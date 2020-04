Martina Aitolehti kertoi MTV:llä, miksi päätti erota Stefan Thermanista – puhkesi lohduttomaan itkuun kesken suoran lähetyksen

Martina Aitolehti kertoi Vappu ja Marja Livessä erostaan Stefan Thermanin kanssa. Pariskunta ilmoitti suhteensa päättymisestä maanantaina.

Hyvinvointialan yrittäjä Martina Aitolehti, 37, kertoi maanantaina eroavansa avopuolisostaan ja Isabella-tyttärensä isästä Stefan Thermanista. Pari ehti olla yhdessä yhdeksän vuoden ajan.

Aitolehti saapui tänään torstaina Vappu Pimiän ja Marja Hintikan vieraaksi kaksikon Vappu ja Marja Live -keskusteluohjelmaan. Kaksikko utelikin Aitolehdeltä välittömästi, miten hän voi hurjan viikon jälkeen.

– Kieltämättä kyllä on ollut aikamoinen viikko. Välillä mä voin paremmin ja välillä on pakko nipistää itseään, etto onko tämä mitä vai mitä tämä on. Koronakaranteeni maalla muuttui elokuvan omaiseksi näytelmäksi, Aitolehti kertoi tuntemuksiaan.

Pimiän ja Hintikan kysyessä, miksi Aitolehti ja Therman lopulta päätyivät eroon, murtui hän kyyneliin. Hän totesi, että päätös oli vaikea ja kipeä, mutta se oli pakko tehdä.

– On meillä pitkä historia ja mitä lehdistä on vuosien varrella luettu, niin ollaanhan me selätetty tosi isojakin kriisejä. Mutta jossakin vaiheessa on pakko tehdä päätöksiä itsensä ja lasten hyvinvoinnin ja onnellisuuden puolesta. Elämässä kaikkiin tilanteisiin kun sä et vaan voi itse vaikuttaa, Aitolehti totesi kyyneleet silmissään.

Hintikka uteli Aitolehdeltä, mikä oli se niin kutsuttu viimeinen niitti, joka sai hyvinvointiyrittäjän tekemään kipeän eropäätöksen. Aitolehti vastasi, että halusi lopulta vain irrottaa itsensä ja lapsensa kaikesta, mitä oli meneillään.

– Ehkä se oli vaan sellainen tunne mun sisällä, että nyt mun on vaan aika. Mähän oon juossut suorastaan mediaa karkuun ja aika paljon valehdellutkin. Tai valehdella on väärä sana, mutta sillä tavalla kierrellyt asioita. Ehkä se oli vaan sellainen vahva intuitio, että nyt on vaan aika nostaa kädet pystyyn ja tavallaan pestä itsensä pois tästä kaikesta meneillä olevasta. Itsensä ja lapset, mähän en oo yksin tässä, Aitolehti selitti.

– Sen mä oon vuosien varrella julkisuudessa oppinut, että koko ajan vähemmän ja vähemmän haluaa puhua henkilökohtaisesta asioista. Ehkä jonkun verran pitänyt sellaista illuusiota yllä, hän jatkoi.

Hintikka ja Pimiä ihmettelivät haastattelussaan, miksei Aitolehti vaikuta lainkaan vihaiselta, vaikka ero on niin tuore ja Martinan mukaan eroon liittyy myös kolmas osapuoli. Hintikka myös kysyi, uskooko Aitolehti rakkauteen vielä kaikesta huolimatta.

– En mä ole vihainen. Mä olen jotenkin tosi surullinen ja todella hämmentynyt, että mitä ihmettä tapahtuu. Mä en halua elää sellaisessa vihan tunteessa, se on tosi kuluttavaa eikä millään tavalla vie mua tässä kohtaa eteenpäin, Aitolehti vastasi.

– Ei täällä ole mitään ilman rakkautta. Kyllä rakkaus on se suurin voima. Kyllä mä uskon. Mä uskon myös, että tällä on myös joku varmasti isompi merkitys, Aitolehti vastasi ja puhkesi toistamiseen kyyneliin.

Martina ja Stefan Therman alkoivat seurustella vuonna 2011. Pariskunnan Isabella-tytär syntyi vuonna 2012. Aitolehden esikoistytär Victoria on hänen avioliitostaan Esko Eerikäisen kanssa. Aitolehden hyvinvointikirja Elämäsi kunnossa julkaistiin maaliskuussa. Kirjassaan Aitolehti kertoi rakastuneensa Thermaniin salaman lailla.

Aitolehti ja Therman ovat yhteisten vuosiensa varrella myös eronneet ja palanneet vaikeuksista huolimatta yhteen. Pariskunnan oli tarkoitus myös mennä naimisiin ja Aitolehti kertoi hääaikeista blogissaan, mutta häitä ei kuitenkaan koskaan järjestetty.

Therman totesi Ilta-Sanomille maanantaina tuntevansa olonsa helpottuneeksi eron jälkeen. Therman myös painotti, että pariskunnan Isabella-tytär tulee aina olemaan hänen elämässään ykkösenä. Samalla Therman kiisti väitteet, joiden mukaan hänellä olisi suhde Sofia Belórfin kanssa.