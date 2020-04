Aku Hirviniemi laittoi kahvit tulille ja poistui hetkeksi huoneesta – surkuhupaisa lopputulos kirvoitti Jaajo Linnonmaalta nasevan kommentin

Aku Hirviniemen vahinko sai Jaajo Linnonmaan kuittailemaan näyttelijän taidoista keittiössä.

Jokainen meistä on joskus mokannut keittiössä. Tämän myöntää myös näyttelijä Aku Hirviniemi, jonka Instagram-julkaisu huvittaa somessa.

Kuvassa nähdään kaasuliesi, jonka päälle on sulanut ja palanut muovinen mikrokupu. Vahinko sattui, kun Hirviniemi keitti itselleen kahvia.

Hirviniemen julkaisun kuvateksti avaa tapahtumia kuvan taustalla.

– Akun kokkikoulun ilmainen ekstravinkki: Kun rauhaksiin laitat pressopannun tulille, niin varmista, että mikrokupu ei ole jäänyt toisen hellan päälle, sytytät varmasti oikean hellan etkä varsinkaan poistu hetkeksi toiseen huoneeseen odottamaan kahvin valmistumista, Hiviniemi kirjoittaa.

Myös radiojuontaja Jaajo Linnonmaa on kommentoinut kuvaa ja kuittailee Hirviniemelle kokkaustaidoista.

– Aku, olen syönyt urani kuivimmat kanat sun mökillä. Juonut nyt kolme vuotta eikä helpota vieläkään, Linnonmaa vitsailee.

Hirviniemi ei jäänyt sanattomaksi, vaan vastasi Linnonmaan kommenttiin.

– En tiennyt, että kuivat kanat aiheuttaa tollasta. Pidä vaikka viikon tauko juomisesta. Maksa puhdistuu ja ajatukset selkiytyy. Helpompi käsitellä tuo trauma, ku on hetken raittiina, Hirviniemi kuittaa.

Aku Hirviniemen karanteenivideot ovat viihdyttäneet korona-ajan somekansaa.

Näyttelijä ja tv-tähti Aku Hirviniemi on viettänyt jo hyvän tovin neljän seinän sisällä omaehtoisessa koronakaranteenissa. Seuranaan Hirviniemellä on hänen kumppaninsa, tv-juontaja Sonja Kailassaari. Kaksikko on viihdyttänyt itseään ja muita julkaisemalla lukuisia videoita siitä, miten he kuluttavat aikaansa karanteenissa.

Viikko sitten julkaistussa videossa Hirviniemi makoilee lattialla ilman rihman kiertämää. Takana seisova Sonja-rakas heilauttaa golfpallon kohti Hirviniemeä, jonka jälkeen Hirviniemi viimeistelee vitsin osuvasti.

– Ihan mahtavia nää Possen ygösellä sisään jutut! Päätettiin ajankuluksi osallistua! Haastan kaikki mukaan! Merkkaa kenen kanssa tekisit! Hirviniemi naureskelee.

Voit katsoa videon alta painamalla kuvan keskellä olevaa nuolta. Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Hirvniemi on yksi Suomen tunnetuimpia näyttelijöitä, joka on tähdittänyt muun muassa Putousta, Possea ja Keihäsmatkoja ja useita elokuvia, joista yksi kehutuimpia on rooli vuoden 2017 Tuntemattomassa sotilaassa.