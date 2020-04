Sometähti Veera painoi 148 kiloa ja koetti Olet mitä syöt -sarjassa elämänmuutosta – julkaisi nyt paljonpuhuvan kuvan nykytilanteesta

Bloggaaja Veera Bianca painoi 148 kiloa osallistuessaan Olet mitä syöt -ohjelmaan. Nyt hän on pudottanut painoaan jo 25 kiloa uusien elämäntapojen avulla.

Bloggaaja ja sosiaalisen median vaikuttaja Veera Bianca nähtiin alkuvuodesta Olet mitä syöt -ohjelmassa, jossa lääkäri Pippa Laukka ohjasi häntä kohti parepi elämäntapoja. Veera pääsi ohjelmassa alkuun elämäntaparemontissaan, joka on kestänyt tähän päivään saakka.

Hiljattain bloggaaja julkaisi Instagram-tilillään paljonpuhuvan kuvaparin, jossa hän havainnollistaa muodonmuutostaan. Instagram-profiilissaan Veera mainitsee pudottaneensa painoa jo huimat 25 kiloa.

– Asia mistä et koskaan saa antaa periksi: sinä itse! Matka on pitkä, mutta tärkeintä on oppia nauttimaan siitä. En malta odottaa, että pääsen oppimaan lisää ravitsemuksesta ja auttamaan muita, hän kirjoitti kuvatekstissään.

Veera on aikaisemminkin jakanut Instagram-tilillään tunnelmiaan elämäntaparemontistaan. Viikko sitten julkaisemassaan kirjoituksessa bloggaaja hehkutti, kuinka kyseessä ei todella ole pelkkä dieetti, vaan kestävä muutos elämäntavoissa.

– Selailin eilen vanhoja kuvia puhelimella ja vasta nyt huomasin miten paha vuoden takaisella minulla oikeasti oli olla. Loputtomia kaukomatkoja, aina viinilasi kädessä ja vaatteet piilottamassa sen mitä olin itselleni tehnyt, hän kirjoitti.

– Kauas ollaan tultu noista ajoista, mutta pitkä matka on vielä kuljettavana. Tämä ei ole dieetti, vaan uusi niin paljon parempi elämäntapa. En ole vielä koskaan voinut yhtä hyvin kuin juuri tänään.

Osallistuessaan Olet mitä syöt -ohjelmaan Veera kertoi elämäntapojensa olleen täysin retuperällä. Veeran kiireiseen elämään kuuluivat viini ja herkuttelu, kun taas liikunta ja säännölliset ruokailutavat loistivat poissaolollaan.

Veera kertoi olleensa myös alkoholin suurkuluttaja: hän nautti viiniä noin 12 pulloa kuukaudessa eli kolme pulloa viikossa. Elämäntapojen seurauksena Veeran kehoon oli kertynyt rasvaa 80 kiloa ja hänen vyötärönympäryksensä oli 164 senttiä.

Veera Bianca on kirjoittanut suosittua matkailu- ja lifestyleblogiaan jo pitkään. Hän on suosittu myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa hänellä on yli 30 000 seuraajaa.