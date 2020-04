Ex-uutisankkuri Aino Huilaja kiirehti pakettiautolla pikavauhtia halki Euroopan Suomeen – reissun pelottavin hetki koitti Viking Linen laivalla

Aino Huilaja kertoo tuoreessa podcastissaan, kuinka matka pakettiautolla Suomeen sujui.

Eurooppaa pakettiautollaan kiertäneet ex-uutisankkuri Aino Huilaja,hänen puolisonsa ohjaaja Jerry Ylkänen ja parin Arska-koira ovat päässeet takaisin Suomeen. Pariskunta kertoo kotimatkastaan ja Suomessa olostaan keskiviikkona julkaistussa Van Elämää -podcastissaan. Huilaja on julkaissut myös Instagramissa kuvia Suomesta.

Pari kertoo podcastissaan olevansa nyt kahden viikon karanteenissa, jota he viettävät omien sanojensa mukaan keskellä metsää pakettiautossaan ja pienessä mökissä. Huilaja ja Ylkänen luopuivat kodistaan ja omaisuudestaan ja lähtivät kiertämään Eurooppaa pakettiautollaan syksyllä 2019. Matka keskeytyi kuitenkin koronavirusepidemian vuoksi.

Alun perin pakettiautoseikkailu pysähtyi koronaepidemian takia kolmeksi viikoksi Pyreneille. Viime viikolla pariskunta kertoi Me Naiset -lehdelle suuntaavansa pikavauhtia takaisin Suomeen sen jälkeen, kun he olivat lukeneet uutisista, että Suomen ja Ruotsin välinen matkustajaliikenne autolautoilla aiotaan lakkauttaa kokonaan.

– Pakkasimme auton ja lähdimme ajamaan pikavauhdilla kohti pohjoista. Saimme liput Tukholmasta Turkuun menevään Viking Linen lauttaan perjantaille, ajamme siis kelloa vastaan, Huilaja kertoi Me Naisille viime viikolla puhelimessa saksalaiselta moottoritieltä.

Nyt tuoreessa podcastissaan Huilaja ja Ylkänen kertovat, miten heidän kiireinen kotimatkansa sujui. He kertovat kiirehtineensä noin 3000 kilometrin matkan Ranskasta Tukholmaan Viking Linen terminaaliin, jotta ehtisivät viimeiseen Suomeen lähtevään autolauttaan.

– Päätimme, että lähdemme ajamaan, että onhan se mahdollista päästä sinne, jos ajamme kahdessa vuorossa aamuin ja öin. Rekkakuskeille tämä on varmasti ihan naurun aihe, Ylkänen muistelee.

Tällaisella pakettiautolla Aino Huilaja, Jerry Ylkänen ja Arska-koira matkasivat. Pari kertoo jatkavansa elämää pakettiautossa.

Pariskunta osti Suomessa tarvittavat karanteeniruoat ja muut tarpeet jo Ranskasta, koska Suomessa heillä ei ole asiaa ruokakauppaan kahteen viikkoon karanteenin vuoksi. Pari muistelee podcastissa, kuinka erilaiselta Eurooppa näytti nyt koronaviruksen kourissa. Ulkonaliikkumiskieltoon asetetun Ranskan he kuvailevat olleen aavemaisen tyhjä, ainoastaan poliisihelikopterit pörräsivät pään yläpuolella. Saksa oli enemmän auki, mutta vähentyneistä ruuhkista pystyi päätellä, ettei tilanne ollut normaali. Tanskan rajalla he tapasivat rajatyöntekijän, joka kehui Suomen koulutusjärjestelmää.

Kun pariskunta alkaa puhua Ruotsista, he alkavat nauraa epäuskoisesti.

– Ja Ruotsissahan taas nyt, siellä ei ketään kiinnostanut hevon helvettiä, Ylkänen puuskahtaa naurahtaen.

– Voi ruotsalaiset, Huilaja huokaa.

Lopulta pariskunta ehti Viking Linen terminaaliin Tukholmaan hyvissä ajoin. Kyseessä oli viimeinen matkustajalaiva, joka lähti Suomeen.

– Ehdimme siihen oikein hyvin. Sulkeuduimme hyttiin ja emme liikkuneet sieltä mihinkään, Huilaja muistelee podcastissa.

– Niin taisivat tehdä kaikki muutkin. En ole ikinä ollut niin aavemaisella ruotsinlaivalla. Siellä ei näkynyt ristin sielua. Arskan kanssa kävimme koirakannella jossain vaiheessa iltaa, niin ei ollut kyllä ketään missään. Kaikki olivat visusti siellä omissa kopperoissaan, joka on hyvä, Ylkänen lisää.

Aavemainen tunnelma ruotsinlaivalla on jäänyt pariskunnan mieleen.

– Melkein nousee pelottavammaksi kokemuksista tällä reissulla tuo aavemainen, kolkko ja natiseva ruotsinlaiva, jossa ei ole ketään, Huilaja toteaa.

Aino Huilaja ja Arska-koira kuvattuna pakettiautossa viime lokakuussa.

Nyt pari on kahden viikon karanteenissa ja pohtii, kuinka erikoiselta tuntuu jossain vaiheessa jälleen kohdata ihmisiä ja mennä ihmisten ilmoille. He kertovat jatkavansa edelleen elämää pakettiautossa, eivätkä aio hankkia asuntoa nyt Suomessa.

– Ei me mihinkään asuntoon olla menty asumaan, mutta on meillä tuossa tuollainen mökki, johon voidaan mennä vähän suihkuun ja saunomaan, mutta kyllä me tätä pakettiauto elämää jatkamme niin vapaasti kuin koronakriisin asetukset antavat, Ylkänen kertoo podcastissa.