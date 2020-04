Rahapaja-hittisarjan tähti muutti Suomeen kahdeksi kuukaudeksi ja järkyttyi – Tampereella vietetty kostea ilta sai näyttelijän lähes sanattomaksi

Espanjalaisnäyttelijä Álvaro Morte, 45, on yksi ilmiömäiseen suosioon nousseen Rahapajan tähdistä. 1990-luvulla Morte asui hetken myös Suomessa ja tutustui juontaja Lorenz Backmaniin.

Tämän hetken katsotuimpiin televisiosarjoihin lukeutuva Rahapaja (Le Casa de Papel) sai ensiesityksensä synnyinmaansa Espanjan televisiossa vuonna 2017. Kun suoratoistopalvelu Netflix otti sarjan siipiensä suojaan muutamaa kuukautta myöhemmin, nousi se hetkessä yhdeksi viihdemaailman kuumimmista ilmiöistä ja teki samalla näyttelijöistään maailmanlaajuisia tähtiä.

Yksi näistä tähdistä on espanjalaisnäyttelijä Álvaro Morte. Rooli Rahapajan Sergio ”El Profesor” Marquinina on tehnyt Mortesta, 45, verrattain tunnetun myös Suomessa. Harva kuitenkaan tietää, että itse asiassa Mortella on yllättävä yhteys Suomeen. Näyttelijä nimittäin vietti 90-luvun loppupuolella kaksi kuukautta Tampereella, jolloin hän tutustui myös suosikkijuontaja Lorenz Backmaniin.

Morte näyttelee Netflix-hitti Rahapajassa El Profesor -nimistä hahmoa, joka on suuren pankkiryöstöoperaation keskiössä.

Backman tapasi Morten syksyllä 1998, kun espanjalaisnäyttelijä saapui kahdeksi kuukaudeksi Tampereen yliopiston Näyttelijäntyön laitokselle auttamaan Backmanin vuosikurssia heidän espanjankielisessä lopputyössään. Backmanin ja hänen silloisen tyttöystävänsä tehtäväksi jäi opiskelun ohella esitellä Mortelle ja näyttelijän ystävälle suomalaista kulttuuria sekä tamperelaista opiskelijaelämää.

– Me olimme heistä vastuussa. Tutustutimme heitä suomalaiseen kulttuuriin. Teimme heille ruokaa, veimme museoihin, saunoimme ja toki syötimme myös mustaa makkaraa sekä opetimme suomalaisia kirosanoja. Hän oli todella mukava kaveri, Backman muistelee Ilta-Sanomille.

– Se oli aika hektistä aikaa. Harjoittelumme oli todella intensiivistä, mutta kyllä sitä aina viikonloppuisin ja toisinaan keskellä viikkoakin käytiin juhlimassa. Álvaro oli pelimies, hän paljastaa.

Suomalaisjuontaja Lorenz Backman tutustui Álvaro Morteen syksyllä 1998.

Backman harmittelee, että aivan kaikki 20 vuoden takaiset tapahtumat eivät ole enää täysin kirkkaina mielessä. Yksi Tampereen yössä vietetty ilta on kuitenkin jäänyt juontajan mieleen. Hän muistaa edelleen, kuinka he etsivät Morten kanssa paikkaa, johon mennä jatkamaan iltaa päättyneiden baarissa tulleen pilkun jälkeen eräänä marraskuisena yönä.

– Kello oli varmaan neljä aamuyöllä ja aloimme miettiä jatkopaikkaa. Sellainen löytyi, mutta oli kyllä todella ankea tunnelma. Se oli iso halli, jossa oli hämärä valaistus ja muutamia ihmisiä, bileet olivat jo selvästi ohi. Álvaro oli aivan järkyttynyt ja huusi, että ”this is not a party”, Backman nauraa.

Morte on näytellyt urallaan lukuisissa elokuvissa ja televisiosarjoissa, mutta vasta Rahapaja teki hänestä kansainvälisen tähden.

