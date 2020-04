Tosielämän Barbiet shokeeraavat ulkonäöllään – elävät äärimmäisellä tavalla näyttääkseen maailmankuululta nukelta

Ihmis-Barbiet herättävät huomiota sosiaalisessa mediassa, kun katseet kiinnittyvät heidän poikkeukselliseen ulkonäköön.

Lukuisia kauneusleikkauksia, uskomaton, nukkemainen ulkonäkö ja valtava määrä someseuraajia. Nämä seikat yhdistävät useimpia tosielämän Barbieita, jotka ovat menneet äärimmäisyyksiin näyttääkseen maailmankuululta nukelta.

Yksi tosielämän Barbieista on ukrainalainen Valeria Lukyanova, 34. Lukyanova tunnetaan ”alkuperäisenä” ihmis-Barbiena, jonka häkellyttävä ulkonäkö on noussut otsikoihin jo vuosikausia.

Lukyanova ei itse juuri perusta saamastaan Barbie-tittelistä, vaan tituleeraa itseään taiteilijaksi, kirjailijaksi ja henkimaailman oppaaksi.

– On sekä huvittavaa että surullista, että ihmiset tuntevat minut kaikkialla maailmassa Barbiena, hän on todennut Daily Starin mukaan.

Lukyanova on kuvaillut haastatteluissa, että hänen poikkeuksellisen ulkomuotonsa on tulosta kasvispainotteisesta ruokavaliosta ja kovasta treenistä. Hän on kertonut, ettei hän syö juuri mitään, vaan elää ”pelkällä ilmalla”.

Daily Starin mukaan Lukyanova on kiistänyt jyrkästi turvautuneensa useisiin kauneusleikkauksiin saavuttaakseen nykyiset mittansa ja ulkonäkönsä. Hän on kiistänyt väitteet botox-pistoksista, ja kertonut, että vain hänen rintansa ovat seurausta kauneuskirurgiasta.

Lukyanovan ulkonäkö on tuonut hänelle julkisuuden lisäksi valtavan määrän faneja. Hänen suosittua Instagram-tiliään seuraa yli 832 000 uteliasta silmäparia, joille hän jakaa sisältöä elämästään.

Yhdysvaltalaista Nannette Hammondia tituleerataan Lukyanovan tapaan ihmis-Barbieksi. 46-vuotias viiden lapsen äiti häkellyttää nukkemaisella ulkonäöllään, ja toisin kuin Lukyanovaa, ei Hammondia haittaa lainkaan, että häntä kutsutaan Barbieksi.

Hammond on myöntänyt auliisti turvautuneensa lukuisiin kauneusoperaatioihin saavuttaakseen mahdollisimman nukkemaisen ulkonäön. Daily Starin mukaan hän on käyttänyt ulkonäkönsä muokkaamiseen noin 400 000 euroa.

Hammond on kertonut aiemmin Daily Mailille, että hänelle on tehty muun muassa rintojen kohotus ja suurennuksia, intiimialueen muotoilu, huulien täyttö, botox-hoitoja ja kestomeikki. Lisäksi hän käy päivittäin solariumissa ja omistaa vaaleanpunaisen Barbie-auton.

Playboyssa poseerannut Hammond ei kadu ainuttakaan operaatiota, vaan on ylpeä niistä. Hän saa niiden ansiosta valtavasti huomiota etenkin miehiltä.

– On jokaisen pennin arvoista näyttää tältä. Tunnen itseni onnelliseksi ja varmaksi. Haluan vanheta kauniisti, ja kun kasvojenkohotuksen aika tulee, en epäröi hankkia sitä.

– Aion näyttää Barbielta kunnes olen 70-vuotias, ehkä pidempäänkin, hän on todennut aiemmin.

Niin ikään yhdysvaltalainen Rianna Conner Carpenter tunnetaan julkisuudessa ”taistelu-Barbiena” hänen armeijataustansa vuoksi. Conner on Daily Starin mukaan palvellut Yhdysvaltojen laivastossa, ja niittänyt mainetta nukkemaisella ulkonäöllään.

Lehden mukaan Conner saikin lempinimessä juuri laivastossa, jossa hänen tyttömäisyyteensä herätti huomiota. Conner palveli armeijassa yhteensä seitsemän vuotta ja sai kersantin arvonimen.

– Lempinimeni pysyi läpi koko armeijaurani ja pysyy edelleen.

Angelica Kenova, 31, puolestaan on saanut lempinimen ”venäläis-Barbie”. Venäjällä kasvanut malli on kertonut Metro-lehden haastattelussa, että hänen vanhemmillaan on suuri rooli siinä, että hänestä tuli aikuisena nukkemainen.

Kenovan äiti alkoi ostaa hänelle Barbie-nukkeja, kun hän oli 6-vuotias. Äiti myös puki tyttärensä nukkemaisesti ja piti huolta tämän huolitellusta ulkonäöstä.

Kenovan mukaan hänen vanhempansa kasvattivat hänet kuin prinsessan: hän ei saanut mennä ulos, tavata poikia tai kokea muita aikuiseksi kasvamiseen kuuluvia asioita.

– Sen vuoksi en sovellu normaaliin elämään – olen kuin elävä nukke, hän kertoi Metron haastattelussa.

Kenovan mukaan hänen vanhempansa kontrolloivat jopa hänen ruokailuaan ja kuntoiluaan. Metron mukaan Kenovan vyötärö on ovan treenin seurauksena vain 50-senttinen.

Kenova kertoi brittilehdelle, että hän treenaa viidesti viikossa kolme tuntia kerrallaan. Hän kiistää jyrkästi kauneusleikkaukset ja sanoo, että hänen vartalonsa salaisuus on intensiivinen kuntoilu.

Vielä vuonna 2015 Kenova asui vanhempiensa luona, vaikka oli jo 26-vuotias. Hän kertoi Metrolle tuolloin, että jos hän menee treffeille, tulee hänen äitinsä mukaan. Äiti myös päättää, mitä tytär pukee päälle, ja millaisia vaatteita tämä saa ostaa.

Kenova kertoi toivovansa, että hän pääsisi jonain päivänä muuttamaan omaan kotiinsa, mutta toistaiseksi hänen vanhempansa estivät häntä.

– Vanhempani ovat pitäneet minua lasipalatsissa koko ikäni, mutta toivottavasti pääsen vapaaksi jonain päivänä. Ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa itsenäinen elämä, hän totesi Metro-lehdelle.

Myös Suomesta löytyy ihmis-Barbie, joka on kertonut julkisuudessa mieltymyksestään nukkemaiseen ulkonäköön.

Jyväskyläläinen Amanda Ahola herätti pari vuotta sitten runsaasti huomiota, kun hän kertoi avoimesti ”sokerideittailustaan” ja siitä, miten hänen ”sugar daddynsa” maksoi hänelle valtavat rintaimplantit.

Amanda Ahola on muokannut vartaloaan lukuisilla kauneusleikkauksilla, ja käyttää korsettia pitääkseen vyötärönsä kapeana.

Sittemmin 23-vuotias Ahola siirtyi aikuisviihteen pariin, ja on käynyt lukuisissa muissa kauneusleikkauksissa ja muokannut kehoaan jopa terveytensä kustannuksella.

Hän paljasti yhdysvaltalaisessa plastiikkakirurgiaan erikoistuneessa sarjassa, että heräsi erään leikkauksen jälkeen teho-osastolta oltuaan koomassa.

Ahola on kertonut myös, että hän käyttää päivittäin korsettia pitääkseen vyötärönsä mahdollisimman pienenä.