Kirsti Paakkanen ei saanut lasta, joten hän uhrasi uralleen elämänsä rakkauden – nyt rautarouva kertoo elämäkerrassaan poikkeuksellisista valinnoistaan

Kirsti Paakkasen, 91, huikea elämä on nyt kansien välissä. Rautarouva ei ole pelännyt työtä ja haasteita, mutta rakkauden kohdalla hän on jarruttanut. Vieläkin hän suree avioeroaan, vaikka ratkaisu oli oikea.

Kun elämäkerran päähenkilönä on Kirsti Paakkanen, luultavasti kukaan ei pysty samaistumaan häneen. Mutta on mielenkiintoista kurkistaa legendaarisen yritysjohtajan elämään, jossa on ollut kaikkea mahdollista, eniten työtä.

Suurin niistä on rakkaus – Kirsti Paakkasen tarina -elämäkerran (Otava) on kirjoittanut Ulla-Maija Paavilainen, jonka kirjoitustyyli tempaa mukaansa.

Kirjan kansi.

Kirsti Paakkanen on energinen, luova, tunteellinen, valloittava, kurinalainen, maalaismainen, maailmannainen, tuhlaileva, kitsas, naiivi, charmikas... Lista voisi olla loputon, niin erityislaatuisesta naisesta on kyse.

Herkullinen kirjassa on kuvaus pelkästään Kirsti Paakkasen mustavalkoisesta kodista ja vaatekaapeista, joissa on jopa avaamattomia kenkälaatikoita.

Paakkasen rakennuttamassa 300 neliön talossa Espoossa on uima-allas, aromisauna ja tavallinen sauna. Meri näkyy ikkunasta – tietenkin. Ja pilareita on paljon.

Kirsti Paakkanen kotonaan Espoon Westendissä 2009.

Paakkanen pukeutuu mustaan häihinkin, eikä häntä kiinnosta, mitä käytösoppaat asiasta sanovat. Paakkanen on todennut, että mainoksiin laitetaan punaisia vaatteita, mutta mustia vaatteita ostetaan.

Hienoista tavaroista ja vaatteista Paakkanen hullaantui varhain. ”Kirsti ostaa itsensä vapaaksi niukasta lapsuudestaan”, Paavilainen kirjoittaa.

Vapaa-ajallaan Kirsti Paakkanen on elänyt erakkomaisesti. Enää hänellä ei ole afgaanikoiriaankaan.

Paakkanen on hulluna urheilukisoihin, erityisesti Kimi Räikköseen. Kun Paakkanen istui markkinointijohtaja Kirsi Räikkösen (ei sukua Kimille) kanssa lentokoneessa formulakisan aikana, hänellä oli tärkeä kysymys lentoemännälle: ”Anteeksi, meillä on tässä seurueessa Kirsi Räikkönen. Missähän vaiheessa formulakisat ovat?”

Paakkanen juo vain parasta ranskalaista murukahvia Versacen kahvikupistaan, mutta hän saattaa raahata Ranskan-taloonsa Pirkka-perunoita. Voita ja maitoa pitää olla hänen jääkaapissaan, muusta ei ole väliä.

Juhlissa Paakkanen saattaa vaikuttaa olevansa hiukan hiprakassa. Ei hän ole, hän on vain hyvä näyttelijä. Hän ei käytä lainkaan alkoholia.

Syö hän välillä rapuja, joiden kuoriminen pitkillä kynsillä on hankalaa, mutta sekin onnistuu. Rapuja hän saattoi syödä työhuoneessaankin – yksin.

Kirsti Poikonen syntyi 12. helmikuuta 1929 Saarijärvellä. Poikosen perhe asui vaatimattomassa mökissä, josta Paakkanen myöhemmin kunnosti vapaa-ajan asuntonsa.

Kirsti syntyi iltatähtenä, hänen kaksi siskoaan olivat huomattavasti vanhempia. Iltatähti vaikutti niin nerokkaalta, että opettaja patisti häntä menemään oppikouluun.

Souturetki kotirannassa 1930-luvun taitteessa. Kirsti-vauva on Elli-siskonsa sylissä. Veneen perällä istuu Hilja-sisko. Kuvassa myös velipuoli Paavo.

Kirsti noin 5-vuotiaana nukkensa kanssa.

