Kun Kirsti Paakkanen, 91, pelasti Marimekon, hänestä tuli bisneselämän voimahahmo – välikohtaus poliisin kanssa todisti jylhän vaikutusvallan

Kirsti Paakkanen osti raunioyritys Marimekon 1990-luvulla ja nosti sen nykyiseen menestykseensä.

Kun Kirsti Paakkanen möi Womena-mainostoimiston 1989, hän oli kuusikymppinen nainen, jolla oli rahaa, mutta ei enää tekemistä. Pari vuotta myöhemmin hän luopui toimitusjohtajan töistäkin.

Kukaan ei kehunut Paakkasen bisnestaitoja, kun hän osti tappiollisen Marimekon 1991, jolle tarvittiin pelastaja. Tukena Paakkasella oli yrityksensä hallituksessa istuneiden Kari Miettisen ja Matti Kavetvuon taidot.

Kun Paakkanen astui henkilökunnan eteen, hän ajatteli: ”He näyttävät rääkätyiltä. Näyttävät siltä kuin olisivat luontoretkellä, eivät tekemässä bisnestä.”

Paakkanen keksi puhaltaa uutta henkeä Marimekon klassikkokuoseihin. Tapahtui ihme: pian Unikkoa nähtiin kaikkialla. Alkoivat myös Marimekon legendaariset muotinäytökset.

”Ihmiset varmasti sanovat, että kyllä se hymy vielä hyytyy”, Kirsti Paakkanen hymähti vuonna 1991. Vaan kuinka kävikään.

Hetkessä raunioyritystä ei nosteta. Merkittävä nousu tapahtui 1997. Paakkanen muisti antaa siitä kunnian alaisilleenkin.

Kun poliisi pysäytti Jaguarillaan ylinopeutta ajaneen Paakkasen Lauttasaaren sillalla, Paakkanen totesi: ”Mitä sitten? Minä olen tulossa ylitöistä. Olen ollut pelastamassa Suomea.”

Paakkanen ei saanut sakkoja. Hän vetosi myös kotona odottavaan koiraan.

Marimekon työntekijät tunsivat saaneensa joka aamu vapaalipun Linnanmäen vuoristorataan, kun talossa alkoi tapahtua. Paakkanen ei vain istunut valtaistuimellaan, hänen energiansa venyi lähes kaikkeen.

Paakkanen ei ole herraskainen, mutta asiat piti hoitaa hänen tavallaan. Filosofi Esa Saarinen sanoo kirjassa, että Paakkanen eli ja johti tunteella.

Kun Marimekon väkeä oli Lapin-keikalla bussilla, Paakkanen hoilasi muiden mukana Anna mulle tähtitaivas -kappaletta. Hän ei todellakaan esittänyt hienoa leidiä – paitsi pukeutumisessa.

Jotakin Paakkasesta kertoo sekin, että hän tuli toimeen myös Vesa Keskisen kanssa, sillä hän pitää miehistä, joilla on ”perusjätkän sydän ja olemus, mutta kaupanteko verissä sormenpäihin asti”.

”Kirstin kilpailuhenkisyyden taustalla on kuitenkin aikamoinen empatia”, Jorma Ollila toteaa kirjassa.

Jorma Ollila ja Kirsti Paakkanen Linnan juhlissa vuonna 2003.

Ollila oli juuri valittu Nokian toimitusjohtajaksi, kun hän tutustui Kirsti Paakkaseen. Ensikohtaamisen jälkeen he puhuivat usein johtamisesta.

2005 Kirsti Paakkanen ohitti Jorma Ollilan Suomen vaikutusvaltaisin johtaja -tutkimuksessa. Häntä suitsutettiin rohkeaksi visionääriksi, alansa guruksi ja kiitettiin hyvistä alaisista.

Kansainvälisissä kuvioissa Paakkanen tarvitsi apua, sillä hänen englannin kielensä ei ole mitenkään hyvä.

Paakkanen osasi myös palkata hyviä suunnittelijoita muun muassa Mika Piiraisen, Samu-Jussi Kosken ja Ritva Fallan.

Kun Paakkanen ja Piirainen olivat työmatkalla Japanissa, Paakkanen ilmoitti taksissa, että edessä istuva maksakoon. Kun Piirainen laittoi taksimatkan kululaskuun, Paakkanen parahti: ”Mitä nämä taksimatkat ovat?”

Pääomistaja ja toimitusjohtaja esitteli Marimekon tuloskuntoa tiedotustilaisuudessa 2003. Yhtiöllä meni mainiosti ja liikevaihto oli kasvanut edellisvuodesta viidenneksellä.

Töihin Paakkanen tuli aina minihameessa. Kettupuuhkia eläinrakkaalla Paakkasella on pino. Hän ei ymmärrä, miksei ihminen voi olla eläinrakas, vaikka rakastaa turkiksia.

Kohu nousi, kun Paakkanen osti Grunsteinin turkisyrityksen. Hän jopa uhkasi lähteä Suomesta, jos hänen työtään ei arvosteta. Grunsteinista hän sitten aikanaan luopui.

Marimekko listautui pörssiin 1999. Joulukuussa 2002 yrityksen osakkeet noteerattiin Helsingin Pörssin päälistalla. Marimekosta tuli yksi parhaiten kehittyneistä pörssiyhtiöistä.

Kirsti Paakkanen möi 2007 pääosan Marimekon osakkeistaan Mika Ihamuotilalle. Loput osakkeensa hän möi myöhemmin eläkevakuutusyhtiö Varmalle. Työelämästä luopuessaan Paakkanen oli lähes 80-vuotias.

”Mika, sinä saat Marimekon”, Paakkanen sanoi ratkaisun tehtyään.

Lähes romanttiselta vaikuttaa kirjan mukaan ilta, jonka Ihamuotila vietti Paakkasen kotona keskustelemassa yrityksen asioista: ”Ihamuotilalla on tunne, että hän on tulossa treffeille ja että on surrealistisen ihanaa, että vastassa on juuri tämä nainen.”

Vierailulle Ihamuotila meni värikkään kukkakimpun kanssa, vaikka hän kyllä tiesi, että Kirsti haluaa kukat valkoisina.

”Koko illassa on jännittävä lataus, sellainen, jonka mies voi kokea vain Kirstin seurassa”, elämäkerrassa sanotaan.

Ex-omistaja ja

Kun ovikello soi, sisälle kannetaan Paakkasen tilaamat ravut. Ihamuotila saa pyytäessään juomankin, mutta ihan varma hän ei ole sen alkoholipitoisuudesta.

Ihamuotila ei tunne istuvansa itseään huomattavasti vanhemman seurassa. ”Meillä on hiton hauskaa”, hän ajattelee.

Myös Marimekon suunnittelijana ja taiteellisena johtajana työskennellyt Samu-Jussi Koski sanoo kirjassa: ”On harvoja ihmisiä, jotka saavat minut nauramaan niin luontevasti tai hysteerisesti kuin Kirsti.”