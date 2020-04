Julkkiskaunotar Emilia Lagus kertoo Instagramissa musertavasta surustaan: vauva todettiin kuolleeksi

Emilia Poikkeuksena aiemmin tunnettu Lagus kertoo, että hänen syntymätön lapsensa todettiin sunnuntaina kuolleeksi.

Julkkiskaunotar Emilia Lagus (o.s. Poikkeus) kertoo Instagram-tilillään, että hänen syntymätön lapsensa on kuollut.

– Meidän pieni enkelivauva todettiin eilen kuolleeksi kohtuun. Suru on äärimmäinen, mutta oon myös kiitollinen viimeisestä puolesta vuodesta, jotka sain tän vauvan kanssa viettää.

Lagus julkaisi suru-uutisen yhteydessä kuvan, jossa hän poseeraa raskausvatsaansa pidellen.

Lagus tuli julkisuuteen ex-kansanedustaja Mikael Jungnerin naisystävänä. Sittemmin pari erosi, ja Lagus avioitui vuosi sitten nykyisen puolisonsa kanssa. Pari ilmoitti tammikuussa Instagramissa odottavansa lasta.

Lagus kertoo tuoreessa julkaisussaan, että raskauden aikana kaikki vaikutti olevan hyvin, ja tieto vauvan kuolemasta oli siksi järkytys.

– En olis uskonut, että tässä käy näin, me oltiin molemmat niin hyvin voivia ja panostin todella kaikkeni, jotta mun vauvalla olisi hyvä olla. Kaikkeen ei voi kuitenkaan vaikuttaa itse, ja joku korkeempi voima päätti nyt näin.

– Onneks mulla on maailman ihanin aviomies, omat vanhemmat, Jullen sukulaiset, step-lapset ja ystävät tukena, Lagus kirjoittaa.

Laguksen julkaisuun on tulvinut lukuisia osanottoja ja moni toivottaa hänelle voimia vaikean ajan keskellä.

Lagus ja hänen nykyinen puolisonsa avioituivat salaa Malediiveilla viime keväänä. Pari tunsi pitkään ennen kuin he rakastuivat. Kaksikon välit lämpenivät kesällä 2017.

Laguksella ja hänen puolisollaan on 11 vuotta ikäeroa. Lagus on aiemmin kertonut haastatteluissa, että hänen miehensä on hänen hyvän ystävänsä ex-aviomies. Pariskunnan suhde on kuitenkin ollut Laguksen sanojen mukaan alusta asti ok ystävälle.