Ex-mies Esko Eerikäiseltä osuva viesti Martina Aitolehden eroilmoitukseen

Martina Aitolehden entinen aviomies Esko Eerikäinen uskoo, että myrskyn jälkeen on poutasää.

Hyvinvointialan yrittäjä ja mediapersoona Martina Aitolehti, 37, ilmoitti maanantaina eronneensa avopuolisostaan Stefan Thermanista, 34. Aitolehti kertoi asiasta Instagramissa julkaisemassaan pitkässä tekstissä, jonka lisäksi hän julkaisi herkän kuvasarjan ex-parista. Pari oli yhdessä yhdeksän vuoden ajan ja heillä on vuonna 2012 syntynyt Isabella-tytär. Aitolehti kertoi Instagram-julkaisussaan eroavansa, sillä hänelle ja lapsille ei jäänyt muuta mahdollisuutta. Aitolehden esikoistytär Victoria on hänen liitostaan Esko Eerikäisen kanssa.

Useat julkisuudesta tutut henkilöt ovat osoittaneet Aitolehdelle tukensa tämän Instagram-julkaisun kommenttikentässä. Tukijoiden joukossa on myös Aitolehden ex-mies Esko Eerikäinen. Eerikäinen on kommentoinut päivitykseen laulajalegenda Kari Tapion sanoja lainaten: ”Myrskyn jälkeen on poutasää”. Tekstin lisäksi Eerikäinen on liittänyt viestiinsä kolme emojia, jotka ovat timantti, aurinko ja sydän.

Martina ja Esko olivat naimisissa vuodet 2007–2011. Pariskunta esiintyi yhdessä elämästään kertovissa tosi-tv-sarjoissa Vauvakuumetta ja Isku Kolumbiaan. Nykyään entinen aviopari on hyvissä väleissä ja he jakavat tasapuolisesti Victoria-tyttärensä vanhemmuuden. Entinen aviopari onkin sanonut myöhemmin haastatteluissa, että jaettu vahva rakkaus tytärtä kohtaan auttoi heitä pysymään vuosien saatossa myös keskenään lämpimissä väleissä. Nykyään Victoria on vanhemmillaan vuoroviikoin.

Aitolehti kertoi maaliskuussa julkaistussa kirjassaan, kuinka ex-pari aikoinaan erosi myrskyisissä merkeissä, kun Martina tutustui Stefaniin.

– Parisuhteemme päättymisen aikoihin välimme olivat hetken aikaa poikki, sillä eroon liittyi Stefan, johon rakastuin salaman lailla, Aitolehti kertoi Elämäsi kunnossa -kirjassaan.

Martina ja Esko kuvattuna marraskuussa 2009 vain neljä päivää ennen heidän esikoisensa Victorian syntymää.

Myös Esko Eerikäinen on kertonut riitaisasta erostaan Martinan kanssa vuonna 2016 julkaistussa elämäkerrassaan:

Muita julkisuudesta tuttuja henkilöitä, jotka osoittavat Aitolehdelle tukensa kommenteissa ovat muun muassa Jannika B, Antti Tuisku, Maria Veitola, Rosanna Kulju, Shirly Karvinen, Jutta Larm, Krista Siegfrids, Sara Sieppi, Vappu Pimiä ja Tuija Pehkonen.

Pian eroilmoituksen jälkeen Aitolehti julkaisi Instagramin Tarinat-osuudessa itkuisen videon itsestään. Videolla itkevä Aitolehti ei sano mitään, mutta videon alalaitaan on kirjoitettu teksti: ”Mun suru on suuri, mutta pärjään.”

Tämän videon jälkeen Aitolehti julkaisi Tarinat-osuudessa kuvan kotiovesta, jossa luki ainoastaan hänen sukunimensä Aitolehti. Kuvassa oli teksti: We are ready eli ”Olemme valmiita.” Eroilmoituksen jälkeen Aitolehti palasi itselleen ominaisen tekemisen eli treenaamisen pariin. Hän julkaisi lenkiltään kuvia ja videoita sekä kuvan, jossa kertoo, miten suhtautuu tulevaan.

– Hengitä ja riisu pois kaikki turha. Luota, lukee kuvatekstinä kuvassa, jossa Aitolehti istuu treenivaatteet päällä auringonpaisteessa.