Espanjalaiset ovat tunnettuja rennosta ja positiivisesta asenteestaan. Tämä päti Backmanin mukaan myös Morteen, mutta Suomen pimeä ja synkkä alkutalvi oli kuitenkin omiaan lopulta hälventämään hymyn espanjalaisnäyttelijän kasvoilta.

– Se oli kyllä niin synkkää aikaa, että lopulta se espanjalaisten pirtsakkuus rupesi karsiutumaan mitä syvemmälle joulukuuta mentiin. Kyllä kaverit muuttui kalpeaksi ja hiljaiseksi. Ehkä voidaan puhua jopa jonkinasteisesta kaamosmasennuksesta, kun oli pimeää ja loskaa, Backman toteaa.

– Suomalainen opiskelijaruokakaan ei tuntunut tekevän vaikutusta, vaikka ei Álvaro koskaan varsinaisesti valittanut. Selkeästi hän kuitenkin kaipasi espanjalaisia makuja. Moneen kertaan hän sanoi, että sitten kun te tulette Espanjaan, niin me tehdään teille niin hyvää paellaa ja opetetaan teidät juhlimaan, hän nauraa.

Backman ja hänen luokkatoverinsa matkustivat lopulta joulukuussa 1998 Espanjaan, jossa he esittivät teatterikoulun lopputyökseen tekemäänsä näytelmää. Samalla oli vastavuoroisesti Morten vuoro esitellä Backmanille ja hänen suomalaisystävilleen Espanjan yöelämää.

– Se oli upeaa nähdä, että miten ne espanjalaiset juhli. Meillä suomalaisilla meni vintti pimeäksi jo siinä kahden aikoihin, kun taas espanjalaiset jatkoivat juhlintaa aamuseitsemään. Sitten he tulivat kouluun samoilla silmillä ja ajattelin, että nämä on kyllä kovia jätkiä, Backman kertoo nauraen.

Suomalaisten illanviettotavat eivät onnistuneet tekemään vaikutusta Morteen.

Morten roolihahmo on Rahapajassa keskeisessä roolissa, sillä ”El Profesor” on Espanjan kuninkaallisen rahapajan ryöstöä suunnittelevan rikollisjoukon aivot sekä ainoa kontakti ulkomaailmaan. Ei siis ihme, että Morte on nyt yksi viihdemaailman kuumimmista nimistä. Backmanin tämä kuitenkin yllätti, sillä kaksikko ei ole syystä tai toisesta pitänyt yhteyttä toisiinsa sitten vuoden 1998.

– Vanha luokkakaverini Nätystä sattui sitten viime viikolla soittamaan ja kertoi, että meidän Álvaro on nyt tuossa Rahapajassa. En itse edes tiennyt, mikä on Rahapaja. Muutama päivä sitten aloin sitä sitten kunnolla katsomaan ja onhan se meidän Álvaro. Mutta hyvin kaveri vetää, Backman kehuu.

– Tämä on hauska sattuma, että Álvarosta on nyt tullut tällainen maailmantähti. Tästä ei ole edes pitkä aika, kun mietin sattumalta mielessäni, että mitähän Álvarolle nykyään kuuluu. Mietin, onkohan hän kenties lyönyt läpi näyttelijänä vai onko hän jopa vaihtanut alaa. Jäi niin hyvät fiilikset kaverista ja mahtavaa nähdä, että Álvaro menestyy, hän iloitsee.

Rahapaja on noussut suoratoistopalvelu Netflixin katsotuimpien sarjojen joukkoon.

Rahapaja on suoratoistopalvelu Netflixin kaikkien aikojen suosituin vieraskielinen sarja. Sarjassa seurataan rikollisjoukkoa, jotka suunnittelevat Espanjan kuninkaallisen rahapajan ryöstöä. Sarjaa on tähän mennessä tehty yhteensä neljä tuotantokautta, joista viimeisin julkaistiin 3. huhtikuuta 2020.