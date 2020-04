Playboyssa poseerannut Erika Helin ryhtyi kauppaamaan kuviaan rohkealla sivustolla – yllättävä sähköposti sai naisen tarttumaan toimeen

Aikoinaan Paratiisihotelli-sarjasta julkisuuteen ponnahtanut missikisaaja Erika Helin sai tietää, että hänen kuviaan myydään Instagramissa ilman hänen lupaansa. Sen jälkeen hän päätti hyödyntää kuviensa kysynnän itse.

Miss Suomi -kisoihin 2018 osallistunut Erika Helin on ehtinyt julkisuuteen tultuaan ottaa osaa moneen. Yksi hänen suurista unelmistaan kävi toteen viime syksynä, kun hän poseerasi Portugalin Playboy-lehdessä.

Missi- ja mallitöiden ohella Helin on pitänyt kiinni leipätyöstään it-alalla. Yhden uuden aluevaltauksen hän on kuitenkin viime aikoina tehnyt: liittynyt suositulle Only Fans -sivustolle. Kyseessä on brittiläinen vuonna 2016 perustettu sosiaalisen median sivusto, jonne pääsevät vain täysi-ikäiset käyttäjät. Sivustolla voi jakaa haluamaansa sisältöä, kuten kuvia ja videoita, ja määritellä kuukausihinnan, jolla sisältöä pääsee seuraamaan.

Helin liittyi sivustolle saatuaan viestin eräältä seuraajaltaan, joka kertoi törmänneensä Instagramissa Helinin kuvia kaupittelevaan käyttäjään.

– Sain sähköpostin, jossa kerrottiin, että Instagramissa on profiili jossa myydään selfieitäni. Ensimmäisenä tuli mieleen vähän vitsillä, että jos kerran kauppa käy, niin harmi etten itse keksinyt tuota ekana, Helin naurahtaa.

Lopullinen päätös syntyi fanien toiveesta.

– Kävin vielä ajatuksella läpi muitakin saamiani viestejä ja tajusin, että minulta on kyselty aika paljonkin voiko kuviani nähdä jostain lisää, Helin kertoo.

Erika Helin kilpaili Miss Suomi -finaalissa 2018.

Helin on julkaissut sivustolle toistaiseksi vain kuvia. Only Fans -sivustolla ei ole samanlaisia rajoituksia kuin Instagramissa esimerkiksi alastomuuden suhteen, joten Helinin kuva-arkistoista on löytynyt ennennäkemätöntä materiaalia julkaistavaksi.

– Sivuston säännöt ovat vapaammat kuin muilla käyttämilläni somealustoilla, eli esimerkiksi alastomuus on sallittua. Säännöt rajaavat myös alaikäiset käyttäjät pois. Näistä syistä sivulle voi jakaa vapaammin, mitä mieli tekee.

Suomessa Only Fans -sivusto tunnetaan myös alustana aikuisviihteelle. Helin muistuttaa, että kansainvälisellä tasolla sivusto tarjoaa näkyvyyttä useiden eri alojen taiteilijoille.

– Mielestäni on tosi siisti juttu, että tämän palvelun avulla voin maksaa sekä itselleni että valokuvaajalleni palkan tehdystä työstä.

Tienaamistaan summista Helin kuitenkin kohteliaasti vaikenee.

– Määrittelen itse kuukausihinnan sivuni seuraamiselle, hän sanoo.

Only Fans -sivusto on määritellyt kuukausihinnan minimisummaksi 4,99 dollaria eli noin 4,33 euroa. Ylärajaa kuukausihinnalle ei ole. Sivustoa seuraavat fanit voivat antaa haluamilleen käyttäjille ”tippiä”, joka on minimissään kerrallaan 5 dollaria eli noin 4,35 euroa.

– Okei melko hyvä startti Onlyfansin puolella, tiesin oottaa jotain supporttia mut tää oikeesti yllätti. Hyvää pääsiäistä kaikille! Helin hehkutti Instagramissa.

Helin myöntää yllättyneensä aidosti saamastaan suosiosta.

– Only Fans-seuraajia on tullut päivittäin lisää, ja muiden kanavien yksityisviestit täyttyivät kysymyksistä sivustoon liittyen, Helin iloitsee.

Palautetta puolestaan on tullut laidasta laitaan.

– Minulla on tapana sivuuttaa negatiivinen palaute, ottaa oppia saamastani kritiikistä ja käyttää positiiviset kommentit eteenpäin kantavana voimana. Tärkeintä on muistaa pitää pää kylmänä ja kulkea omia tavoitteitaan kohti, Helin pohtii.

Helin poseerasi Ilta-Sanomien kesäkuvauksissa 2019.

Helin painottaa, ettei koronan aiheuttama työttömyys ole syynä hänen uudelle aluevaltaukselleen. Päinvastoin, it-alalla on tällä hetkellä töitä riittämiin.

– Siirryin etätöihin ja lopetin harrastukset jo maaliskuun alussa. Muuten elämä jatkuu ihan normaalisti. It-ala ei pysähdy, ja on nyt oikeastaan osoittautunut entistäkin tärkeämmäksi, kun palveluita siirretään digitaaliseksi. Tällä hetkellä teen päivätyöni ohella myös verkkokauppaa yritykselle, joka päätti uudistua kriisin edessä.

Only Fans -sivustolle Helin aikoo jatkaa sisällön tuottamista todennäköisesti niin kauan kuin se tuntuu mielekkäältä.

– Tällä hetkellä ilmapiiri on tosi kannustava enkä malta odottaa, että päästään toteuttamaan erilaisia teemakuvauksia. Mielestäni yleisestikin sisällöntuottajat voisivat rohkeammin pyytää korvausta tekemästään työstä, ellei sitten tarkoituksena ole pitää somea vain harrastuksena, Helin toteaa.