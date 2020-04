9 vuoden kohusuhde: tällainen oli Martina Aitolehden ja Stefan Thermanin rakkaustarina – syrjähyppyjä, timanttisormuksia ja suuria tunteita

IS kokosi yhteen Martinan ja Stefanin myrskyisän suhteen käänteet yhdeksän vuoden ajalta.

Hyvinvointialan yrittäjä Martina Aitolehti, 37, kertoi maanantaiaamuna Instagramissa eronneensa avopuolisostaan ja Isabella-tyttärensä isästä Stefan Thermanista, 34.

Aitolehti kertoi julkaisussaan eroavansa, koska hänelle ja lapsille ei jäänyt muuta mahdollisuutta. Aitolehdellä on myös Victoria-tytär avioliitostaan Esko Eerikäisen kanssa.

Myös Therman vahvisti eron IS:lle, ja vakuutti parin todella eroavan tällä kertaa. Aitolehti ja Therman ovat eronneet aiemminkin, mutta aina palanneet takaisin yhteen.

Aitolehti ja Therman olivat yhdessä yhdeksän vuoden ajan. Aitolehti totesi maaliskuussa julkaistussa kirjassaan Elämäsi kunnossa, että parin yhteisiin vuosiin on mahtunut tyyntä ja myrskyä. Kirjassaan Aitolehti kertoi rakastuneensa Thermaniin salaman lailla.

– Vuosiimme on mahtunut tyyntä ja myrskyä, mutta vastoinkäymiset ovat hitsanneet meistä toimivan tiimin. Olemme oppineet antamaan toisillemme tilaa, emmekä enää yritä muovata toisistamme samankaltaisia. Ihmisinä olemme monessa asiassa vastakohtia – kuin Yin ja Yang – ja vaikka se välillä aiheuttaakin hankausta, on se myös asia, joka pitää suhteemme liekkiä yllä, Aitolehti kertoi kirjassaan.

IS kokosi yhteen Martinan ja Stefanin suhteen vaiheet yhdeksän vuoden ajalta.

2011

Martina ja Stefan tapasivat uutenavuotena Levin maisemissa. Elämäsi kunnossa -kirjassaan Martina kertoo, kuinka hän erosi ex-miehestään Esko Eerikäisestä myrskyisissä merkeissä Stefanin vuoksi.

– Parisuhteemme päättymisen aikoihin välimme olivat hetken aikaa poikki, sillä eroon liittyi Stefan, johon rakastuin salaman lailla, Martina kertoi kirjassaan.

2012

Martinan ja Stefanin yhteinen lapsi Isabella syntyi syyskuussa. Pari erosi ennen Isabellan syntymää. Kesällä 2012 kuudennella kuulla raskaana ollut Martina kommentoi eroa IS:lle.

– Kyllä, olemme eronneet. Enempää en halua asiaa kommentoida, surullisen kuuloinen Martina kommentoi tuolloin IS:lle.

Kun Isabella syntyi, olivat Martina ja Stefan mediatietojen mukaan eronneita. Lehdistö sai tietää vauvan syntymästä, kun Martinan ex-mies Esko Eerikäinen kertoi asiasta Facebookissa.

Eerikäinen kertoi päivityksessään käyneensä yhdessä Victoria-tyttärensä kanssa katsomassa sairaalassa tämän uutta siskopuolta.

– Sarjassamme tilanteita, jonne et ikinä kuvitellut joutuvasi... Kättärillä tutustuttamassa Victoriaa siskopuoleensa samalla tv:stä tulee uusintana jakso, jossa menossa naimisiin Kolumbiassa, Eerikäinen kirjoitti päivityksessään viitaten hänen ja Martinan yhteiseen tosi-tv-sarjaan.

Elämäsi kunnossa -kirjassa Martina kertoo, kuinka Stefan joutui kasvamaan pikavauhtia aikuiseksi Isabellan synnyttyä.

– Yhteinen tyttäremme Isabella syntyi reilu vuosi seurustelun aloittamisen jälkeen ja lapsen myötä Stefan joutui kasvamaan pikavauhtia aikuiseksi. Arvostan Stefanissa hänen bisnesälyään ja rohkeutta tehdä itsenäisesti isojakin päätöksiä. Mitä tulee yritykseni toimintaan, Stefan on ollut opettajani ja inspiraationi lähde, Martina kertoi maaliskuussa julkaistussa kirjassaan.

Martina Aitolehti kuvattuna kesäkuussa 2012, saman vuoden syksynä syntyi hänen tyttärensä Isabella.

2013

Vuonna 2013 Martina kertoi IS:lle elävänsä onnellista uusperhearkea yhdessä Stefanin ja tytärtensä kanssa. Hän kertoi IS:n haastattelussa, ettei Stefan tahdo julkisuutta.

