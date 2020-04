Korona-aikana koko ajan on niin kamala kiire, pohtii kirjailija Kaisa Haatanen.

Olen tehnyt kotoa töitä viitisen vuotta. Kun asuu yksin, se on aika vaikeaa: pitää olla kuria, ryhtiä ja järjestystä. Kolmea ominaisuutta, joita joudun joka aamu etsimään uudestaan. Telkkaria ei voi katsoa kesken työpäivän, eikä myöskään unohtua vessaan lukemaan lehtiä. Päiväunia ei varsinkaan voi ottaa, siinä käy aina huonosti. Mutta eipä myöskään kannata ryhtyä pesemään pyykkiä tai tiskaamaan. Vaan kirjoitan-kirjoitan-kirjoitan.

Mutta entä nyt? Kun elämme poikkeuksellisia aikoja? Kun maailma muuttui, niin muuttui kotityökin, eikä tietenkään helpompaan suuntaan, koska mikäs nyt siihen suuntaan menisi. Houkutuksia on tuhatkertaisesti enemmän kuin tavallisesti. Ja nämä houkutukset ovat todellisia, eivätkä mitään tekisin-mitä-tahansa-paitsi-töitä -tyyppisiä kotihommia. Tarvitaan vain tietokone – se sama, jolla töitäkin tehdään. Jolla kirjoitan-kirjoitan-kirjoitan.

Menisinkö teatteriin? Maistuisiko juuri nyt musikaali vai ihanko alkaisin katsoa Shakespearea? Ketkäs maailmantähdet esiintyvät tuolla… Oopperakin on välillä kivaa… Kas, sitähän näkyykin olevan paljon tarjolla! Jospa pitäisikin vähän pidemmän venyttelytauon tuossa sohvalla. Teetäkin voisin keittää ja hetkinen. Hätävarasuklaakakkuakin on vielä vähän jäljellä. Mutta oho, esitys kestää neljä tuntia! Ei käy. Vastahan on aamupäivä. Siispä kirjoitan-kirjoitan-kirjoitan.

Töitä töitä töitä. Entäs taidemuseot? Voi ei! Vaikka minne pääsee nyt kotikoneelta! Madridiin, Lontooseen, New Yorkiin… Mikä Guggenheim on paras, täytyykö käydä kaikissa? Onneksi niitä ei ole enempää. Vai lennänkö tässä työtuolissani Pariisiin, perhana? Jumalaton määrä vaihtoehtoja! Eikä kukaan vahdi minua!

Mitäs tänään löytyy musiikin puolelta? Miley Cyrus vai Willie Nelson? Olavi Uusivirta, Chisu, Makkonen ja Yaffa, tietysti! Semmoiset keikat, jossa ne esiintyvät kotonaan, ovat parhaita. John Legend! Ja plussana päälle hänen ihana puolisonsa, entinen supermalli, Chrissy Teigen, joka on Twitterissä ihan superhauska. Twitterissä on muutakin ihanaa, ei välttämättä tarvitse seurata CNN:ltä politiikkaa tai tapella persujen kanssa.

Näissä täytyy kyllä olla tarkkana, sillä eivät starat anna materiaaliaan nettiin ikuisiksi ajoiksi ilmaiseksi, eivätkä teatteritkaan. Palkallahan nekin elävät. Kuten minäkin. Kirjoitan-kirjoitan-kirjoitan! Päivärytmiin on siis tehtävä toistaiseksi jatkuva covid-19 -lisäys: joka-aamuinen mitä-tänään-tulee-tietokoneelta -tunti. Eli päivä pitää rytmittää kotikulttuurin mukaan!

Aamupäivällä tilannekatsaus. Mahdollisuuksien mukaan maanantaisin on pyrittävä selvittämään koko viikon tarjonta. Sitten kirjoitan-kirjoitan-kirjoitan. Ruokatauolla voisi hyvin piipahtaa jossakin pariisilaisessa museossa. Taas kirjoitan-kirjoitan-kirjoitan. Kahvitauolla plärään yhtä niistä seitsemästä lehdestä, joiden nettiversion saan ilmaiseksi koneelleni. Kirjoitan-kirjoitan-kirjoitan. Sitten päätän työpäivän uutiskatsaukseen – ja ahdistun.

Ahdistuksen saa pois nopeimmin katsomalla Temptation Islandia, on siis aika siirtyä ruudun ääreen. Temppareiden jälkeen sielu kaipaa korkeakulttuuria, eli nyt on oikea aika mennä teatteriin, tai jos oli oikein limainen Tempparit-jakso, niin sitten saatan valita oopperan.

Mutta voi helkkari – unohdin käydä ulkona! No käyn sitten huomenna, jos ehdin. Koko ajan on niin kamala kiire! Koko ajan on kaikkea!

Kirjoittaja on helsinkiläinen akateeminen elitisti.