Perheeseen kuului myös velipuoli Paavo, joka oli Vihtori-isän harha-askeleen hedelmä. Paavo-veli kuoli sodassa.

Jo 13-vuotiaana Kirsti oli töissä kaupassa. Oppikoulua hän kävi ensin Haminassa siskonsa luona asuen, myöhemmin Helsingissä.

Kun Kirsti lähti pienestä mökistä Helsinkiin, hänellä oli laatikossa leninki ja isän antamat 600 markkaa. Helsingissä hän paiski töitä ja kävi iltaoppikoulua.

”Katso, tuo tuolla on minun suuri rakkauteni”, Kirsti sanoi ystävättärelleen tansseissa, kun hän näki Errol Flynnin näköisen miehen. Hän oli silloin 21-vuotias.

Kirsti ja Jorma Paakkanen avioituivat keväällä 1952. Nuorenparin onni kukoisti. Jormalla oli sydämen sivistystä, eikä hän ryypännyt, joten äitikin tykkäsi miehestä.

Jorma Paakkanen työskenteli sähkölaitoksella mittarinlukijana, iltaisin hän oli Helsingin kaupunginteatterissa vahtimestarina. Hän oli kasvissyöjä jo vuonna 1957.

Kirsti ja Jorma umpirakastuneina kesällä 1951.

Nuori rouva ei ollut keittiöihminen, mutta kipakkuutta ja yritteliäisyyttä hänessä oli. Mainos Kunnas -toimistoon hän pääsi töihin ilmoitettuaan, että tulee näyttämään kykynsä ilman palkkaa. Aluksi työ oli siivoamista.

”Yhteen asiaan ei Kirstin voimakas tahto riitä. Nuori aviopari kaipaa kipeästi lasta, mutta sellaista ei vain kuulu.”

Syyksi lapsettomuuteen selvisi vaikea vatsakalvontulehdus, jota oli hoidettu marjamyrkytyksenä. Professori Varan tekemässä leikkauksessa Kirsti Paakkasen munanjohtimiin laitettiin muovi-istutukset, mikä oli uusi menetelmä.

Kirsti osti vauvanvaatteita kuvitellessaan olevansa raskaana. Ei hän ollut, eikä tullut koskaan olemaan. Vauvanvaatteet hän vei sitten roskikseen.

Kirstistä alkoi tuntua, että hän on aviomiehensä onnen tiellä, vaikka mies vakuutti olevansa onnellinen ilman lastakin.

Kerran he menivät katsomaan adoptiolasta lastenkotiin, mutta aviomies ei ollut valmis adoptioon.

Paakkanen 90-vuotishaastattelussaan helmikuussa 2019.

Eräänä päivänä Kirsti sitten sanoi: erotaan. Näin siitä huolimatta, että hän rakasti miestään koko sydämestään. Avioerosta tuli virallinen 1964.

Avioeroa vastustanut Jorma Paakkanen meni uudelleen naimisiin kahdesti ja tuli viiden lapsen isäksi. Hän kuoli viime vuonna 92-vuotiaana.

”Kirsti itkee lapsettomuuttaan, avioeroaan ja itsepäistä päätöstään”, Paavilainen kirjoittaa eron jälkeisestä ajasta.

Elämäkertansa alussa Paakkanen sanoo, että rakkaus on ollut hänen elämänsä suurin ja rankin asia. ”Sen takia tein nuorena naisena päätöksen, jota yhä suren ja muistelen. Silti päätös on ollut mielestäni ainoa oikea, ainoa mahdollinen.”

Paakkanen arvelee, että hänellä olisi vähemmän kerrottavaa, jos hän olisi tehnyt toisin. Sitä hän ei tiedä, olisiko hän on ollut onnellisempi avioliitossa.

Kirsti Paakkanen sai 2001 Taideteollisen korkeakoulun kunniatohtorin arvonimen.

Elämäkerrassa vain vihjaillaan Kirsti Paakkasen muista miessuhteista, mutta nimiä ei kerrota. Ainoa poikkeus on ranskalainen Jean Cyprier Fabre, joka on ollut tiedossa. Karismaattinen pienlentokonetehtaan omistaja on Paakkasta hiukan nuorempi.