Martina mukaan hänen elämänsä Stefanin, yksivuotiaan Isabellan ja neljävuotiaan Victorian kanssa oli onnellista. Hän kertoi uusperhekuvion toimivan hyvin.

– Meillä on mennyt tosi hyvin. Stefan kohtelee Vickeä kuin omaa tytärtään ja Esko taas on tosi lämmin myös Isabellaa kohtaan, Martina kertoo.

– Meillä on selkeät säännöt, joita kaikki noudattavat, ja kommunikoimme keskenämme selkeästi. Kaikilla on myös hyvät tukiverkostot, joten ei meillä ole ollut mitään isompia ongelmia.

2014

Elokuussa 2014 Seiska-lehti uutisoi Martinan ja Stefanin eronneen jälleen. Martina vahvisti asian blogikirjoituksessaan, jossa hän kertoi eläneensä yksin jo vuoden ajan, vaikka olikin ollut parisuhteessa.

– Parisuhde missä olen elänyt, on ollut hyvin riitaisa ja olenkin elänyt aika lailla yksin viimeisen vuoden. Ero on ollut mielessä usein, mutta lapsen takia tämäkin ajatus karkonnut mielestä hyvin nopeasti. En ole suostunut pysähtymään ja miettimään todellista tilannetta. Rakastan perhettäni, miestäni ja lapsiani. Yli kaiken! Olen ehkä odottanut jotain suurempaa voimaa joka puolestani korjaisi tilanteen paremmaksi.

Blogitekstissään Martina kertoi suhteen päättyneen, kun hän sai tietää Stefanin pettäneen häntä. Martina paljasti saaneensa tietää asiasta kesken ravintolaillallisen.

– Eletään huhtikuuta. Menemme perheen kanssa erään pihviravintolan 1-vuotissynttärijuhliin. Jatkan iltaa yhdelle ystävieni kanssa ja muutaman tunnin sisään lähden itkien kotiin tieto päässä, että minua on petetty. Mun maailma musertui, Martina kirjoitti blogissaan.

– Eroan miehestäni ja joudun toteamaan, että nyt mulla ei ole voimia enää mihinkään. Mä haluan vaan pois. Uuden elämän! Herätä tästä pahasta unesta, Aitolehti kirjoitti.

Joulukuussa IS:n haastattelussa Martina kertoi palanneensa yhteen Stefanin kanssa, ja perheen viettävän yhteistä joulua Espanjassa. Hän sanoi tuolloin, että suurin syy oli kaksivuotias Isabella-tytär, jonka vuoksi hän ei tahtonut luovuttaa.

– Kun on pieni lapsi, ei voi olla vain itsekäs ja ajatella vain itseään. Minulla on jo yksi lapsi, joka joutuu elämään sen kanssa, että äiti ja isä eivät ole yhdessä, Martina sanoo.

– Toisekseen, olen ehtinyt olla jo niin monessa suhteessa, että tiedän, etteivät ne vaihtamalla miksikään muutu, samoja ongelmia on aina. Pitää keskittyä itsensä työstämiseen, miettiä, miten voi itse olla ja elää niin, että on tyytyväinen, sillä toista ihmistä ei voi koskaan muuttaa. Siksi en luovuttanut Stefanin kanssa. Olen nyt tosi iloinen tästä tilanteesta, Isabella saa viettää aikaa molempien vanhempiensa kanssa.

2015

Keväällä 2015 Martina kertoi IS:n haastattelussa onnistuneensa kääntämään parisuhteensa vaikeudet voitoksi. Martina kertoi tuolloin, että koska rakkautta oli vielä jäljellä, hän ei halunnut luovuttaa hänen ja Stefanin suhteen. Hän tahtoi tehdä kaikkensa, jotta hänen kuopuksensa saisi kodin, jossa paikalla ovat molemmat vanhemmat.

– Anteeksiantaminen ei ole koskaan helppoa, ja luottamus kärsi ison kolauksen, mutta nyt kaikki on hyvin. Minulla on hyvä ja varmempi olo. Olen ennen ollut tosi mustavalkoinen ja ehdoton parisuhteen suhteen, Martina sanoi tuolloin.

Kaikesta hyvästä huolimatta Martina ei halunnut sortua pilvilinnojen rakenteluun tai tulevaisuuden maalailuun.

– Etenemme edelleen päivä kerrallaan. Ei mulla ole mihinkään kiire, mun on hyvä näin. Avioliitto ei muuta mitään, ja mulla on jo kaksi ihanaa tytärtäkin. Ei ole tarvetta suunnitella tulevaa, keskityn mieluummin tähän hetkeen, Martina kommentoi tuolloin.

