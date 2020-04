Suomalaismiljonääri joutuu myymään satumaisen Elvis-kokoelmansa – Kim Kardashian suuntasi heti apajille

Karl Lindroosin kokoelmassa oli muun muassa Elviksen autoja, kitaroita ja aseita. Nyt kaikki on kaupan.

Kim Kardashian kertoi joulukuussa Instagramissa 150 miljoonalle seuraajalleen tehneensä ostoksia tähtien muistoesineitä kaupittelevassa Julien’sin huutokaupassa.

– Minulla on pakkomielle huutokauppoihin, ja veljeni on suuri Elvis Presleyn fani, joten ostin hänelle kaksi Elviksen sormusta joululahjaksi, Kardashian kertoi.

Sitä Kardashian ei kertonut, että sormukset olivat suomalaisamerikkalaisen liikemiehen Karl Lindroosin kokoelmasta. Rubiinisormuksen kauppahinta oli 8 750 dollaria. Kulta- ja timanttisormus maksoi 10 000 dollaria.

Kim Kardashian osti Elviksen rubiinisormuksen veljelleen Robille 8750 dollarilla. Alempi timanttisormus maksoi 10000 dollaria.

Lindroos keräsi vuosien varrella kotiinsa Floridaan valtavan kokoelman Elvikseen liittyviä muistoesineitä. Nyt hän joutuu myymään ne kaikki.

Miljoonaomaisuus kiinteistöillä

Kokkolasta kotoisin oleva Lindroos, 72, muutti Yhdysvaltoihin 1978. Hän sanoo kyllästyneensä suomalaiseen verotukseen.

– Olin jo Suomessa menestynyt liikemies. Olin alle kolmekymppisenä markkamiljonääri, Lindroos kertoo.

– Myin huonekaluja tukkuun, sitten oli vähittäismyymälöitä. Mulla oli siihen aikaan ensimmäiset niin sanotut pop-up-myymälät: Oulu, Jyväskylä, Tampere, Kuopio, Vaasa... Eri puolilla Suomea.

Lindroos sai oleskeluluvan mentyään naimisiin Yhdysvaltojen kansalaisen kanssa. Liitto ei kestänyt kauaa, mutta Lindroosista tuli Yhdysvaltojen kansalainen 1986. Jo sitä ennen hän oli aloittanut työt kiinteistönvälittäjänä.

Kari Lindroos ehti kerätä valtaisan Elvis-kokoelman.

Kauppa kävi 1980-luvun alun Floridassa. Lindroos myi vapaa-ajanasuntoja suomalaisille ja ruotsalaisille ja pyöri pohjoismaalaisten julkkisten kanssa. Naapurissa asuivat jääkiekkolegenda Sven Tumba ja tavarataloketjun omistaja Kalle Anttila.

Lindroos laajensi bisneksiään. Hän toimi isännöitsijänä ja rakennutti motelleja. Omaisuus laskettiin miljoonissa.

– Meni vähän liian hyvin. Olen kyllä aina yrittänyt olla nöyrä, mutta tietysti sitä luulee, että tämä ei lopu ikinä.

Rahat ja terveys menivät

Lindroos alkoi puuhata 2010 kotikaupunkiinsa Kokkolaan merirosvoaiheista teemapuistoa, Pirate Parkia. Sen vetonaulaksi hän osti 40 metriä pitkän ”merirosvolaivan”.

Merirosvopuisto oli lopulta auki vain Kokkolan asuntomessukesänä 2011. Lindroos yritti myydä laivan. Se johti sotkuiseen kiistaan laivan omistusoikeudesta. Samalla Lindroos sai syytteet talousrikoksista. Suomessa ollut Lindroos pidätettiin, ja hänet määrättiin matkustuskieltoon.

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 2017 Lindroosille vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta. Kolme syytettä kaatui. Lindroos sanoo oikeudenkäyntikulujen nielleen yli neljännesmiljoonan.

Kun Lindroos oli Suomessa rikosepäilyjen takia, hänelle kasaantui vaikeuksia Floridassa. Lindroosin mukaan hän ei matkustuskieltonsa takia kyennyt pitämään kiinni tekemistään lupauksista suuressa rakennusprojektissa, jolloin hänen liikekumppaninsa haastoi hänet oikeuteen. Rahaa paloi moninkertaisesti suomalaisiin oikeudenkäynteihin verrattuna.

– 3,5 miljoonaa mulla on ainakin mennyt omaa rahaa tässä puolustuksessa. Näiden firmojen kautta olen pudonnut 10 miljoonaa ihan Suomen asioiden takia, Lindroos sanoo.

Samalla Lindroosin terveydentila romahti. Hänelle asennettiin tahdistin, ja hänellä todettiin ensin uniapnea, sitten kurkkusyöpä.

