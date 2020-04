Mikael Jungner ja Henri Alén paljastivat MTV:llä, millaista oli kilpailla Masked Singerissä – huippukokki ei kertonut totuutta edes vaimolleen

Masked singer -laulajat onnistuivat pitämään hahmot salassa.

Viestintäkonsultti Mikael Jungner ja huippukokki Henri Alén kertoivat MTV:n Vappu ja Marja live -ohjelmassa ottaneensa laulutunteja ennen Masked singer -ohjelmaa.

Molemmat esiintyivät naamioituneina laulajina kevään suosikkiohjelmassa.

Jungnerin hahmona oli Alien. Alén oli Pupu-maskin takana.

Jungner sanoo ikävöivänsä Masked singer -ohjelmaa.

– Se maski. Yhtäkkiä tulee tunne, että voit tehdä ihan mitä vaan. Toisaalta olet aivan omissa maailmoissasi.

– Se on putkareissu hyvällä tavalla, lisäsi Henri Alen.

Molemmat kertovat panostaneensa paljon laulutunteihin. He kävivät omalla kustannuksellaan laulutunneilla ennen ohjelmaa.

– Sain houkuteltua oopperalaulaja Aarne Pelkosen, Mikael Jungner kertoo.

Aarne Pelkonen opetti Jungnerin laulamaan.

Jungner kehuu oopperalaulajan kärsivällisyyttä.

– Hän vain hymyili ja sanoi, että otetaan vielä kerran. Tai hän sanoi, että nyt löytyi sävel.

Masked singer -ohjelmassa Jungner lauloi kappaleen Oi beibi.

Masked singer -ohjelmassa suojellaan esiintyjän henkilöllisyyttä. Kilpailija ei saa paljastaa hahmoaan kenellekään.

Mikael Jungnerin hahmo Masked Singer Suomi -ohjelmassa oli nimeltään Alien.

Henri Alén kertoo, ettei hän kertonut kilpailusta edes vaimolleen. Kotona ei osattu aavistaa mitään.

– Ehkä tein niin paljon töitä muutenkin, ettei kiinnostanut mihin minä menen.

Alén uskoo, ettei vaimo suuttunut salailusta.

– Jos olisin kertonut, hän olisi hävennyt silmät päästään ja odottanut esitystä. Tavallaan minä suojelin häntä.

Alén kertoo, että töissä on hänelle on aina kettuiltu, kun hän laulaa joululauluja. Alén sanoi, että nyt on poikkeustila ja saa laulaa koko ajan.

– Kerran tuli vähän tiukempi paikka ja sanoin, että, jos tämä homma ei kannata, niin mun eka keikka. Siellä on 1,2 miljoonaa ihmistä.

Masked singer -ohjelmalla on ollut yli miljoonayleisö.

– Kyllä silloin nauratti, mutta ei naurata enää.

Jungner ja Alén kertovat, että he saivat osallistua hahmon suunnitteluun.

Henri Alén paljastui pupumaskin takaa.

Alén kertoo, että Pupu oli hänelle helppo valinta. Ravintola Ultiman katossa on pupu-veistos.

– Käytiin palaveria, jossa piti päättää, mikä hahmo olisi. Sitten katsoin, että pupu.

Alien oli Mikael Jungnerille luonteva valinta. Hän kertoo olleensa koko ikänsä ravistelija.

– Se alkoi jo ala-asteella. Menin, sitten kaikki oli iisisti ja sitten oli härdelli, joka johtui jostain mitä tein.

Rooli on seurannut häntä yläasteelle, lukioon ja työelämään.