Martina Aitolehti kuvattuna vuonna 2015, jolloin hän kertoi kääntäneensä parisuhteensa vaikeudet voitoksi.

2016

Vuonna 2016 Martina kertoi blogissaan muuttaneensa Stefanin ja tytärtensä kanssa uuteen asuntoon arvoalueelle Helsingin Tähtitorninmäelle. Martina kertoi Anna-lehdelle, että 142-neliöistä ja kaksikerroksista asuntoa oli remontoitu pitkään pariskunnan toiveiden mukaan.

– Pääsimme ihan bränikkään kotiin. Kotia on rempattu kuin Iisakin kirkkoa, ja siitä tuli juuri sellainen kuin mistä olemme haaveilleet, Martina kommentoi Annalle.

Loppuvuodesta 2016 Martina vastasi blogissaan lukijoiden kysymyksiin. Osa lukijoista tahtoi tietää Martinan ja Stefanin suhteesta. Martinalta kysyttiin muun muassa, mistä hän kiittäisi puolisoaan ja mikä häntä puolisossaan ärsyttää.

– Kiittäisin häntä monestakin, mutta ehkä se että hän on niin hyvä isä, Martina vastasi ja jatkoi:

– Stefan käyttää nuuskaa, se on ärsyttävää ja kamalaa.

Eräs lukijoista tiedusteli, kuinka paljon Martina elää Stefanin rahoilla.

– Kyllä minä maksan ihan itse oman elämäni ja laskuni, kuten kuuluukin, Martina vastasi.

Muutamissa kysymyksissä todettiin, että Martinan elämä vaikuttaa sosiaalisen median perusteella liian täydelliseltä ja kuinka paljon elämästä on kulissia.

– Meidän elämä on kyllä ihan juuri sellaista, miltä se näyttääkin. Hyvin rauhallista ja työntäyteistä, Martina vastasi.

2017

Tammikuussa 2017 Martina kertoi hänen ja Stefanin suhteesta jälleen Anna-lehden haastattelussa. Hän kertoi parin jakaneen perheen vastuualueet hyvin tasa-arvoisesti.

– Suhteemme luisuisi helposti siihen, että minä kantaisin kaiken vastuun kodista ja lastenhoidosta, Stefan perheemme talousasioista. Vaikka Stefan on varakkaampi kuin minä, myös minä teen töitä ja tienaan keskivertoa paremmin, Aitolehti kertoi Annalle.

Aitolehden mukaan riitatilanteissa hän sai usein sen, mitä halusi. Hän kertoi Anna-lehdelle, ettei Stefan ollut vielä niin varakas, kun he ensimmäisen kerran tapasivat.

Aitolehti korosti, ettei rahalla tai varallisuudella ole parisuhteessa merkitystä, mutta varallisuus luo taloudellista turvaa.

– Stefan hyvittelee riitojamme rahalla. Riidan päätteeksi saan sen, mitä pyydän. Hän saattaa ostaa minulle kalliin laukun ja antaa rahaa shoppailuun. Minuun tällainen lepyttelykeino toimii. Olen tullut melko pihiksi omien rahojeni suhteen, hän sanoi lehdelle.

Aitolehti sanoi myös, ettei halua miettiä liian tarkasti tulevaisuuttaan. Parisuhde voi juuri nyt hyvin, mutta liian tarkkaan hän ei halua yhteistä tulevaisuutta miettiä.

– En osaa sanoa, olenko nyt Sen Oikean kanssa – tai uskonko edes sellaiseen. Minusta tuntuu, että olemme Stefanin kanssa vielä pitkään. Emme ole eroamassa. Mutta eihän sitä koskaan tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, Aitolehti sanoo ja huomauttaa suhteen olevan niin vakaalla pohjalla, että pienet aallot eivät suhdetta heilauta.

Toukokuussa 2017 Seiska ja Iltalehti uutisoivat Martinan ja Stefanin eronneen jälleen kerran. Uutinen perustui siihen, että Stefan olisi kirjoittanut erosta yksityiselllä Facebook-tilillään.

Martina kuitenkin tyrmäsi eroväitteet blogissaan, ja pari lähti yhteiselle lemmenlomalle Espanjaan. Pian loman jälkeen Stefan kuitenkin kertoi IS:lle eronneensa Martina Aitolehdestä, samaan aikaan Martina kehotti kysymään suhteen tilasta Stefanilta, eikä itse kommentoinut asiaa julkisesti.

Lopulta Martina vahvisti eron omalla Instagram-tilillään. Kuukausi eron jälkeen Martina kuitenkin julkaisi Instagramisas pariskunnasta suloisen kuvan, jonka kuvatekstissä kertoi rakastavansa Stefania.

