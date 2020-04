Aira Samulinin parvekkeen alapuolella käy kuhina – ensin pirisee puhelin, sitten tanssilegenda ilmestyy kadun yläpuolelle

Lapsenlapsenlapset kävivät Aira Samulinin parvekkeen alla virpomassa. Muutkin ovat käyneet kadulla juttelemassa. – Moni soittaa minulle: tule parvekkeelle, olen kohta siellä, Aira Samulin kertoo.

Pääsiäismaanantaina Aira Samulin on herännyt aamupäivällä kello 10. Se on tunti aikaisemmin kuin ennen koronaeristystä. Myös hänen nukkumaanmenonsa on viime viikkoina aikaistunut.

93-vuotias Samulin painaa nykyään päänsä tyynyyn heti Kymmenen uutisten jälkeen.

– Ennen valvoin yli puolen yön. Paperityöt menivät usein pikkutunneille, Aira Samulin kertoo korona-ajan tuomista muutoksista.

Paperitöitä ei nyt ole. Samulinin omistama karjalaistalo Hyrsylän Mutka Lohjan Saukkolassa ei ota tällä hetkellä vastaan vierailijoita. Sesonki oli juuri alkamassa, kun koronarajoitukset iskivät.

– Unielämäni on ollut vilkasta. Olen nähnyt unia, että olen Hyrsylän Mutkassa. Näen unissani asioita, jotka ovat poissa.

Kavereita ja omaisia Aira Samulin on nähnyt parvekkeeltaan. Lähipiiri on käynyt kadulla parvekkeen alla juttelemassa.

– Moni soittaa minulle: tule parvekkeelle, olen kohta siellä. Lapsenlapsenlapseni kävivät viikko sitten parvekkeen alla virpomassa.

Tanssi on Aira Samulinin elämäntyö. Se antaa voimaa. Hän on aina kehottanut ihmisiä tanssimaan, niin nytkin.

– Tanssia voi vaikka kiikkustuolissa. Voi laittaa musiikin soimaan ja laulaa yksin ja tehdä liikkeitä musiikin rytmissä.

– Näin lihakset, jotka tuottavat puhetta, pysyvät kondiksessa. Eikä vaadi kuin yhden neliön, missä voi seistä.

Eristyselämä on tuonut jotakin hyvääkin. Nyt ei ole kiirettä. Suosittuna luennoitsijana ja matkailuyrittäjänä Aira Samulin on painanut pitkää päivää. Kesäaikana Hyrsylän Mutkassa on tehtävä koko vuoden tulos.

Nyt kerrankin on aikaa.

– Tämä järjestelmä on parempi. Teen aikatauluihini jotakin muutoksia tulevaisuudessa. Minulla on nyt parempi olla.

– Taloudellisesti tämä on huolestuttavaa, mutta yksinäisyydestä selviää.

Aira Samulin arvelee, että jos joku näkee hänet voimistelemassa parvekkeellaan, voi se näyttää hieman erikoiselta.

Ravintolaillalliset on pitänyt jättää. Nyt ruoanlaittoon menee enemmän aikaa kuin aikaisemmin.

– Kannustan muitakin, että ruokaa voi tehdä alusta pitäen vihanneksista, jotka pitää kuoria ja keittää. Säännöllisyys on tullut nyt elämääni.

On elettävä koronaeristyksen ehdoilla. On ensimmäinen pääsiäinen, ettei Aira Samulin pääse Hyrsylän Mutkaan.

– Olen kuuliainen, en fuskaa nyt. En käy ulkona. Olen parvekkeella ja teen venytysliikkeitä. Jos joku sattuu menemään ohi, voi ihmetellä, mitä tuo tuolla hosuu.

Aira Samulin kutsuu koronaa tuntemattomaksi viholliseksi. Hän on elänyt sota-ajan ja muistuttaa, että silloin kotirintama oli tärkeässä osassa. Sota-aikana asevelvolliset taistelivat ja muut pitivät huolta kotirintamasta. Sanottiin, jos kotirintama pettää, muukin pettää.

– Meidän tehtävämme on estää viruksen leviäminen. Tämä tilanne on verrattavissa talvisotaan: silloin meidät ajatettiin kotoa pois, nyt meidät ajetaan kotiin.

– Mutta on täällä kotona paljon mukavampaa. Ei tämä kivaa ole, mutta kyllä tästä selvitään.

Hän haluaa valaa tulevaisuuden uskoa. Ihmisiltä on tullut Samulinille paljon viestejä.

– Olen saanut palautetta, että kun Aira Samulin tai presidentti puhuvat, ihmiset kuuntelevat ja uskovat ja tottelevat paremmin.

Samulinin mielestä elämme nyt pysähtymisen aikaa. Hänen mukaansa perheiltä kaivataan nyt viisautta ja hyvyyttä. Ehkä siitä syntyy jotakin, kun joutuu sietämään toisia enemmän.

– Ehkä tämä aika sitoo ihmisiä enemmän toisiinsa, Aira Samulin päättää.