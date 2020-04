Sharon Stone julkaisi videon keittiöstään – huomion varasti suomalaisten rakastama Marimekko-kuosi

Hollywood-tähti oli pukeutunut Marimekon Unikko-kuosiin samalla, kun hän kokkasi stroganoffia.

Näyttelijä Sharon Stone julkaisi torstaina Instagramissa videon, jossa kokkaa keittiössään yllään Marimekon Unikko-kuosin mekko. Videolla Stone kertoo kokkaavansa stroganoffia.

– Kokkaan stroganoffia illalliseksi tänään. Näyttää, että tästä tulee maukasta. Minulla on tähän salainen resepti, jonka tietenkin sain venäläiseltä isoäidiltäni ja se on pieni määrä suklaata, Stone paljastaa videollaan ja lisää, ettei smetanaakaan sovi unohtaa.

Stonella on Instagramissa yli kaksi miljoonaa seuraajaa, joten videota on katseltu ja kommentoitu runsaasti. Myös kommenteissa on huomioitu Marimekon mekko.

Myös Marimekon pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila huomioi Stonen pukeutumisen Twitterissä.

– Sharon Stone kotonaan koronan aikaan kokkaamassa. Suomi maistuu hyvältä. Kiitos suomalaiset, kun olette auttaneet meitä kansainvälistymään. Ilman teidän tukea emme olisi onnistuneet. Suomi selviää tästäkin, kun olemme yhtä joukkuetta, Ihamuotila twiittasi.

Ilta-Sanomat tavoitti Ihamuotilan, joka myönsi olevansa iloinen nähtyään Stonen videon Instagramissa.

– Olen tosi ylpeä marimekkolaisista, mutta myös suomalaisista, jotka ovat mahdollistaneet kansainvälistymisen, hän sanoi ja mukaili näin twiittiään.

Sharon Stonesta tuli maailmanlaajuisesti tunnettu vuonna 1992, kun hänen tähdittämänsä Basic Instinct -elokuva julkaistiin. Kuvassa Stone poseeraa elokuvan jatko-osassa Basic Instinct 2, joka julkaistiin vuonna 2006.

Ilta-Sanomat uutisoi viime syyskuussa, kuinka ikoninen Unikko-kuosi oli noussut uudelleen pinnalle ja kuului trendikkään suomalaisen pukeutumisen halutuimpiin printteihin.

Unikko-kuosi syntyi vuonna 1964 protestina Marimekon perustajan Armi Ratian lausunnolle. Marimekon perustaja Armi Ratia oli julkisesti linjannut, että Marimekossa ei tulla näkemään kukkakuoseja. Suunnittelija Maija Isola ei kuitenkaan piitannut rajoituksista ja suunnitteli vastalauseeksi tarkoituksella kokonaisen sarjan isoja kukkakuoseja. Yksi niistä oli Unikko.

Räväkkä kukkakuosi on vuosikymmenten aika nähty niin vaatteissa, sisustuksessa, astioissa kuin huonekaluissakin. Unikko on yksi Marimekon tunnetuimpia ja myydyimpiä kuoseja.