Syksyllä 2017 Martina kertoi Me Naisten haastattelussa parin palanneen yhteen, ja ettei hän enää ole niin ehdoton parisuhteen säännöistä.

– Aiemmin ajattelin, että suhde on kerrasta poikki, jos miehellä on sutinaa toisen kanssa. Se ajatus on muuttunut lasten syntymän jälkeen. Lapsiperheen arjessa aikuiset etääntyvät toisistaan, ja jos huomiota ei saa kotoa, sitä hakee sitten muualta, Martina kommentoi Me Naisille tuolloin.

Vuonna 2017 Martina Aitolehti kommentoi, että ei ollut enää niin ehdoton parisuhteen sääntöjen suhteen.

2018

Helmikuussa 2018 IS uutisoi, että Martinalla ja Stefanilla olisi tiedossa kesähäät. Martina julkaisi huhtikuussa itsestään kuvan sovittamassa Katri Niskasen suunnittelemaa hääpukua.

Häitä ei kuitenkaan koskaan tanssittu. Joulukuussa Aitolehti kertoi Me Naisten haastattelussa häiden peruuntunen aivan viime hetkellä.

– Häät peruuntuivat minusta riippumattomista syistä. En voi muiden puolesta kommentoida, Martina sanoi Me Naisille.

Saman vuoden loppupuolella Aitolehti osallistui Atlantin yli -tv-ohjelman kuvauksiin. Tv-sarjassa julkisuudesta tutut henkilöt purjehtivat Atlantin yli.

Maanantaina julkaisemassaan Instagram-päivityksessä Aitolehti kertoo eroprosessin alkaneen juuri tuolla purjehduksella.

2019

Elokuussa 2019 Martina kertoi kihlautuneensa Stefanin kanssa. Hän julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hymyili onnellisena timanttisormuksen koristaessa vasenta nimetöntään.

– Yes, my friends it means YES, Aitolehti hehkuttaa julkaisemansa kuvan yhteydessä.

Julkaisussaan Aitolehti kertoi kihlauksen tapahtuneen pariskunnan läheisten läsnä ollessa.

– Pari viikkoa sitten rapujuhlissa mun rakkaiden ympäröimänä, mut yllätettiin täysin. Olen totutellut ajatukseen ennen tämän asian kertomista ja oottehan jo kysellyt paljonkin, sori hiljaisuus. Mut nyt, HERE WE ARE, Aitolehti paljasti Instagramissa.

Hän kertoi tuolloin myös, ettei häitä ollut kihlauksesta huolimatta tiedossa aivan lähiaikoina.

– Häitä ei kannata odottaa ensi kesäksi, koska me tehdään tää omalla tavallamme, kaksin. Kiire ei ole! Martina kirjoitti Instagramissa.

2020

Maanantaiaamuna Martina kertoi Instagramissa eronneensa Stefanista. Myös Stefan vahvisti eron ja vakuutti eron olevan nyt lopullinen.

Eroilmoituksessaan Aitolehti kertoi, että viimeiset vuodet ovat olleet hänelle henkisesti opettavaisia ja hän on kasvanut ihmisenä kilometrejä. Hän kertoo prosessin eroa kohti alkaneen, kun hän osallistui Atlantin yli -ohjelman kuvauksiin. Tv-ohjelmassa julkisuudesta tutut henkilöt purjehtivat yhdessä Atlantin yli. Ohjelma kuvattiin marraskuussa 2018.

– Olen joutunut kohtaamaan jotain niin absurdia surua ja pelkoa, etteivät sanat riitä niitä tunteita kuvailemaan. Tunnen silti kiitollisuutta tästä kaikesta, koska se on pakottanut mut opiskelemaan elämää ja sen syvintä merkitystä. Se on pakottanut mut kohtaamaan itseni, Aitolehti kirjoittaa Instagramissa erostaan.

– Jokainen meistä on vastuussa omasta elämästä ja omista valinnoistaan. Nyt mulle ja lapsille ei enää jää vaihtoehtoja kuin päästää irti. Me kuljetaan eri polkuja ja nyt on aika opetella hengittämään uudelleen ja syvempään. Olen surullinen, mutta pärjään. Ilman surua ei ole kasvua. Pärjään. Kiitos yhteisestä matkastamme ja kiitos tuosta enkelistä, joka yhdessä saatiin aikaan. Hänessä on rakkaus nyt ja ikuisesti. Kiitos, että otit Victorian kuin omaksesi. Rakkaus ei katoa koskaan, se vain muuttaa muotoaan, Aitolehti kirjoittaa.

Tekstin yhteydessä on julkaistu runsas kuvasarja ex-parista heidän onnellisina aikoinaan.