paljon töitä omassa päässäni, jotta lopulta ymmärsin olevani laulajana hyvä, hän kertoo.

Osasyy oman uran hyllyttämiseen saattaa Milanan mielestä olla sekin, että hänen äitinsä viimeiset kymmenen vuotta olivat raastavia. Laila Kinnunen kuoli syksyllä 2000 Milanan ollessa 30-vuotias.

– Äiti eli väkivaltaisessa suhteessa, mikä ehkä edesauttoi hänen kuolemaansa. Toki alkoholikin näytteli isoa osaa, Milana sanoo.

Milana myöntää miettineensä aikoinaan, löytyykö häneltä itseltään alkoholismiin alistava ja myös periytyvä geeni.

– Pelkäsin pienenä, että minustakin tulee alkoholisti. Onnekseni olen perinyt Miso-isäni geenit; kehoni ei kestä alkoholia, Milana sanoo.

Milana Misic kuvattuna isänsä Milan ”Miso” Misicin ja äitinsä Laila Kinnusen kanssa.

Milanan palo musiikin tekemiseen ei sammunut ja hänen polkunsa musiikin pariin kulki pikkuhiljaa.

– Musiikin veto oli niin voimakas tunne sisälläni, että kovan mietinnän kautta hyväksyin oman musiikillisen asemani ja ryhdyin vakavissani tekemään laulajan uraa, hän tunnustaa.

Laulajan ammatti on tuonut Milanalle paljon hyviä asioita. Hänellä on oma kuulijakuntansa ja hän tapaa keikoilla esiintymisensä jälkeen fanejaan mielellään. Milana myöntää, että ihailijoiden joukossa on hänen äitinsäkin kuulijoita.

– On ollut ihanaa, kun he ovat tulleet kertomaan tarinoita äidistäni, hän iloitsee.

”Olen iätön aikuinen”

Jo useita levyjä julkaissut ja kiertueita tehnyt Milana on nyt julkaissut uuden Aikoja sitten – vuodet 1991-2020 -kokoelmalevyn, jossa on niin vanhoja kuin uusia kappaleita. Näin hän haluaa osoittaa kiitollisuuttaan niin kuulijoille kuin uralleen.

Mukana on sanoitukseltaan mielenkiintoinen Autiosaarelle-kappale. Tekstissä kerrotaan rakastavaisista, jotka eivät voi olla yhdessä. Milana myöntää, että sanoituksessa on välähdyksiä hänen omasta elämästään.

– Erottuani aikoinaan parisuhteestani tapasin ihania ihmisiä, mutta tajusin olevani vielä kiinni edellisessä suhteessa. Näin en pystynyt päästämään ketään lähelleni, hän tunnustaa.

Pikkuhiljaa Milana työsti asian ja ymmärsi olevansa valmis uuteen suhteeseen.

Heinäkuussa kolme vuotta sitten hän tapasi kahden pojan isän, Juhan, ja nyt kihloissa oleva pari asuu saman katon alla. Pienimuotoisista häistäkin on puhuttu, mutta niiden aika ei ole ihan vielä.

– Kun menimme kihloihin, se oli päätös sitoutumisesta yhteiseen elämään. Toki kävin keskustelua itseni kanssa siitä, uskallanko otaa tärkeän askeleen. Ymmärsin haluavani oikeasti sitoutua ja elää elämäni Juhan kanssa, Milana herkistyy.

Milana kuvaa suhdetta tasapainoiskeksi ja tilaa antavaksi. Hän tosin naurahtaa, että he tykkäävät Juhan kanssa olla kotosalla. Nyt siihen on todella mahdollisuus, sillä koronavirus on laittanut elämät uusiksi. Juha on lomautettu ja Milanalla keikat loppuivat kerralla.

– Meillä ei ole sukanvarressa rahaa, joten taloudellinen tilanne on haastava. Välillä lamaannun ja sitten taas innostun. Nyt on tärkeää pystyä järjestämään elämä niin, että koronasta ja sen aiheuttamista rajoitteista pääsee yli, kääpiösnautserinsa Domin kanssa lenkkejä tekevä Milana painottaa.

Mutta millainen on omasta mielestään syksyllä, 23. lokakuuta, 50 vuotta täyttävä Milana Misic?

– Olen iätön aikuinen. En koe vielä olevani vanha ja aikuista minusta ei koskaan tule, hän täräyttää.

Poikkeusolojen vuoksi Tainola Show’ta ei nauhoitettu tällä kertaa äänimuotoon podcastiksi, vaan vieraan haastattelu julkaistaan perinteisessä tekstimuodossa.

Aiemmin julkaistuja Tainola Show’n podcasteja ja videoita voit kuunnella ja katsoa tästä.

Kaikki Ilta-Sanomien podcastit löytyvät osoitteesta is.fi/podcast eli täältä.