Nina ja Karl Lindroos yrittävät nyt turvata tulevaisuuttaan myymällä omaisuuttaan.

Omaisuudesta ja terveydestä oli jäljellä vain rippeet. Huoli omasta ja 19 vuotta nuoremman vaimon Ninan tulevaisuudesta oli suuri.

– Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin ruveta myymään. Talomme Hypolux Islandilla meni ihan puoleen hintaan.

Nyt on Elvis-kokoelman vuoro.

Memphisistä se lähti

Karl Lindroosin toimiston yhteydessä Floridan Lantanassa on autotalli, jossa säilytetään presidentti Donald Trumpin tunnuksilla koristeltua ”Trumpmobiilia”, joka saavutti kuuluisuutta vuoden 2016 vaalien aikaan.

Karl Lindroos on vienyt Trumpmobiilinsa myös presidentin asunnolle Mar-a-Lagoon.

Tallissa on myös näyttelyrekvisiittaa, jota on kertynyt Elvis-kokoelman matkatessa eri puolilla maailmaa. Kokoelmaan on kuulunut valtava määrä Elviksen omistamia tavaroita biljardipalloista autoihin, taskulampusta kitaroihin.

Nyt kokoelma on säätiöity ja sen esineistöstä jo puolet myyty. Lopuista suurin osa on huutokauppakamari Julien’sin varastossa odottamassa myyntiä.

Ensi kesänä New Yorkissa on tarkoitus järjestää huutokauppa, jossa Lindroosin kokoelmasta myydään muun muassa kolme Elviksen omistamaa autoa. Vuoden 1974 Mercedes-Benz 450 SLC Coupe meni jo lokakuussa kaupaksi 125 000 dollarilla.

Elviksen vanha Mersu irtosi 125000 dollarilla.

Lindroos oli lapsi, kun Elvis nousi pinnalle 1950-luvulla. USA:han muutettuaan hän alkoi vierailla säännöllisesti Memphisissä, jossa Elvis asui suurimman osan elämästään.

– Opin tuntemaan Elviksen tuttavia, serkkuja, Memphis mafiaa, sedät ja tädit, Lindroos kertoo.

– Rupesin ostamaan Elvis-esineitä, jotain pientä aluksi.

Yksi Elviksen käytössä olleista kitaroista myytiin hintaan 32500 dollaria.

Ensimmäinen suuri hankinta oli Elviksen moottoripyörä. Lindroos osti sen 10 000 dollarilla Nevadan entiseltä varakuvernööriltä ja suurkeräilijältä Lonnie Hammargreniltä 80-luvun alussa. Lokakuun huutokaupassa vuosimallin 1976 Harley-Davidson XLH Sportster 1000 meni kaupaksi 106 250 dollarilla.

– Oltiin vähän pettyneitä siihen.

Elviksen omistama Harley-Davidson poiki huutokaupassa 106250 dollaria.

Alehintaan

Lindroosin kokoelmasta myytiin lokakuun huutokaupassa paitsi Kardashianin hankkimat sormukset, myös yli 120 muuta Elvis-esinettä: Gracelandin matonpalat 576 dollaria. Elviksen hautakiven muotti 32 000 dollaria. Elviksen Tyttöjen Elvis -elokuvassa käyttämä takki 31 250 dollaria. Ja niin edelleen.

Gracelandin matonpaloista piti maksaa 576 dollaria.

Tämä muotti oli Elviksen hautakivenä kuusi viikkoa ennen kuin sen perusteella tehty pronssinen hautakivi laitettiin paikoilleen. Hinta 32000 dollaria.

Elvis täytti tätä takkia elokuvassa Tyttöjen Elvis. Myyntihinta oli 31250 dollaria.

Lindroosin mukaan hän oli jo lähellä myydä koko kokoelmansa macaolaiselle kasinonomistajalle, joka olisi maksanut siitä 5 miljoonaa dollaria. Kauppa kuitenkin peruuntui, ja nyt hän on pakotettu myymään kokoelman pala palalta.

– Hyvä jos nyt saadaan säätiölle miljoona tai puolitoista.

Elviksen rikkinäiset aurinkolasit maksoivat 2240 dollaria.

Tätä palloa on Elvis potkaissut. Se irtosi 1280 dollarilla.

Elvis Aaron Presleyn käytössä ollut radiopuhelin maksoi 1280 dollaria.

Lindroos käy tällä hetkellä syöpähoidoissa. Hän on hyväksynyt, että ennuste ei ole hyvä. Koronaviruksen leviäminen vain lisää huolta.

– Kuulun vakavan sairauteni ja ikäni puolesta suurimpaan riskiryhmään erittäin huonolla vastustuskyvyllä, Lindroos sanoo.

– Toivon vielä saavani nähdä Trumpin uudelleenvalinnan ja olla osa hänen kampanjaansa.