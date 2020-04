Lääkäri piti ihmeenä, että Satu Tiivola, 95, parantui koronaviruksesta – nyt kauppaneuvos kertoo hurjasta kokemuksestaan

– Korkean ikäni takia oli harvinaista, että paranin koronaviruksesta, kauppaneuvos Satu Tiivola, 95, sanoo.

Ilta-Sanomat uutisoi torstaina, että kauppaneuvos Satu Tiivola, 95, sairasti koronan ja toipui siitä.

Alkuviikosta kotiin päässyt Tiivola kertoo nyt IS:lle, että maatessaan sairaalassa eristyksessä hänen alitajunnassaan kyti, miten hän taudista selviää – jos selviää.

– Mietin, että minulla on kuitenkin jo korkea ikä. Siksikin oli harvinaista, että paranin, hän sanoo realistisesti.

Satu Tiivola on koko ikänsä pitänyt huolen kunnostaan ja syönyt terveellisesti. Hän uskoo sen auttaneen toipumisessa.

– Uskon siihenkin, että ollessani aikoinaan aktiivinen työelämässä pitkät päivät omalla tavallaan pitivät liikkeellä ja auttoivat pitämään mielen vireänä. Suuren mielihyvän on tuonut vuosien aikana myös hyväntekeväisyystyöni, hän miettii.

Satu Tiivola perusti aikoinaan Syöpäsäätiön juhlatoimikunnan, joka kerää varoja syövän tutkimiseen. Tiivola on on nykyään juhlatoimikunnan kunniapuheenjohtaja.

Satu Tiivola on aiemmin kertonut Ilta-Sanomien haastattelussa olevansa onnellisimmillaan nimenomaan kiireisenä ja ihmisten parissa. Hän on myös kiittänyt siitä, että saa olla elämässä mukana. Korkea ikä ei ole ollut esteenä ja ystäviä hän on tavannut mahdollisimman usein.

Kun Tiivola kolme viikkoa sitten sairastui koronaan, hänelle tuli ystäviltä ja tutuilta paljon kannustusviestejä.

– Eräskin tuttu kirjoitti, että jos joku paranee koronasta, niin se olet sinä Satu, hän muistelee.

Lähes kolme viikkoa sairaalassa, joista osa eristyksessä, oli kuitenkin omalla tavallaan raskas ja elämää mullistanut kokemus.

– Olen kiitollinen, että olen selvinnyt, hän sanoo.

Satu Tiivola on nyt kodissaan ja kulkee rollaattorilla niin paljon kuin voimat sallivat. Hän sanoo pyrkivänsä näin kohentamaan pikkuhiljaa kuntoaan.

– Minulle sanottiin, että ensimmäinen viikko on otettava rauhallisesti, ja lepäänkin paljon. Totta kai uskon lääkäreitä, mutta jo toisella viikolla voin elää mahdollisimman normaalisti, Tiivola kertoo ja myöntää lääkärinkin ihmetelleen hänen paranemistaan.

– Lääkäri piti paranemistani ihmeenä, Satu Tiivola kertoo.

Satu Tiivola ylistää maamme terveydenhuoltoa.

– Suomessa on korkeatasoinen terveydenhuolto ja meistä välitetään, hän kiittelee.

Vaikka Tiivola sairasti koronan, hän ei lähde saarnaamaan muille, miten päivittäisessä elämässä tulisi toimia. Kauppaneuvos kuitenkin painottaa sääntöjen ja ohjeiden noudattamista.

– Ihmisten tulisi totella heille annettuja ohjeita. On muistettava pitää myös riittävä väli toiseen ihmiseen. Yksinkertaisesti: noudattakaa määräyksiä. Tässä taudissa kuten muissakin sairauksissa jokainen kuolema on suuri suru, hän sanoo.

Syyskuussa 96 vuotta täyttävä Tiivola uskoo Suomen selviävän koronasta.

– Suomi ja suomalaiset sekä talouselämä toipuvat tästäkin. Kovalla työllä me lähdemme uuteen nousuun, hän tietää.

Tiivola kiittää läheisiään siitä, että he ovat pitäneet tiiviisti yhteyttä. Tekstiviestit ja puhelut ovat piristäneet suvun Grand Ladya.

– Olen saanut elää mielenkiintoisen elämän ja olisin onnellinen siitä, että saisin viettää satavuotisjuhliani lasteni ja lastenlastenlasteni sekä muiden läheisten kanssa, hän herkistyy.