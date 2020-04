Koomikko Amy Schumer vaihtoi lapsensa nimen – tajusi tehneensä kiusallisen virheen

Amy Schumer ymmärsi tehneensä virheen nimetessä poikaansa.

Koomikko Amy Schumerin ja hänen puolisonsa Chris Fischerin esikoislapsi syntyi toukokuussa 2019. Schumer paljasti podcastissaan, että hän ja hänen miehensä joutuivat muuttamaan pienen Gene-pojan toisen nimen.

Schumer selitti 3 Girls, 1 Keith -podcastissaan, että pojasta piti alunperin tulla Gene Attell Fischer. Pienokaisen toinen nimi tuli Schumerin parhaalta ystävältä Dave Attellilta. Sitten pienokaisen vanhemmat huomasivat, että nimessä on jotain outoa.

– Tiesittekö, että poikani Genen nimi on virallisesti muutettu? Hänen nimensä on nyt Gene David Fischer. Se oli alunperin Gene Attell Fischer, mutta tajusimme, että olimme nimenneet lapsemme vahingossa sukupuolielimeksi, Schumer totesi podcastissaan.

Schumerin mukaan pojan nimi Gene Attell kuulosti liian samankaltaiselta sanan ”genital” (suomeksi sukupuolielin) kanssa.

Schumerin podacastissa vieraana ollut Claudia O’Doherty huomautti, että monet muutkin olivat huomanneet samankaltaisuuden.

– Äitini sanoi, että Amy nimesi poikansa sukupuolielimeksi. Hän oli siis oikeassa, O’Doherty nauroi.

Schumer päätyi muuttamaan poikansa toiseksi nimeksi Davidin, joka on hänen parhaan ystävänsä Dave Attellin oikea nimi, sekä hänen isänsä Gordonin toinen nimi.

– Kaksi kärpästä yhdellä iskulla, Schumer iloitsi.

Amy Schumer on yksi Yhdysvaltojen suosituimmista komediatähdistä. Hän on tähdittänyt muun muassa hittielokuvia I Feel Pretty sekä Snatched. Lisäksi hänellä on oma komediasarja Inside Amy Schumer, josta hän voitti myös Emmy-palkinnon vuonna 2015.