”Jean käyttäytyy kuin päättäisi pariskunnan asioista. Olotila ei ole Kirstille luonnollinen”, Paavilainen kuvaa suhteen lakastumista.

Paakkasella on ollut pitkään toinen koti (tietenkin hulppea) Nizzassa, jonne Fabre-rakkaustarina sijoittuu. Se päättyy, kun Paakkanen keskittyy johtamaan Marimekkoa.

”Ihmiset varmasti sanovat, että kyllä se hymy vielä hyytyy”, Kirsti Paakkanen hymähti vuonna 1991. Vaan kuinka kävikään.

Kirjassa Paakkanen toteaa, että aina hän on ollut johonkin tulisesti rakastunut. ”Joskus hän pysyy pokerina ja kieltää kaiken, suojellakseen rakkautta ja suojatakseen itsensä entistä tiiviimmin.”

Vaikea siis tietää, mikä on totuus hänen rakkauselämästään. Ehkä meidän ei tarvitsekaan sitä tietää.

”Rakkaudessa minulla ei ole koskaan ollut rohkeutta. Panen jarrut päälle, ja se on paha juttu”, hän myös sanoo elämäkerrassaan.

Flirttailijanakin Paakkanen tiedetään taitavaksi. Sanoo hän näinkin: ”Millainen vipinä vieläkin kävisi. En viitsi alkaa sillä leuhkia.”

Paakkanen toteaa huumorillaan, ettei hän kerää miesten päänahkoja. Eräs nuorempi mies hänelle ehkä kelpaisi, mutta mies on varattu.

Paakkanen marraskuussa 2002.

Avioeron jälkeen Kirsti Paakkasesta tuli ”karriäärinainen”. 1969 hän perusti mainostoimisto Womenan, josta tuli palkittu ja kiitelty naisten mainostoimisto. Itse hän asui silloin alivuokralaisena kahdeksan neliön huoneessa, mutta toimisto näytti hulppealta.

Pian Paakkasella oli oma asunto Haukilahdessa ja spanieli. Köyhästi eläneelle äidilleen hän osti muun muassa minkinpalaturkin.

Aluksi Kirsti Paakkanen häpesi köyhää lapsuuttaan, kunnes hänelle kirkastui, että ”epäitsekäs perhe teki kaikkensa hänen eteensä”. Sen jälkeen hän onkin tuonut aina esille lähtökohtansa, mikä lisää hänen menestystarinansa ainutlaatuisuutta.

Womenan johtotähtenä Paakkanen oli ihailtu, mutta mitenkään johdonmukainen hän ei ollut määräyksissään. Yhtenä päivänä toimistossa sai polttaa tupakkaa, seuraavana päivänä hän saattoi hermostua täysin tupakoinnista.

Womenan naiset Tampellan tilaisuudessa 1979. Kirsti Paakkanen oikealla.

Eikä työpaikka ollut mikään kodin etäpiste, jossa olisi voinut vatvoa omia asioitaan.

Alaisilleen Paakkasella oli myös toivomus, että pukeutuminen olisi mustavalkoista. Toimiston kukatkaan eivät saaneet olla väärän värisiä.

”Itse olen joka aamu töihin lähtiessäni sen näköinen kuin olisin menossa yökerhoon”, Paakkanen on todennut itseironisesti omasta työpukeutumisestaan.

”Kirsti vaati mahdottomia itseltään ja muilta. Toisilta loppui happi”, apulaisjohtajana työskennellyt Terttu Viertiö muistelee kirjassa.

Viertiön mielestä Paakkanen on kuitenkin maaginen ihminen, joka sai ihmisistä kaiken hyvän esille. Sitä paitsi hänellä oli huumorintajua.

Elämäkerran lopussa 91-vuotias Paakkanen kertoo suunnittelevansa Ranskan-talonsa remonttia ja Espoon-kotinsa yläkerran sisustuksen uusimista. Sellainen hän on, tulevaisuuteen katsoja.

Koronaviruksen takia Kirsti Paakkanen ei antanut haastattelua elämäkerrastaan. Hän liikkuu nykyään rollaattorin (tietenkin mustan sellaisen) avulla, mutta voi muuten tiettävästi hyvin.

Jutun tiedot ja lainaukset: Suurin niistä on rakkaus – Kirsti Paakkasen tarina (Otava / Ulla-Maija Paavilainen).