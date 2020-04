Maija Vilkkumaa teki vuosia sitten päätöksen, jota joutui sittemmin katumaan – avautuu nyt vaietusta aiheesta: ”Tajusin urani olevan ohi”

Maija Vilkkumaa julkaisi Meikit, ketjut ja vyöt -menestysalbuminsa tasan 19 vuotta sitten. Nyt hän muistelee albumin tekoa Instagramissa.

Suomen suosituimpiin nairartisteihin lukeutuva Maija Vilkkumaa, 46, julkaisi toisen studioalbuminsa Meikit, ketjut ja vyöt tasan 19 vuotta sitten. Merkkipäivän kunniaksi artisti muisteli albumin tekoprosessia Instagram-tilillään, jossa hän julkaisi aiheesta rehellisen kirjoituksen.

Vilkkumaa kertoo Instagram-päivityksessään kuinka paineet toisen studioalbumin kohdalla olivat valtavat, sillä esikoisalbumi Pitkä ihana leikki oli ollut menestys.

– Meikit, ketjut ja vyöt täyttää tänään 19 vuotta! Mulla oli karmaisevat paineet tuon levyn kanssa, esikoinen Pitkä ihana leikki oli saavuttanut yllättävän suuren suosion, ja se varjosti uuden levyn tekoprosessia valtavan kivimuurin lailla, Vilkkumaa kirjoittaa.

Maija Vilkkumaan uran suurimpia hittejä ovat kappaleet Ei, Totuutta ja tehtävää, Ingalsin Laura sekä Lottovoitto.

Erityisesti Vilkkumaan mieleen on jäänyt levyn esikoissinkuksi valikoitunut Noinko vaikeeta se on -kappale ja sen tuolloin saama vaisu vastaanotto. Menestysalbumin jälkeen sinkun heikko menestys sai Vilkkumaan jopa ajattelemaan, että hänen uransa olisi ohi.

– Ekaa sinkkua mietittiin pitkään, ja siksi valikoitui Noinko vaikeeta se on, joka ei ns. lähtenyt mitenkään kuninkaallisesti. Olin aivan hermona biisin laimeahkosta suosiosta ja tajusin urani olevan ohi, Vilkkumaa kirjoittaa päivityksessään.

Vilkkumaa oli luottanut kappaleen valinnassa muihin kuin itseensä. Hän kertoo Instagram-päivityksessään ajatelleensa itse, että sittemmin suuriksi hiteiksi nousseet Ingalsin Laura ja Totuutta ja tehtävää olisivat olleet kumpikin parempi valinta levyn ensimmäiseksi sinkuksi.

– Tällöin tajusin, että artisti yleensä itse tietää parhaiten itseensä liittyvät asiat, vaikka toki on tärkeää kuunnella muita. Tätä kutsun “ite pitää kaikki tehä” -metodiksi, Vilkkumaa selittää.

Vilkkumaan rehellisen päivityksen kommenttikenttä täyttyi oitis kirjoituksista, joissa fanit kiittelivät artistia kuluneista vuosista. Kommenttien perusteella merkkipäiväänsä juhlistava Meikit, ketjut ja vyöt on edelleen monen fanin suosikkialbumi.

– Tämä on ehdottomasti yksi mun all time favourite-levy kaikista maailman levyistä, eräs hehkutti kommentissaan.

– Oi, Meikit, ketjut ja vyöt on varmaan ikuisesti mun lempparilevy, ihan jatkuvassa kuuntelussa, komppasi toinen.

Maija Vilkkumaa on nähty kaksi kertaa myös Vain elämää -ohjelmassa.

Maija Vilkkumaa on yksi Suomen eturivin naisartisteista. Hän on julkaissut urallaan yhdeksän albumia ja lukuisia listahittejä, kuten Ei, Lottovoitto sekä Liian kauan. Vilkkumaa on lisäksi nähty kahdesti Vain elämää -suosikkiohjelmassa sekä hän on toiminut urallaan myös Idols-laulukilpailun tuomarina.